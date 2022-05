Marché indien des soins des tissus axé sur les tendances et les innovations au cours de la période de prévision

Le rapport intitulé « India Fabric care Market By Value, By Segment (Tissu Whitener / Bluer And Fabric Conditioner / Softener) By Market Size (Tissu Whitener / Bluer And Fabric Conditioner/softener) By Company, By Brand (Ujala, Ezee, Rin, Etc.), par canal de vente (vente au détail générale, vente au détail moderne, en ligne), par démographie (urbaine, rurale), perspectives (tendances et prévisions), 2025 » donne une analyse synoptique du marché de l’entretien des tissus en Inde. Avec l’ère des nouvelles avancées technologiques dans l’industrie textile, de nouveaux tissus sont développés pour offrir le plus grand confort humain. Les méthodes traditionnelles d’utilisation des détergents pendant le lavage ont fait leurs preuves, mais elles endommagent également le tissu pendant le lavage. De plus, les produits chimiques nocifs produisent des peluches pendant le lavage, ce qui réduit la durée de vie des vêtements. Les vêtements blancs ont également besoin de blanchissants qui peuvent être utilisés en complément des détergents. Tous ces besoins ont fait émerger la nécessité de produits d’entretien des tissus qui peuvent être utilisés pour conditionner les vêtements en augmentant leur durée de conservation.

Obtenez un exemple de rapport gratuit :

Le marché de l’entretien des tissus est divisé en deux segments : les blanchisseurs/bleus pour tissus et les adoucissants pour tissus. Les blanchisseurs de tissu/bleu sont utilisés depuis des lustres en Inde. Traditionnellement, la poudre de plante indigo séchée était utilisée comme bleu pour blanchir les vêtements. Avec le temps, le Robin Blue de Reckitt Benckiser est arrivé sur le marché avec sa poudre bleue blanchissante en 1984. Bientôt, Jyothy Laboratories a lancé sa marque de blanchisseur de tissu «Ujala» sous forme liquide. La marque a également montré sa consommation économique de seulement quatre gouttes par rapport à la forme poudre de Robin blue, ce qui a permis à la marque d’acquérir la part de marché la plus élevée et d’être le leader du marché jusqu’à présent. Les autres marques de blanchiment sont Rin Ala, Revive, Ranipal, etc.

Dans l’Inde urbaine, les gens sont éduqués et conscients de l’hygiène des tissus. De plus, les gens suivent également les tendances mondiales en achetant des vêtements chers de marque. Tous ceux-ci ont rendu nécessaire le développement de produits capables de conditionner leurs vêtements sans faire couler les couleurs. Les entreprises ont développé des conditionneurs de tissus qui peuvent servir à cette fin. La marque Godrej Ezee prétendait être le premier conditionneur de tissu sur le marché indien. Initialement, il a été développé pour les lainages uniquement mais avec la demande croissante, la marque a également développé le produit pour tous les tissus utilisés. En raison de ses caractéristiques distinctives, Ezee représente la plupart des parts du marché des adoucissants pour tissus en Inde. Les autres marques incluent Genteel, Comfort, Vanish, etc.

Le marché indien de l’entretien des tissus devrait atteindre 2 211,5 crores INR d’ici 2025 avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de plus de 13 %. Alors que le marché des blanchisseurs de tissus/bleus se développe dans les zones rurales et urbaines, les conditionneurs de tissus sont développés en ciblant les citadins car ils sont plus soucieux de l’hygiène et de la marque. Les deux produits sont distribués respectivement par le canal de vente au détail général, au détail multimarque et au détail en ligne.

Avec les nouvelles avancées technologiques, les conditionneurs sont également développés sous différentes formes telles que les feuilles assouplissantes, les boules de laine, les boules de conditionneur, etc. les gens à passer à eux. Par conséquent, le marché de l’entretien des tissus devrait connaître une croissance saine à l’avenir.

Les principaux acteurs du marché de l’entretien des tissus sont Hindustan Unilever Limited, Jyothy Laboratories Limited, Godrej Consumer Products Ltd., Reckitt Benckiser India, Marico Ltd., Dabur India Ltd., Wipro Consumer Care et Lightning Ltd., ainsi que plusieurs entreprises nationales et internationales. .

Couvert dans le rapport:

• Marché mondial de l’entretien du linge

• Marché indien du soin du linge

• Marché indien de l’entretien des tissus

• Tendances et évolutions du marché

• Principaux faits sur les principaux acteurs du marché

Comment cela aidera-t-il à résoudre votre processus de prise de décision stratégique ?

Le rapport fournit une connaissance approfondie du scénario du marché indien des soins des tissus:

• Scénario de marché mondial de l’entretien du linge (historique et prévisions)

• Scénario du marché des soins de blanchisserie en Inde (historique et prévisions)

• Taille du marché des soins de blanchisserie en Inde (historique et prévisions)

• Part de marché de l’entretien du linge en Inde (par entreprise, marque, catégorie, données démographiques, canal de vente)

• Scénario de marché mondial de l’entretien des tissus

• Scénario du marché de l’entretien des tissus en Inde (historique et prévisions)

• Taille du marché de l’entretien des tissus en Inde (historique et prévisions)

• Part de marché de l’entretien des tissus en Inde (par entreprise, segment, marque, données démographiques et canal de vente)

• Scénario de marché du blanchisseur de tissu/bleu en Inde (historique et prévisions)

• Taille du marché des blanchisseurs de tissus/bleus en Inde (historique et prévisions)

• Part de marché des blanchisseurs de tissus/bleus en Inde (par marque, zone démographique, canal de vente)

• Scénario de marché des adoucissants/adoucissants en Inde (historique et prévisions)

• Taille du marché des adoucissants/adoucissants en Inde (historique et prévisions)

• Part de marché des adoucissants/adoucissants en Inde (par marque, zone démographique, canal de vente)

• Analyse des variantes de prix des produits

• Développements et innovations récents

• Description des matières premières et des procédés de fabrication

• Recommandations stratégiques

• profils d’entreprises de grandes entreprises

Ce rapport peut être utile aux consultants de l’industrie, aux fabricants et aux autres parties prenantes pour aligner leurs stratégies centrées sur le marché. En plus du marketing et des présentations, cela augmentera également les connaissances concurrentielles sur l’industrie.

Méthodologie du rapport

Les informations contenues dans ce rapport sont basées sur des recherches primaires et secondaires. La recherche principale comprenait des entretiens avec divers partenaires de distribution du marché de l’entretien des tissus. La recherche secondaire comprenait une recherche exhaustive des publications pertinentes telles que les rapports annuels des entreprises, les rapports financiers et les bases de données exclusives.

Veuillez contacter notre équipe commerciale pour en savoir plus.

Accédez à l'intégralité du rapport :

