Analyse de la qualité du marché des vêtements de triathlon avec le principal concurrent par statistiques régionales, prévisions

Le triathlon est défini comme une compétition sportive composée de trois épreuves différentes. Habituellement, ces événements sont le cyclisme, la course de fond et la natation. Les vêtements utilisés par les athlètes participant au triathlon sont appelés vêtements de triathlon. Un nouveau rapport sur le marché mondial des vêtements de triathlon, publié par Market Research Future (MRFR), observe que ce marché pourrait générer des bénéfices à 7,27% CAGR entre 2018 et 2026. En termes de valeur monétaire, le marché peut valoir 1631,82 M USD par la fin de la période de prévision.

Le moteur de marché le plus important pour la croissance du marché mondial des vêtements de triathlon est la prise de conscience croissante de l’importance des vêtements de triathlon et de ses avantages. En termes de design et de tissu, les vêtements de triathlon conviennent au cyclisme, à la course longue distance et à la natation. Parmi les autres moteurs du marché mondial des vêtements de triathlon figurent l’augmentation du nombre de femmes dans le sport, l’essor du secteur de la vente au détail organisée, les lancements de nouveaux produits, l’augmentation des initiatives visant à promouvoir le triathlon et la recherche et développement (R&D) par les acteurs industriels. Cependant, le coût élevé des produits peut entraver la croissance du marché mondial des vêtements de triathlon. Le manque de sensibilisation dans les pays en développement et les facteurs culturels dans certains pays peuvent également affecter négativement la croissance du marché.

Joueurs clés

Les grands acteurs du marché mondial des vêtements de triathlon comprennent 2XU (Australie), Alii Sport (Active Angelz LLC) (États-Unis), Castelli (Italie), De Soto Sport (Allemagne), HUUB Design (Royaume-Uni), Kiwami Triathlon ( Kiwami ) (France ), Louis Garneau Sports (Canada), Orca (Nouvelle-Zélande), Pearl Izumi (États-Unis), TYR Sport, Inc. (États-Unis ), Zone 3 (Royaume-Uni) et Zoot Sports (Hawaï).

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial des vêtements de triathlon englobe l’application et le type. Le point de vue de MRFR sur le marché étudie en profondeur diverses facettes du marché.

La segmentation applicative de ce marché couvre les hommes et les femmes. Bien que le segment des hommes détienne la plus grande part de marché, le segment des femmes peut s’attendre à un taux de croissance plus rapide au cours de la période de prévision, car les fabricants adoptent des canaux de commerce électronique pour distribuer les produits et accroître leur portée géographique.

Par type, le marché a été segmenté en tri-shorts, tri-combinaisons et tri-tops. Bien que le segment tri top détient la plus grande part de marché, le segment tri short peut s’attendre à un taux de croissance plus rapide au cours de la période de prévision. En raison de la rentabilité, le segment tri top peut valoir 303,58 millions USD d’ici 2026, avec une croissance de 6,04 % CAGR.

Segmentation régionale

Une description géographique de la part de marché mondiale des vêtements de triathlon couvre l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Asie-Pacifique et le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA).

L’Europe détient la plus grande part de marché et devrait croître à un TCAC de 7,13 % au cours de la période de prévision. Le marché dans cette région est fort en raison de la participation croissante des athlètes au triathlon. Les autres facteurs qui contribuent à la croissance du marché dans cette région sont la forte densité de population, les économies développées, le grand nombre de jeunes intéressés par le sport, la présence de certains acteurs clés du marché et le pouvoir d’achat élevé des consommateurs. Les marchés nationaux les plus puissants en Europe sont la Belgique, la France, l’Allemagne, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Russie, l’Espagne et le Royaume-Uni.

L’Amérique du Nord est le deuxième marché régional en importance en raison de la présence de nombreux acteurs clés du marché. Le sport est une grande industrie dans cette région, en particulier aux États-Unis. Par conséquent, il existe un énorme potentiel de croissance du marché. D’ici 2026, l’Amérique du Nord pourrait valoir 526,43 millions de dollars.

La région Asie-Pacifique est un autre marché régional vital au cours de la période de prévision en raison de la croissance économique, du revenu disponible élevé et de l’intérêt des jeunes pour le sport. Les marchés nationaux remarquables de cette région sont l’Australie, le Brunei, le Cambodge, la Chine, l’Inde, l’Indonésie, le Japon, le Laos, la Malaisie, le Myanmar, les Philippines, Singapour, la Thaïlande, le Timor Leste et le Vietnam.

L’Amérique du Sud est un marché décent car les gens s’intéressent au sport, mais leur pouvoir d’achat n’est pas aussi élevé que celui des gens en Amérique du Nord. L’Argentine, le Brésil et la Colombie sont les marchés nationaux les plus importants de cette région.

Dans la région MEA, le marché est petit en raison de la portée limitée des restrictions liées au sport et à la religion sur le sport et l’habillement.

Dernières nouvelles de l'industrie

Le spécialiste des vêtements d’aventure en laine de yak, Kora, est sur le point de devenir le sponsor en titre du triathlon d’endurance Evergreen, qui est présenté comme l’une des courses de triathlon d’une journée les plus difficiles au monde. 22 AOÛT 2019

