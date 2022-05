Taille du marché du traitement biologique des semences avec les principales entreprises, statistiques, tendance régionale, prévisions

Aperçu du marché

Le marché mondial du traitement biologique des semences est en constante augmentation depuis quelques années. La croissance du marché est attribuable à la prise de conscience croissante des avantages de l’agriculture biologique et des produits agricoles naturels. En outre, des facteurs tels que les résultats favorables de l’utilisation de produits de traitement biologique des semences, tels que l’amélioration de la qualité nutritionnelle des cultures, l’augmentation du rendement, la réduction des dommages aux cultures et la résistance aux maladies, stimulent la croissance du marché.

De plus, la sensibilisation croissante aux avantages du traitement des semences et aux préoccupations environnementales augmente la demande du marché. Selon Market Research Future (MRFR), le marché mondial du traitement biologique des semences devrait connaître une traction exponentielle d’ici 2023, avec une croissance à un TCAC impressionnant tout au long de la période de prévision (2018-2023). L’augmentation de la consommation de produits de traitement biologique des semences stimule principalement la croissance du marché.

De plus, l’accent mis sur l’amélioration de la qualité des produits agricoles stimule la demande de semences traitées biologiquement. Les produits biologiques de traitement des semences sont considérés comme relativement plus sûrs que les produits agrochimiques synthétiques, car ils sont dérivés de sources naturelles et ne laissent pas de résidus sur les cultures. En conséquence, les produits de traitement biologique des semences sont de plus en plus utilisés en agriculture pour augmenter la production agricole.

Marché mondial du traitement biologique des semences – Analyse concurrentielle

Très concurrentiel, le marché du traitement biologique des semences apparaît fragmenté du fait de la présence de plusieurs acteurs bien implantés. Pour gagner une plus grande part concurrentielle, l’innovation, les fusions et acquisitions et le renforcement de la marque restent des tendances clés pour les leaders de l’industrie. Les fabricants s’efforcent de développer un traitement biologique des semences conçu pour réduire les temps d’arrêt, réduire les coûts totaux et offrir une durée de conservation plus longue à leurs produits d’utilisation finale. En raison des extensions de produits et des innovations de produits attendues, le marché connaîtra une concurrence féroce à l’avenir.

Principaux acteurs :

Les acteurs actifs sur le marché mondial du traitement biologique des semences comprennent BASF SE (Allemagne), Bayer AG (Allemagne), Syngenta AG (Suisse), The Monsanto Company (États-Unis), Valent BioSciences LLC (États-Unis), Verdesian Life Sciences, LLC (États-Unis) , Plant Health Care, Inc. (États-Unis), Precision Laboratories, LLC (États-Unis), Koppert BV (Pays-Bas) et Italpollina spa (Italie), entre autres.

Marché mondial du traitement biologique des semences – Segments

L’analyse est segmentée en cinq dynamiques de marché ;

Par Type : Microbiens et Botaniques

Par type de culture : fruits et légumes, céréales et grains, oléagineux et légumineuses, et autres.

Par fonction : amélioration des semences, protection des semences et autres.

Par Régions : Amériques, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient & Afrique, et Reste-du-Monde.

Marché mondial du traitement biologique des semences – Analyse régionale

L’Amérique du Nord domine le marché mondial du traitement biologique des semences. La plus grande part de marché est attribuée à l’adoption croissante de l’agriculture biologique dans le pays et à l’augmentation de la demande du marché dans la région. De plus, des facteurs tels que la production et la consommation importantes de biostimulants agricoles et une plus grande propension aux procédures de traitement biologique des semences dans la région stimulent la croissance du marché. Le marché nord-américain du traitement biologique des semences devrait représenter la plus grande part des revenus tout au long de la période d’évaluation.

L’Europe représente la deuxième plus grande part du marché mondial du traitement biologique des semences . L’augmentation du marché est attribuée à la forte demande de produits de traitement biologique des semences pour améliorer la qualité et la quantité des cultures dans la région. De plus, la forte adoption des procédés de traitement biologique des semences stimule la croissance du marché régional. De plus, la demande croissante de biostimulants devrait favoriser la croissance du marché. On estime que le marché européen du traitement biologique des semences enregistrera une croissance fabuleuse au cours de la période d’évaluation.

La taille du marché du traitement biologique des semences en Asie-Pacifique assure une croissance prometteuse. Des facteurs tels que la forte présence de plusieurs acteurs du marché et l’essor des exportations agricoles dans la région stimulent la croissance du marché. De plus, la préférence croissante des agriculteurs pour les variétés de semences traitées biologiquement, l’augmentation de la production agricole et l’augmentation des initiatives gouvernementales propulsent la croissance du marché régional. De plus, l’augmentation de la production et de la consommation de produits biologiques dans des pays comme le Japon, la Chine et l’Inde justifie la croissance du marché régional.

De plus, la sensibilisation aux avantages du procédé de traitement biologique des semences favorise la croissance du marché régional. De plus, la présence de plusieurs acteurs du marché, parallèlement aux activités de recherche à venir pour faire émerger des produits agricoles à valeur ajoutée, stimule la croissance du marché régional. Le traitement biologique des semences APAC devrait croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

Industrie/ Innovations/ Actualités liées

7 mai 2020 —- L’Institute for Advanced Learning and Research (IALR), aux États-Unis, et LiveGrow Bio (aux États-Unis), une plateforme brevetée de fabrication et de formulation de biopesticides et de biostimulants , ont annoncé leur partenariat. Ces partenaires travailleraient ensemble pour développer des solutions de biostimulation microbienne et de biocontrôle pour les producteurs et l’industrie agricole. Après des tests réussis, de nouveaux produits pourraient entrer en production commerciale dans un délai accéléré, offrant aux producteurs des alternatives naturelles et saines aux engrais et pesticides chimiques.

Ce partenariat stratégique contribuerait au développement d’alternatives naturelles aux engrais et pesticides chimiques. La collaboration représente la prochaine étape de l’IALR dans la mise sur le marché de ses endophytes et bénéficierait finalement aux agriculteurs de la région et au-delà.

REMARQUE : Notre équipe de chercheurs étudie le Covid19 et son impact sur divers secteurs verticaux de l’industrie et, si nécessaire, nous examinerons les empreintes de Covid19 pour une meilleure analyse du marché et des industries. Cordialement entrer en contact pour plus de détails.

