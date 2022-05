Demande du marché des amidons natifs par type selon la croissance régionale, les principales entreprises, les perspectives

Portée du marché

Market Research Future (MRFR) prévoit que le marché des amidons natifs atteindra un taux de croissance modéré de 3,02 % de 2020 à 2027 (période de référence).

Boosters et obstacles majeurs

Le marché mondial de l’amidon natif s’est considérablement bien comporté en raison de la large gamme d’applications dans les industries alimentaires et non alimentaires. L’industrie alimentaire utilise l’amidon natif comme agent améliorant la texture, épaississant, stabilisant, régulateur d’humidité et liant de la pâte. L’explosion de la population mondiale associée à l’expansion de la classe moyenne a été favorable à l’industrie de l’amidon indigène. Compte tenu des horaires chargés des consommateurs et de l’augmentation des revenus disponibles, il existe une préférence accrue pour les aliments pratiques et instantanés. Cela a entraîné une croissance accélérée du marché de l’amidon natif au fil des ans, car il est largement utilisé dans de nombreux produits transformés, notamment les vinaigrettes, les soupes sèches, les pâtes à tartiner, les poudings en poudre et les viandes transformées, pour n’en nommer que quelques-uns.

L’industrie mondiale est encore stimulée par les applications en plein essor de l’amidon natif dans le secteur textile, où il est utilisé comme épaississant de couleur, agent d’encollage et agent de finition. L’industrie des adhésifs et du papier émerge également rapidement comme des domaines d’application de premier plan pour l’amidon natif. Avec une conscience environnementale croissante, les fabricants ainsi que les consommateurs utilisent désormais de plus en plus d’amidon de pomme de terre et de maïs à la place des plastiques conventionnels. Populairement connus sous le nom de bioplastiques organiques, les amidons natifs sont désormais utilisés dans la fabrication de couverts et d’assiettes jetables, compte tenu de leurs propriétés jetables et durables.

Le marché mondial est rempli d’ un certain nombre d’ acteurs locaux et internationaux qui adoptent des stratégies telles que des expansions, des partenariats et des innovations de produits pour renforcer leur position. Cependant, la tactique la plus préférée reste les innovations de produits parmi les meilleurs fabricants.

Principales entreprises

Les principales entreprises actives sur le marché mondial des amidons natifs sont Roquette Frères (France), Ingredion Incorporated (États-Unis), Tate & Lyle PLC (Royaume-Uni), Cargill, Incorporated (États-Unis), Grain Processing Corporation (États-Unis), Archer Daniels Midland Company ( États-Unis), Agrana Beteiligungs -AG (Autriche), pour n’en citer que quelques-uns.

Ces entreprises entreprennent fréquemment des stratégies concurrentielles telles que des innovations de produits et de nouveaux lancements ainsi que des désinvestissements pour améliorer leur position commerciale, augmentant ainsi leur avantage concurrentiel.

Revue segmentaire

La source, la forme et l’application sont les principaux segments analysés dans le rapport MRFR, dans le but de présenter une compréhension détaillée des revenus du marché mondial des amidons natifs.

du marché des amidons natifs , en ce qui concerne la source, a été envisagée pour le blé, le maïs, la pomme de terre, le manioc et autres.

Les formes sous lesquelles le produit clé est disponible sur le marché comprennent le gel, la poudre, etc.

Les principales applications des amidons natifs sont les aliments et les boissons ainsi que les applications non alimentaires. Les applications alimentaires sont les boissons, les aliments transformés, la confiserie et autres. Les applications non alimentaires sont les soins personnels, l’ondulation et la fabrication du papier, les textiles, les produits pharmaceutiques et autres, qui incluent la construction et le bâtiment, l’exploitation minière et le forage, les produits chimiques, l’alimentation animale, les adhésifs, etc. L’amplification de la consommation de confiserie dans le monde garantira que le segment de l’alimentation et des boissons capte un taux de croissance plus élevé de 3,94 % entre 2020 et 2027. Le secteur pharmaceutique (application non alimentaire) pourra obtenir un taux de croissance de 3,15 %, suggèrent les experts du MRFR.

Aperçu régional

L’Asie-Pacifique/APAC, l’Europe, l’Amérique du Nord et l’emprise/reste du monde sont les principales régions mentionnées dans le rapport MRFR, afin de détailler en détail les perspectives de croissance de l’industrie des amidons natifs.

L’Asie-Pacifique est le leader du marché et devrait continuer à prospérer au cours de la période d’analyse, compte tenu du fait qu’un pourcentage important d’amidon natif est utilisé dans la production d’éthanol, d’édulcorants, de textiles et de papier. En conséquence, l’escalade de la demande pour les produits mentionnés dans la région devrait entraîner une utilisation accrue de la taille du marché des amidons natifs dans les années à venir. En dehors de cela, l’amidon natif est également utilisé pour produire des polymères biodégradables ainsi que des plastiques, ce qui devrait également favoriser sa demande dans la région au cours des années à venir. Actuellement, la Thaïlande représente la plus grande part de marché des amidons natifs dans la région, tandis que la Chine occupe la deuxième position.

L’Amérique du Nord est un autre marché important pour les amidons natifs , compte tenu de la demande accrue de produits dans l’industrie cosmétique de la région. Le maïs est l’une des principales sources d’amidons natifs. Par conséquent, les États-Unis étant l’un des principaux producteurs de maïs au monde, ils ont pris la tête de la région. Les États-Unis sont témoins de rendements de maïs massifs chaque année, en raison de conditions météorologiques favorables qui induisent la croissance des cultures.

Par exemple:

janvier 2021

Ingredion EMEA a introduit un amidon natif instantané fonctionnel biologique qui peut être ingrédient dans certains produits biologiques, offrant une qualité optimale. Connu sous le nom de NOVATION​9460, cet amidon natif instantané fonctionnel biologique devrait permettre à l’entreprise de faire son incursion dans l’industrie des aliments et des boissons biologiques. Il pense également que l’amidon natif aidera à résoudre presque tous les problèmes de stabilité et de traitement généralement rencontrés par les fabricants dans différentes applications. Il offre une viscosité rapide et permet un contrôle optimal du comportement rhéologique de la pâte à gâteau . Il a également des applications dans la boulangerie sucrée, y compris les garnitures à base de fruits et de crème.

REMARQUE : Notre équipe de chercheurs étudie le Covid19 et son impact sur divers secteurs verticaux de l’industrie et, si nécessaire, nous examinerons les empreintes de Covid19 pour une meilleure analyse du marché et des industries. Cordialement entrer en contact pour plus de détails.

