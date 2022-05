Marché des substituts de graisse avec les principales entreprises selon les statistiques régionales par part et marge brute | Prévoir

Aperçu du marché

Le marché mondial des substituts de graisse devrait connaître une croissance robuste au cours de la période de prévision de 2022 à 2027, selon le dernier rapport d’étude de marché de Market Research Future (MRFR). Le marché mondial des substituts de graisse est susceptible d’être stimulé par la prise de conscience croissante du rôle des graisses dans l’augmentation du risque de maladies cardiovasculaires. Le rapport analyse la trajectoire de croissance historique et les perspectives de croissance futures du marché mondial des substituts de graisse sur la base des schémas de croissance présentés par le marché au cours de son développement. Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des substituts de graisse sont également présentés dans le rapport afin de fournir aux lecteurs une compréhension complète du paysage concurrentiel du marché.

Les substituts de graisse sont fabriqués à partir de glucides, d’amidons, de protéines, de lipides et d’autres sources et sont utilisés pour réduire la charge glycémique des aliments. Une teneur élevée en matières grasses dans les aliments a été associée à plusieurs maladies cardiovasculaires et est donc mieux évitée par les patients à risque de maladies cardiaques. La prévalence croissante de maladies telles que l’hypertension est susceptible d’être un moteur majeur du marché mondial des substituts de graisse au cours de la période de prévision. La consommation alimentaire de matières grasses est l’un des principaux responsables du développement des maladies liées aux graisses et constitue donc un point majeur ciblé par les personnes à risque de la maladie ainsi que par les médecins et les agences de santé. La croissance du marché mondial des substituts de graisse est susceptible d’être stimulée par la prise de conscience croissante des maladies cardiovasculaires et du rôle joué par les graisses dans leur développement.

La demande croissante d’aliments à faible teneur en calories et en matières grasses provenant d’une démographie saine est également susceptible d’être un moteur majeur pour le marché mondial des substituts de graisse au cours de la période de prévision. De nombreux consommateurs du monde entier ont commencé à adopter des pratiques alimentaires saines pour se protéger des facteurs liés au mode de vie qui corrodent la vie occidentale moderne, ce qui est susceptible de stimuler la demande de substituts de graisse au cours de la période de prévision. La démographie gériatrique croissante est également susceptible d’être un moteur majeur pour le marché des substituts de graisse au cours de la période de prévision, car la démographie gériatrique est plus à risque de maladies cardiovasculaires et tient donc à les prévenir.

Obtenez un échantillon gratuit @ https://www.marketresearchfuture.com/sample_request/4802

Analyse compétitive:

Les principaux acteurs du marché mondial des substituts de graisse sont FMC Corporation, Cargill Inc., Kerry Group plc, Pfizer Inc., EI du Pont de Nemours and Company, Archer Daniels Midland Company et Ashland Global Holdings Inc.

Segmentation:

Le marché mondial des substituts de graisse est segmenté en fonction du type, de la source, de la forme, de l’application et de la région.

Par type, le marché mondial des substituts de graisse est segmenté en glucides, protéines, lipides et autres. Les glucides détiennent la majeure partie du marché mondial des substituts de graisse en raison de leur utilisation généralisée dans les desserts glacés et les produits laitiers.

Par source, le marché mondial des substituts de graisse est segmenté en plantes, animaux et autres. La grande disponibilité des protéines végétales a conduit le segment à détenir une part dominante du marché mondial des substituts de graisse.

Par forme, le marché mondial des substituts de graisse est segmenté en poudres, liquides et autres. La forme en poudre devrait dominer le marché mondial des substituts de graisse au cours de la période de prévision en raison de la facilité de stockage, d’entretien et d’utilisation des poudres.

Par application, le marché mondial des substituts de graisse est segmenté en produits de boulangerie et de confiserie, desserts laitiers et glacés, boissons, collations et autres. Les produits de boulangerie et de confiserie dominent le marché mondial des substituts de graisse ; cependant, ils sont susceptibles d’être dépassés par le segment des produits laitiers et des desserts glacés au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de produits laitiers et de desserts glacés à faible teneur en matières grasses et en calories.

Analyse régionale :

Le marché mondial des substituts de graisse est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde par région. L’Amérique du Nord est le segment régional dominant sur le marché mondial des substituts de graisse, suivi de l’Asie-Pacifique. La demande croissante d’aliments réconfortants tels que les desserts glacés, les produits de boulangerie et les confiseries aux États-Unis est un moteur majeur pour le marché mondial des substituts de graisse. La forte présence de plusieurs acteurs de l’industrie en Amérique du Nord a également facilité la disponibilité d’une grande variété de substituts de matières grasses, ce qui a intensifié la concurrence dans la région en offrant un choix aux consommateurs.

Accéder au rapport @ https://www.marketresearchfuture.com/reports/fat-replacers-market-4802

Mises à jour de l’industrie :

En novembre 2018, Ulrick & Short a proposé un nouveau substitut de graisse fabriqué à partir de farine de blé et déclarable en tant que tel. Le nouvel ingrédient réduit la quantité globale de matières grasses dans les desserts glacés et les produits de boulangerie jusqu’à 25 %.

REMARQUE : Notre équipe de chercheurs étudie le Covid19 et son impact sur divers secteurs verticaux de l’industrie et, si nécessaire, nous examinerons les empreintes de Covid19 pour une meilleure analyse du marché et des industries. Cordialement entrer en contact pour plus de détails.

Contactez-nous:

Market Research Future (qui fait partie de Wantstats Research et Media Private Limited),

99 Hudson Street, 5e étage, New York, New York 10013, États-Unis d’Amérique

Lien du rapport connexe :

Rapport de recherche sur le marché des casques de vélo – Prévisions mondiales jusqu’en 2027

Rapport d’étude de marché sur les condiments – Prévisions mondiales jusqu’en 2027

Rapport d’étude de marché sur les hydrocolloïdes – Prévisions jusqu’en 2027