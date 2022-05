Le marché mondial des soins pour animaux de compagnie atteindra 25 milliards de dollars | Analyse des tendances, des parts et de la croissance de l’industrie

Le rapport intitulé «Marché mondial des soins pour animaux de compagnie, par valeur, par segment (nourriture pour animaux de compagnie, soins de santé pour animaux de compagnie, accessoires pour animaux de compagnie, toilettage pour animaux de compagnie), par région (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique), par Pays (États-Unis, Mexique, Brésil, Chine, Japon, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, etc.), par canal de vente (spécialisé, hypermarché, en ligne, autres), (tendances et prévisions), perspectives, 2025 » fournit une analyse détaillée des performances de chaque segment présent sur le marché mondial des soins pour animaux de compagnie. L’industrie mondiale des soins pour animaux de compagnie a connu une croissance rapide au cours des deux dernières années. Il y a eu beaucoup de changements dans le comportement des consommateurs car de nos jours, ils sont davantage destinés à garder un animal de compagnie à la maison. Les animaux de compagnie comprennent les chiens, les chats, les oiseaux, les poissons, etc. Les propriétaires d’animaux sont plus attirés par l’adoption de chiens et de chats comme animaux de compagnie dans le monde et les considèrent comme un membre de leur famille. En dehors de cela, les gens sont également attirés par l’installation d’un aquarium de poissons à la maison, au bureau ou dans n’importe quelle institution et divers types d’oiseaux. Avec une prise de conscience croissante des aliments nutritifs pour animaux de compagnie, les propriétaires d’animaux se préoccupent davantage de la santé des animaux et ont commencé à leur fournir des aliments composés d’ingrédients plus sains. Ces ingrédients sont disponibles sous forme de dérivés d’animaux, de dérivés de plantes, de dérivés de céréales, etc. En plus de fournir une meilleure nourriture, les propriétaires d’animaux sont également destinés à bénéficier de meilleures installations de soins de santé, à leur permettre de nouveaux accessoires vieillissants et à assurer de meilleures installations de toilettage. pour les animaux de compagnie. Les changements observés chez les propriétaires d’animaux sont dus à la technologie et à l’avènement de l’achat en ligne.

À l’échelle mondiale, le marché des soins pour animaux de compagnie est un amalgame d’aliments pour animaux de compagnie, d’accessoires pour animaux de compagnie, de soins de santé pour animaux de compagnie et de produits de toilettage pour animaux de compagnie. Le rapport est segmenté dans les principales régions telles que l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe, l’Asie-Pacifique et le Moyen-Orient. L’adaptation croissante de l’animal de compagnie est devenue une tendance au cours des deux dernières années, ce qui a permis au marché des soins pour animaux de compagnie de se développer avec un TCAC de plus de 3 %. Le marché est fortement stimulé par la région nord-américaine dominante qui est ensuite suivie par l’Europe. Parmi ces régions les plus performantes, l’Asie-Pacifique a affiché une croissance prometteuse en termes d’adoptions d’animaux de compagnie ainsi que de revenus générés par les produits de soins pour animaux de compagnie. La forte augmentation de l’adaptation des produits de soins pour animaux de compagnie permettra à la région Asie-Pacifique de figurer parmi les principaux marchés avec des revenus attendus de près de 25 milliards de dollars d’ici 2025.

D’après l’analyse effectuée sur le marché des soins pour animaux de compagnie, les aliments pour animaux de compagnie se sont avérés être en position dominante. Cette position est bien aidée par l’attrait accru des propriétaires d’animaux pour fournir des aliments sains à leurs animaux de compagnie. Les entreprises ont été très actives dans les aliments biologiques et à base de plantes qui ont attiré l’attention des propriétaires d’animaux. Les produits alimentaires pour animaux de compagnie sont ensuite suivis par les services de soins de santé pour animaux de compagnie qui ont été considérés comme un segment important dans le secteur des services pour animaux de compagnie, est une combinaison de soins de santé, d’accessoires et de produits de toilettage. Le besoin croissant de contrôler la propagation des maladies zoonotiques et les progrès dans le développement de médicaments pour une santé animale efficace seront une raison motrice dans l’industrie mondiale de la santé animale.

Les grandes entreprises présentes sur le marché

Nestle SA, Mars Incorporated, Colgate-Palmolive, JM Smucker, Blue-Buffalo, Champion Pet Foods, United Pet Group Inc, PLB International, Scott Pet, Inc., Unicharm Corporation, Laroy Group, Deuerer GmbH, Heristo AG, Well Pet, Proveedora La Perla S.A. de C.V., NicoluzziRacoes, Raw Gold, Promeal Ltd., Heritage Foods Kenya Ltd., Lider Pet Food, De Haan Pet Food

Considéré dans ce rapport

• Géographie : mondiale

• Année de référence : 2019

• Année estimée : 2020

• Année de prévision : 2025

Aspects couverts dans ce rapport

• Marché mondial des soins pour animaux de compagnie avec sa valeur et ses prévisions ainsi que ses segments

• Analyse du marché des soins pour animaux de compagnie par pays

• Divers plongeurs et défis

• Tendances et évolutions en cours

• Cinq modèles de force

• Entreprises les mieux profilées

• Recommandation stratégique

Régions couvertes par le rapport

• Amérique du Nord

• L’Europe 

• Amérique du Sud

• Asie-Pacifique

• Moyen-Orient et Afrique

Segment couvert dans le rapport

• Aliments pour animaux de compagnie

• Soins de santé pour animaux de compagnie

• Accessoires pour animaux de compagnie

• Toilettage d’animaux

L’approche du rapport :

Ce rapport consiste en une approche combinée de recherche primaire et secondaire. Initialement, la recherche secondaire a été utilisée pour comprendre le marché et répertorier les entreprises présentes sur le marché. La recherche secondaire consiste en des sources tierces telles que des communiqués de presse, des rapports annuels d’entreprises, en analysant les rapports et les bases de données générés par le gouvernement. Après la collecte, les données provenant de sources secondaires, la recherche primaire a été menée en réalisant des entretiens téléphoniques avec les principaux acteurs sur la façon dont le marché est fonctionnement et a ensuite effectué des appels commerciaux avec les concessionnaires et les distributeurs du marché. Après cela, nous avons commencé à faire des appels primaires aux consommateurs en segmentant également les consommateurs selon les aspects régionaux, les aspects de niveau, le groupe d’âge et le sexe. Une fois que nous avons des données primaires avec nous, nous avons commencé à vérifier les détails obtenus à partir de sources secondaires.

Public visé

Ce rapport peut être utile aux consultants de l’industrie, aux fabricants, aux fournisseurs, aux associations et aux organisations liées à l’industrie des produits de soins pour animaux de compagnie, aux organismes gouvernementaux et à d’autres parties prenantes pour aligner leurs stratégies centrées sur le marché. En plus du marketing et des présentations, cela augmentera également les connaissances concurrentielles sur l’industrie.

