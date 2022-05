Marché des émulsifiants alimentaires par application avec les principales entreprises à croissance régionale | Prévoir

Aperçu du marché

Le but des émulsifiants alimentaires est d’agir comme un moyen pour que deux composants distincts et contradictoires des aliments comme l’eau et l’huile se mélangent. Des émulsifiants peuvent rendre ces deux composants compatibles. Un nouveau rapport sur le marché mondial des émulsifiants alimentaires, publié par Market Research Future (MRFR), prévoit une croissance de ce marché au cours de la période considérée (2016-2021).

Le principal moteur du marché pour la croissance du marché mondial des émulsifiants alimentaires est la forte demande ainsi que l’utilisation d’émulsifiants dans diverses industries alimentaires. Dans de nombreux produits de boulangerie et de confiserie, les émulsifiants alimentaires sont utilisés comme garnitures alimentaires. Ils améliorent la texture et l’apparence des biscuits, gâteaux, chocolats, biscuits, glaces, préparations pour nourrissons, mayonnaise et autres produits. La demande croissante de viande et de fruits de mer transformés contribue également à la croissance du marché. Les émulsifiants alimentaires sont utilisés comme additifs alimentaires dans divers procédés alimentaires. Le champ d’application croissant des émulsifiants dans des industries telles que les cosmétiques et l’industrie des produits de soins personnels fait également progresser la croissance de ce marché.

Joueurs clés

Kerry Group (République d’Irlande), Evonik Industries AG (Allemagne), DowDuPont (États-Unis), BASF SE (Allemagne), Clariant (Suisse), Koninklijke DSM NV (Pays-Bas), Akzonobel NV (Pays-Bas), Cargill Incorporated (États-Unis ), Lonza ( Suisse), Solvay SA (Belgique), Stepan Company (États-Unis), The Lubrizol Corporation (États-Unis)

Obtenez un échantillon gratuit @ https://www.marketresearchfuture.com/sample_request/2558

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial des émulsifiants alimentaires comprend l’application, la source et le type. Les recherches de MRFR sur le marché mettent en évidence de nombreux facteurs du marché en profondeur.

La segmentation basée sur les applications de ce marché peut couvrir la boulangerie, la confiserie, les préparations pour nourrissons, la volaille et le poisson, la viande transformée, la margarine et les pâtes à tartiner, etc. En ce qui concerne la source, le marché a été segmenté en source animale, source végétale et émulsifiants synthétiques. Par type, le marché a été segmenté en émulsifiants anioniques, lécithine, monoglycérides, émulsifiants polyhydriques, dérivés sorabes et autres.

Segmentation régionale

Une description géographique du marché mondial des émulsifiants alimentaires couvre l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique et le reste du monde (RoW).

L’Europe détient la plus grande part de marché dans cette région en raison de la forte population, du pouvoir d’achat plus élevé, de la présence d’acteurs majeurs du marché et des règles strictes en matière de conservation des aliments. Les marchés les plus lucratifs d’Europe sont la France, l’Allemagne, l’Italie et le Royaume-Uni. L’enquête sur les autres pays d’Europe présentée dans ce rapport calcule l’inclusion des revenus de marché supplémentaires de ces pays.

En Amérique du Nord, le marché est solide en raison de la présence de certains acteurs clés du marché, de la production alimentaire de masse, d’un pouvoir d’achat plus élevé et d’économies fortes. Les plus grands marchés de cette région sont les États-Unis, le Canada et le Mexique.

La région Asie-Pacifique peut devenir le plus grand marché d’ émulsifiants alimentaires en raison de la forte croissance économique de pays comme l’Australie, la Chine, l’Inde et le Japon. Les principaux moteurs du marché dans cette région sont la forte consommation de produits alimentaires transformés et de plats cuisinés, la stabilité économique et l’augmentation du pouvoir d’achat. La forte population en Chine et en Inde favorise également la croissance du marché dans cette région. Une enquête et une analyse appropriées des autres pays de la région Asie-Pacifique présentées dans ce rapport fournissent des informations supplémentaires sur la région.

Le segment RoW couvre l’Argentine, le Brésil, l’Égypte, l’Arabie saoudite, l’Afrique du Sud et d’autres régions et pays non classés. L’Argentine et le Brésil peuvent devenir de bons marchés grâce à des économies stables. En Amérique latine, le marché explose en raison des mêmes facteurs que dans la région Asie-Pacifique. En Arabie saoudite, il existe une marge de croissance du marché en raison de la prospérité économique, mais la croissance peut ralentir en raison de diverses restrictions gouvernementales sur le marché. En Afrique du Sud, le marché est faible, mais il peut croître car l’économie de ce pays est plus stable par rapport aux autres pays d’Afrique.

Accéder au rapport @ https://www.marketresearchfuture.com/reports/food-emulsifiers-market-2558

Dernières nouvelles de l’industrie

La société suédo-danoise AAK a obtenu une participation majoritaire dans le fournisseur britannique de lécithine Soya International. Aujourd’hui, AAK est en passe de devenir l’un des « principaux fournisseurs » mondiaux de lécithine de spécialité. Cette acquisition donne à AAK un nouveau nom. Désormais, AAK opérera sur le marché de Manchester sous le nom d’AAK Soya International, fournissant une gamme complète de produits comprenant des lécithines liquides sans OGM, des lécithines en poudre sans OGM , des lécithines organiques et des solutions de lécithine spécialisées. Ces solutions ont été développées pour les applications de boulangerie, laiterie, chocolaterie, confiserie et nutrition infantile.

REMARQUE : Notre équipe de chercheurs étudie le Covid19 et son impact sur divers secteurs verticaux de l’industrie et, si nécessaire, nous examinerons les empreintes de Covid19 pour une meilleure analyse du marché et des industries. Cordialement entrer en contact pour plus de détails.

Contactez-nous:

Market Research Future (qui fait partie de Wantstats Research et Media Private Limited),

99 Hudson Street, 5e étage, New York, New York 10013, États-Unis d’Amérique

Lien du rapport connexe :

Rapport de recherche sur le marché mondial des boissons alcoolisées sans gluten – Prévisions jusqu’en 2027

Rapport de recherche sur le marché des protéines de lait – Prévisions 2027

Étude de marché sur les produits de santé cardiaque – Prévisions mondiales jusqu’en 2027