Analyse du marché des services de gestion des installations 2022 Perspectives mondiales, demande de l’industrie, taille, type, application, tendances, perspectives 2027

Aperçu du marché des services de gestion des installations

La nécessité de vérifier les conformités réglementaires et environnementales stimule le marché des services de gestion des installations en 2020. Les rapports de l’industrie des technologies de l’information et de la communication créés par Market Research Future résument les possibilités d’avancement. Un TCAC de 12% devrait promouvoir les bénéfices à 61 milliards USD au cours de la période de prévision. Une étude approfondie du marché des services de gestion des installations aide les acheteurs du rapport, les clients, les parties prenantes, les propriétaires d’entreprise et les actionnaires à comprendre le marché en détail. Donnez également des détails sur la taille du marché des services de gestion des installations, la part, les tendances, les prévisions d’examen d’experts.

On estime que l’utilisation croissante de la gestion intégrée unique des installations pour harmoniser les économies de réglementation financière des entreprises guidera l’industrie des services de gestion des installations. On estime en outre que les changements importants entrepris dans le milieu de travail physique préconiseront le marché des services de gestion des installations au cours de la période à venir. En outre, la tendance des infrastructures durables devrait encourager la croissance de la taille du marché des services de gestion des installations.

Analyse concurrentielle

Le soutien de l’administration dans les pays du monde entier devrait avoir un impact significatif sur les progrès du marché au cours de la période à venir. La refonte des canaux de distribution est également attendue dans les années à venir avec un accent particulier sur l’utilisation de robots pour la fonction logistique à plus grande échelle qu’auparavant. Le marché est en pleine mutation en raison des changements rapides et sévères de l’économie mondiale.

On estime que la fortification des ressources humaines est le point critique abordé en ces temps d’incertitude. Le redémarrage des activités de fabrication est un autre aspect stratégique qui est mis en avant pour s’assurer que l’approvisionnement du produit final peut être raisonnablement assuré aux utilisateurs sur le marché. Les acteurs du marché prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que le marché survit à la période turbulente et qu’il en ressorte récupéré à l’avenir.

Principaux acteurs du marché des services de gestion des installations

Les principaux concurrents sur le marché des services de gestion des installations sont FM:

Groupe Systèmes

(États-Unis) Trimble Inc. (États-Unis)

SAP AC (Allemagne)

International Business Machines Corp.U.S.)

ARCHIBUS Inc. (États-Unis)

Oracle Corporation (États-Unis)

CA Technologies (États-Unis)

Accruent (États-Unis)

Planon Ltd. (Pays-Bas) et

MCS Solutions Pvt Ltd (Inde) pour n’en nommer que quelques-uns.

Segmentation du marché des services de gestion des installations

Par services, le marché est segmenté en gestion de projet, gestion des stocks, gestion de la maintenance, gestion des opérations et autres.

Sur la base du déploiement, le marché est segmenté en déploiement cloud et déploiement sur site.

Sur la base de la taille de l’organisation, le marché est segmenté en PME et grandes entreprises.

Sur la base de la verticale de l’industrie, le marché est segmenté en BFSI, vente au détail, télécommunications informatiques, soins de santé, gouvernement, énergie et services publics, etc.

Sur la base de la région, le marché est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

Analyse régionale détaillée

L’enquête régionale sur le marché des services de gestion des installations comprend des régions telles que l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique et le reste du monde, telles que l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Amérique du Sud. Les États-Unis sont le principal fournisseur du marché de la gestion des installations dans la région nord-américaine. La recrudescence de la mise en œuvre de logiciels dans les secteurs public, gouvernemental, commercial et public fait partie des facteurs qui stimulent considérablement le développement du marché de la gestion des installations en Amérique du Nord. Les progrès technologiques dans la région et l’utilisation précoce de la technologie que le marché régional nord-américain contrôle le marché mondial. Comme la région APAC perçoit des changements remarquables, en particulier dans les secteurs des infrastructures et de la fabrication, elle devrait croître à un rythme rapide au cours de la période de prévision. La demande importante dans la région Asie-Pacifique est due à la recrudescence de la demande d’automatisation dans les installations de production de fabrication, stimulant ainsi le marché mondial.

TABLE DES MATIÈRES

1 Résumé

2 Portée du rapport

2.1 Définition du marché

2.2 Portée de l’étude

2.2.1 Objectifs de recherche

2.2.2 Limites des hypothèses

2.3 Structure des marchés

3 Méthodologie d’étude de marché

3.1 Processus de recherche

3.2 Recherche secondaire

3.3 Recherche primaire

3.4 Modèle de prévision

Continué…

