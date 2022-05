antisudorifiques et des déodorants jusqu’en 2027 avec croissance régionale et concurrent

Aperçu du marché

Le marché mondial des antisudorifiques et des déodorants devrait afficher un fort TCAC de 3,5 % au cours de la période de prévision, selon le dernier rapport de recherche de Market Research Future (MRFR). Le marché mondial des antisudorifiques et des déodorants est principalement propulsé par la demande croissante du marché des antisudorifiques et des déodorants des jeunes. Les jeunes du monde entier deviennent de plus en plus riches en raison de la disponibilité croissante d’emplois dans les régions émergentes. Cela a entraîné une demande croissante du marché des antisudorifiques et des déodorants, entre autres. L’attention croissante accordée à l’hygiène personnelle par la démographie des jeunes est susceptible d’être un moteur majeur pour le marché des antisudorifiques et des déodorants au cours de la période de prévision.

Analyse compétitive:

Les principaux acteurs du marché mondial des antisudorifiques et des déodorants comprennent Church & Dwight Co. Inc., CavinKare Pvt. Ltd., Benetton Group SRL, Godrej and Boyce Manufacturing Company Limited, L’Occitane International SA, Colgate-Palmolive Company, Avon Products Inc., L’Oréal SA, Beiersdorf AG, Kao Corporation, Coty Inc., Unilever plc, le Procter & Gamble Company, Nike Inc. et Henkel AG & Co. KGaA.

Les principaux acteurs du marché des anti-transpirants et des déodorants devraient se concentrer sur le développement d’une large gamme de produits dans les années à venir. Avoir une gamme d’odeurs dans le sac devrait devenir un moteur majeur de croissance du marché au cours de la période de prévision. Avoir une large gamme de produits permet à une entreprise d’attirer un plus large éventail de publics. Pour cette raison, des efforts de développement importants sont également susceptibles d’être entrepris sur le marché mondial des anti-transpirants et des déodorants afin de proposer des odeurs nouvelles et innovantes.

Segmentation:

Le marché mondial des antisudorifiques et des déodorants est segmenté en fonction de la forme, du canal de distribution et de la région.

Par forme, le marché mondial des antisudorifiques et des déodorants est segmenté en sprays, roll-on, sticks et autres. Le segment des sticks représentait la plus grande part du marché en 2018. Cependant, les sprays devraient dominer le marché mondial des antisudorifiques et des déodorants au cours de la période de prévision.

Par canal de distribution, le marché des antisudorifiques est segmenté en magasin et hors magasin. La distribution en magasin sera probablement le principal générateur de revenus au cours de la période de prévision. La demande de vente en ligne d’antitranspirants et de déodorants devrait également être un moteur majeur du marché des antitranspirants et des déodorants au cours de la période de prévision.

Analyse régionale :

L’Asie-Pacifique devrait dominer le marché mondial des antisudorifiques et des déodorants au cours de la période de prévision en raison du volume croissant de la demande dans la région. L’augmentation du revenu disponible des jeunes en Asie-Pacifique est susceptible d’être un moteur majeur du marché mondial des antisudorifiques et des déodorants au cours de la période de prévision. Des pays tels que l’Inde, la Chine, la Thaïlande, l’Indonésie et la Corée présenteront probablement au marché des perspectives de croissance importantes au cours de la période de prévision. La présence croissante d’acteurs majeurs dans la région Asie-Pacifique devrait également être un moteur majeur pour le marché Asie-Pacifique au cours de la période de prévision. Les fortes perspectives pour les antisudorifiques et les déodorants dans les centres urbains des économies émergentes de l’APAC devraient rester le principal moteur du marché des antisudorifiques et des déodorants au cours de la période de prévision. L’évolution des modes de vie des consommateurs et l’augmentation des dépenses consacrées à de nouveaux produits de soins personnels innovants en Asie-Pacifique devraient être un moteur majeur du marché des antisudorifiques et des déodorants dans la région au cours de la période de prévision.

L’Amérique du Nord devrait également détenir une forte part du marché des antisudorifiques et des déodorants au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante d’antitranspirants et de déodorants des jeunes ainsi que des groupes démographiques plus âgés. La sensibilisation croissante aux soins personnels et au masquage des odeurs a entraîné une demande croissante d’antitranspirants et de déodorants en Amérique du Nord. La demande croissante d’odeurs et d’emballages innovants sera probablement une caractéristique majeure du marché des antisudorifiques et des déodorants en Amérique du Nord au cours de la période de prévision.

L’Europe est également susceptible d’être un marché régional majeur pour le marché mondial des anti-transpirants et des déodorants en raison de la forte croissance en Europe occidentale.

REMARQUE : Notre équipe de chercheurs étudie le Covid19 et son impact sur divers secteurs verticaux de l’industrie et, si nécessaire, nous examinerons les empreintes de Covid19 pour une meilleure analyse du marché et des industries. Cordialement entrer en contact pour plus de détails.

