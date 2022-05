des aliments biologiques pour bébés jusqu’en 2027 avec part régionale et analyse avec les meilleures entreprises

Aperçu du marché

Le marché mondial des aliments biologiques pour bébés était évalué à 17839,5 millions USD en 2027 et devrait atteindre un TCAC de 10,37 % d’ici la fin de la période de prévision en 2027, selon un nouveau rapport de recherche de Market Research Future (MRFR). Le rapport présente un cas détaillé de la croissance historique du marché et des moteurs et contraintes actuels du marché, afin de présenter des informations exploitables sur la trajectoire de croissance future probable du marché des aliments biologiques pour bébés au cours de la période de prévision.

Le marché des aliments biologiques pour bébés est principalement tiré par une combinaison de deux facteurs : la prévalence croissante des mères qui travaillent, qui n’ont pas toujours le temps accordé aux mères traditionnelles pour préparer des aliments faits maison pour les bébés, et la demande croissante des couples urbains pour acquérir le les aliments les meilleurs, les plus sains et les plus sûrs pour leurs bébés.

Analyse compétitive:

Les principaux acteurs du marché mondial des aliments biologiques pour bébés sont Hipp GmbH & Co. Vertrieb KG (Allemagne), Hero Group (Suisse), DanonS.AA . (France), Kraft Heinz Foods CompanyU.SS .), Abbott LaboratoriesU.SS .), Plum IncU.SS .), Hain Celestial GroupU.SS .), Bellamy’s Australia (Australie), Sprout Organic Foods, Inc. USS), Nestlé SA (Suisse).

Augmentation du nombre de mères qui travaillent : aliments emballés et livraison de nourriture à la rescousse

Le nombre croissant de mères qui travaillent, en particulier dans les centres urbains du monde entier, est un moteur majeur du marché mondial des aliments biologiques pour bébés. L’incapacité des parents à cuisiner pour leurs bébés de manière traditionnelle a conduit à une préférence croissante pour les aliments pour bébés emballés, l’étiquetage biologique rendant les produits plus attrayants pour les parents, qui veulent s’assurer que leurs bébés obtiennent la meilleure option parmi les produits disponibles. Positionner. De nombreux acteurs majeurs du secteur mondial de l’alimentation et des boissons se sont aventurés sur le marché des aliments biologiques pour bébés ces dernières années, reconnaissant les opportunités lucratives du marché. La population urbaine croissante de mères qui travaillent dans les régions émergentes est susceptible d’être un moteur majeur pour le marché mondial des aliments biologiques pour bébés.

En février 2019, Little Spoon, une startup de livraison d’aliments bio pour bébés, a levé 7 millions de dollars de financement, mené par Vaultier7. Little Spoon fournit des aliments pour bébés nutritionnels, biologiques et emballés directement aux consommateurs. L’utilité de ce service a augmenté rapidement ces dernières années avec la population croissante de mères urbaines.

Le risque de contamination bactérienne / pathogène restreint le marché

D’autre part, le risque de contamination et d’infections par des agents pathogènes a limité la croissance du marché des aliments biologiques pour bébés . Étant donné que les aliments biologiques pour bébés sont destinés à être consommés par des bébés, des normes de sécurité encore plus élevées doivent leur être appliquées que celles appliquées aux produits alimentaires ordinaires destinés aux adultes.

En février 2019, Vivi & Tom ont rappelé 11 produits à la suite d’une enquête menée par des agences canadiennes, qui a constaté que l’aliment pouvait permettre la croissance de la bactérie responsable du botulisme. De telles alertes sanitaires sont susceptibles de limiter les perspectives de croissance du marché mondial des aliments biologiques pour bébés au cours de la période de prévision.

Segmentation:

Le marché mondial des aliments biologiques pour bébés est segmenté en fonction du type de produit, de l’ingrédient, du canal de distribution et de la région.

Par type de produit, le marché mondial des aliments biologiques pour bébés est segmenté en aliments pour bébés préparés, aliments pour bébés prêts à manger, aliments séchés pour bébés, lait maternisé et autres.

Par ingrédient, le marché mondial des aliments biologiques pour bébés est segmenté en grains et céréales, produits laitiers, légumes et fruits.

Par canal de distribution, le marché des aliments biologiques pour bébés est segmenté en magasin et hors magasin.

Analyse régionale :

Le marché mondial des aliments biologiques pour bébés est segmenté par région en Amérique du Nord, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique, en Europe et en Asie-Pacifique.

L’Amérique du Nord et l’Europe devraient dominer le marché mondial des aliments biologiques pour bébés au cours de la période de prévision en raison de la croissance démographique urbaine dans ces régions et de la demande croissante d’aliments pour bébés transformés et emballés. Le nombre croissant de mères qui travaillent et l’augmentation de leur revenu disponible devraient en outre stimuler le marché des aliments biologiques pour bébés dans ces régions au cours de la période de prévision. La présence généralisée de canaux de distribution en magasin et hors magasin pour les aliments biologiques pour bébés et la forte présence de fabricants d’aliments biologiques pour bébés sont également des moteurs clés du marché des aliments biologiques pour bébés dans ces régions.

REMARQUE : Notre équipe de chercheurs étudie le Covid19 et son impact sur divers secteurs verticaux de l’industrie et, si nécessaire, nous examinerons les empreintes de Covid19 pour une meilleure analyse du marché et des industries. Cordialement entrer en contact pour plus de détails.

