Marché des ingrédients de fermentation avec des opportunités régionales le long du principal concurrent jusqu’en 2027

Aperçu du marché

Le marché mondial des ingrédients de fermentation 2020 devrait atteindre 78,38 milliards USD d’ici 2027 avec un TCAC de 5,08 % sur la période considérée.

Faits saillants du marché

La croissance du marché des ingrédients fermentés est tirée par la demande croissante d’une variété d’industries d’application, y compris les produits pharmaceutiques, les fruits et les aliments pour animaux. Dans les pays développés, l’influence des modes de vie occupés et l’évolution des habitudes alimentaires ont stimulé le marché des aliments et boissons emballés ; ainsi la demande d’ingrédients fermentés augmente. En outre, une sensibilisation accrue et un potentiel de marché croissant devraient alimenter la demande dans les industries de l’alimentation humaine et animale pour les ingrédients fermentés.

En outre, le succès croissant des produits alimentaires et des boissons produits à l’aide d’ingrédients de fermentation affecte davantage le développement de l’industrie dans le monde. Le marché est considéré comme florissant avec les progrès de la méthode de fermentation combinés à la mise en place d’un mode de fabrication respectueux de l’environnement. D’autres facteurs importants menant au développement des consommateurs sont le système de fabrication respectueux de l’environnement, les problèmes environnementaux croissants et les avantages pour la santé de la fermentation.

Des facteurs tels que les variations de prix et l’accessibilité des produits de base non raffinés, d’un autre côté, sont quelques-uns des principaux problèmes pris en compte au cours du cycle d’évaluation pour freiner la croissance de la demande. En outre, l’exposition à des matières premières peu coûteuses, la répartition des dépenses et les menaces pour la santé associées à l’utilisation d’ingrédients de fermentation sont susceptibles de poser un défi au développement des entreprises.

Tableau de bord concurrentiel

Les principaux acteurs du marché mondial des ingrédients de fermentation sont principalement Evonik Industries AG, The Dow Chemical Co, Cargill, Incorporated, Archer-Daniels-Midland Co., EI du Pont de Nemours & Co., Novozymes A/S et Uquifa .

Analyse segmentaire

En fonction du type, de la forme, de l’utilisation, de la matière première et de la zone, le marché mondial des ingrédients de fermentation a été segmenté.

La demande mondiale pour le marché des ingrédients de fermentation a été segmentée en acides aminés, alcool, polymères, antibiotiques et vitamines, acide organique, enzymes industrielles et autres par type de mode. Le segment de l’alcool détient la plus grande part de marché de ceux-ci. En tant que caves et vins, brasseries, alimentation, boulangerie et confiserie, alimentation animale, médicaments, etc., l’industrie mondiale des ingrédients de fermentation est divisée. Parmi ceux-ci, la plus grande part de marché est perçue comme détenue par les brasseries et les établissements vinicoles.

Le marché mondial des ingrédients de fermentation a été segmenté en liquides, secs et autres par mode de forme.

Le marché mondial des ingrédients de fermentation a été segmenté en aliments et boissons, produits chimiques, aliments pour animaux, médicaments et autres par mode d’utilisation. Afin d’ améliorer la valeur nutritionnelle et la consistance des produits, les ingrédients de fermentation sont couramment utilisés dans les industries alimentaires et des boissons. Ils sont souvent utilisés dans des conditions anaérobies pour transformer les glucides en acides organiques ou en alcool à l’aide de micro-organismes. Au cours de la période d’évaluation, le segment F&B devrait connaître un taux de croissance plus élevé.

Le marché mondial des ingrédients de fermentation a été segmenté en blé, betterave à sucre, maïs et autres par mode de matière première.

Aperçu régional

Le marché des ingrédients de fermentation couvre des régions géographiques, à savoir l’Europe, l’Amérique, l’Asie-Pacifique et le reste du monde (RoW).

Les Amériques occupent la plus grande part de marché de toutes les régions et devraient connaître un taux de croissance plus élevé en raison de la demande croissante d’ingrédients de fermentation pour l’industrie F&B. En raison de la demande croissante de matériaux de fermentation associée à la disponibilité de capitaux, les États-Unis devraient être la région à la croissance la plus rapide et devraient se développer à un TCAC de 6,12 %. De plus, l’utilisation élargie de la fermentation dans l’industrie pharmaceutique et chimique continue de jouer un rôle important.

22,78 % de la part de marché de la région européenne devraient rapporter 17,08 milliards de dollars. On estime que la demande se développera dans ce domaine avec l’essor des industries pharmaceutiques et chimiques en Europe.

L’Asie-Pacifique est également considérée comme un marché important et devrait connaître le taux de croissance le plus élevé. Dans les économies émergentes telles que l’Inde, la Chine et le Japon, la croissance est due à l’augmentation du revenu disponible de la classe moyenne, à l’augmentation de la population, à la demande de produits de soins personnels et d’aliments de haute qualité et à la conscience du marché liée à la santé et au bien-être .

REMARQUE : Notre équipe de chercheurs étudie le Covid19 et son impact sur divers secteurs verticaux de l’industrie et, si nécessaire, nous examinerons les empreintes de Covid19 pour une meilleure analyse du marché et des industries. Cordialement entrer en contact pour plus de détails.

