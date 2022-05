Technologie du marché de l’externalisation des achats, principaux acteurs clés, demande, segment, analyse régionale des prévisions de revenus jusqu’à – 2027

Marché de l’externalisation des achats

Aperçu du marché

L’externalisation des achats est une méthode de gestion et d’acquisition des matières premières qui sont ensuite utilisées pour fabriquer un produit ou fournir un service spécifique. Le système permet de transmettre les informations à un fournisseur tiers. Par conséquent, le processus d’approvisionnement joue un rôle important dans les industries. Par conséquent, la demande du marché de l’externalisation des achats augmente dans le monde entier dans différents secteurs d’activité.

L’adoption majeure d’activités d’approvisionnement clés concernant l’approvisionnement et la gestion des fournisseurs à un tiers contribue à réduire les coûts globaux. Ce facteur aide les entreprises à se concentrer sur leurs concurrents. Les avantages cruciaux de l’externalisation des achats comprennent la réduction du temps nécessaire au personnel interne pour se concentrer sur les autres activités commerciales de base. Le processus d’approvisionnement augmente le taux de production et externalise efficacement les activités; il rationalise les opérations et réduit les coûts opérationnels globaux. Par conséquent, le marché joue un rôle majeur dans la productivité des entreprises, et les secteurs d’activité sont les principaux moteurs du marché de l’externalisation des achats. Il aide à l’achat de matériaux et de services indirects.

Les principaux moteurs contribuant à la croissance du marché sont l’externalisation accrue des fonctions d’approvisionnement par diverses entreprises. L’augmentation des préoccupations et de la nécessité de stimuler l’efficience et l’efficacité du processus de la chaîne d’approvisionnement est un facteur déterminant. Les opportunités croissantes telles que l’adoption de l’intelligence artificielle et de l’analyse des mégadonnées pour numériser l’externalisation des achats pour les fournisseurs alimenteront le marché.

Le marché de l’externalisation des achats devrait enregistrer un fort TCAC de 15,5% et atteindre une valeur approximative de 4,19 milliards USD d’ici 2023 au cours de la période de prévision.

Segments de marché

Le marché de l’externalisation des achats est segmenté en fonction des composants, du mode de déploiement, de la taille de l’organisation et de la verticale.

Le segment des composants est divisé en solutions et services et, le segment du mode de déploiement du marché est divisé en on-premise et cloud-based.

La section sur la taille de l’organisation comprend les petites et moyennes entreprises et les grandes entreprises. Le segment vertical comprend l’informatique et les télécommunications, la banque, les services financiers et l’assurance (BFSI), les soins de santé, la vente au détail et les produits et biens de consommation, la fabrication et autres.

Analyse régionale

La croissance du marché de l’externalisation des achats est remarquée dans différents composants dans le monde entier, tels que la région Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, l’Europe et le reste du monde.

Parmi les régions géographiques ci-dessus, la région nord-américaine détient la plus grande part de marché et devrait maintenir sa croissance constante au cours de la période de prévision.

Après l’Amérique du Nord, le marché européen devrait être la deuxième plus grande région en raison de l’adoption rapide des services d’externalisation des achats dans différents secteurs industriels verticaux tels que les soins de santé, l’énergie et les services publics, ainsi que les sciences de la vie. L’Asie-Pacifique est un marché en croissance rapide avec une bonne valeur de croissance en raison de l’adoption majeure de l’activité d’externalisation des achats dans le secteur manufacturier. Les pays en développement tels que la Chine, l’Inde, la région sud-coréenne, le Japon et Singapour sont les moteurs du marché régional de la région Asie-Pacifique. La vente au détail et les biens de consommation, la fabrication, les technologies de l’information et les télécommunications stimulent les autres régions du monde.

Nouvelles de l’industrie

Le Credit Suisse externalise ses achats de biens et de services au fournisseur spécialisé Chain IQ, ce qui contribuera à réduire les coûts, a déclaré la banque dans une note interne.

