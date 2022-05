Application du marché de la vanille avec des opportunités régionales avec un acteur clé par type | Prévoir

Aperçu du marché

La vanille est une épice cultivée dans les pays tropicaux et largement consommée dans le monde entier. Un nouveau rapport sur le marché mondial de la vanille, publié par Market Research Future (MRFR), prédit que ce marché pourrait connaître une croissance au cours de la période de prévision.

Le moteur de marché le plus crucial pour la croissance du marché mondial de la vanille est sa demande croissante dans diverses industries en raison de sa saveur agréable. Parmi les desserts glacés, la glace à la vanille est un favori chaud dans tous les pays. La vanille est également utilisée pour la fabrication d’articles de confiserie comme le gâteau à la vanille. Il est utilisé pour faire diverses collations. Parmi les autres facteurs qui élèvent le marché mondial de la vanille vers la croissance, citons les progrès technologiques, l’augmentation des investissements des investisseurs. L’utilisation croissante de l’extrait de vanille-vanilline pour réduire la quantité de sucre nécessaire à l’édulcoration rend de nombreux produits sains et donc populaires parmi les personnes qui souhaitent réduire les sucreries.

Joueurs clés

Les principaux acteurs du marché mondial de la vanille sont Doehler GmbH (Allemagne), EA Weber and CO. (États-Unis), Firmenich SA (Suisse), Heilala Vanilla Limited (Nouvelle-Zélande), Nielsen-Massey Vanillas Inc. (États-Unis), Kerry Group plc. (Irlande), Organic Spices Inc (États-Unis), Penta International Corporation (États-Unis), Sensient Technologies Corporation (États-Unis) et Symrise AG (Allemagne).

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial de la vanille englobe l’application, la catégorie et la forme. Les recherches de MRFR sur le marché mettent en évidence de nombreux facteurs du marché en profondeur.

La segmentation basée sur les applications de ce marché peut couvrir les aliments et les boissons, les soins personnels et autres. Le segment des aliments et des boissons peut être sous-segmenté en boulangerie et confiserie, boissons, desserts laitiers et glacés, collations sucrées et salées, et autres. Au cours de la période de prévision, le segment des aliments et boissons peut détenir la plus grande part de marché en raison de l’utilisation généralisée de la vanille dans la boulangerie et la confiserie et les desserts laitiers et glacés, ainsi que dans les sous-segments des boissons, entre autres. Il existe une demande de plus en plus importante de vanille dans les cosmétiques et les produits de soins personnels, notamment les lotions, les hydratants et les parfums pour son parfum et ses propriétés antispasmodiques, anti-inflammatoires et analgésiques. La vanille aide à réduire les dommages chromosomiques causés par les rayons X et la lumière ultraviolette (UV).

Sur la base de la catégorie, le marché a été segmenté en conventionnel et biologique. Au cours de la période de prévision, le segment conventionnel devrait être le plus grand segment de marché en raison de la disponibilité facile et des prix plus bas de la vanille conventionnelle. Cependant, le segment biologique peut atteindre une croissance plus élevée au cours de cette période en raison de l’inclinaison croissante des consommateurs pour les produits biologiques.

En ce qui concerne la forme, le marché a été segmenté en liquide, poudre et autres. Au cours de la période de prévision, le segment liquide peut être le marché le plus important et celui qui connaît la croissance la plus rapide. Le marché de la vanille liquide est solide en raison de la commodité de la forme liquide de la vanille et de sa grande disponibilité.

Segmentation régionale

Une description géographique du marché mondial de la vanille couvre l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique et le reste du monde (RoW).

L’Amérique du Nord détient la part du lion du marché mondial en raison de l’utilisation croissante dans diverses industries de la région. De plus, la région abrite plusieurs acteurs majeurs du marché actifs dans la taille du marché mondial de la vanille. La plupart d’entre eux sont basés aux États-Unis. Après les États-Unis, le Canada et le Mexique sont les marchés les plus importants de cette région.

En Europe, le marché est important en raison de la forte densité de population, de l’industrie alimentaire établie, des importations élevées de produits alimentaires et de la présence de nombreux acteurs importants du marché. Les marchés qui génèrent le maximum de revenus dans cette région sont la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et le Royaume-Uni. L’enquête sur les autres pays d’Europe présentée dans ce rapport calcule la forte augmentation des revenus du marché de divers autres pays de cette région.

Au cours de la période de prévision, l’Asie-Pacifique peut apparaître comme le marché régional à la croissance la plus rapide en raison des acteurs du marché international qui étendent leurs opérations dans la région, en particulier en Chine et en Inde. Dans ce rapport, l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont été classées comme un seul segment. Le Japon est un autre marché important dans cette région. Un examen des autres pays de la région Asie-Pacifique présenté dans ce rapport ajoute les revenus supplémentaires du marché de certains autres pays.

Le segment RoW couvre les pays d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Amérique du Sud.

Dernières nouvelles de l’industrie

Laird Superfood, un producteur de produits superalimentaires assortis, est sur le point d’ajouter de la vanille à sa gamme populaire de Superfood Creamer. 24 SEPTEMBRE 2019

