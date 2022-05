Taille, part, analyse, tendances, croissance et prévisions du marché mondial des aliments surgelés jusqu’en 2025

Le rapport intitulé «Marché mondial des aliments surgelés par valeur, par type de produit (produits à base de pommes de terre, fruits et légumes, viande et volaille, plats cuisinés, produits de la mer et du poisson), par région (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient, Afrique), par utilisateur final (commercial, résidentiel), par canal de vente (supermarché, détaillants individuels, en ligne), (tendance et prévisions) Outlook, 2025 » donne un aperçu détaillé des différents segments liés aux aliments surgelés mondiaux produits sur le marché ainsi qu’une analyse historique et prévisionnelle. La consommation de produits alimentaires surgelés a été observée comme une tendance croissante à l’échelle mondiale avec une demande croissante des pays développés et en développement. La tendance des plats cuisinés et le changement de mode de vie entraînant une modification des habitudes alimentaires et des habitudes de consommation des gens ont entraîné une augmentation de la demande de produits alimentaires surgelés. En plus de cela, une augmentation du nombre de femmes actives dans les pays en développement est également un facteur majeur qui a alimenté la demande. Les consommateurs sont désormais plus enclins aux produits alimentaires sains et de qualité, ce qui les a laissés s’orienter vers les produits alimentaires surgelés. Parallèlement à cela, la demande de produits alimentaires et nutritionnels haut de gamme a permis aux meilleurs acteurs de s’établir et d’étendre leurs activités dans le segment tendance des aliments surgelés. L’utilisation de techniques de congélation de haute qualité telles que la congélation rapide individuelle, la congélation rapide, la congélation à bande et d’autres machines a joué un rôle dans le segment industriel ainsi que dans le segment du marché de détail, qui peut également être considéré comme un moteur de croissance majeur.

Le marché est segmenté en divers produits alimentaires surgelés tels que les pommes de terre surgelées, les fruits et légumes surgelés, les plats cuisinés surgelés, la viande et les fruits de mer surgelés. L’adaptation croissante de chaque segment a permis au marché mondial des aliments surgelés de croître de manière dynamique avec un TCAC supérieur à 3% historiquement. Cela a été fortement soutenu par l’adaptation excessive des produits de viande et de volaille congelés, qui devrait croître avec un TCAC supérieur à 4 % au cours de la période de prévision de 2025. Cela est ensuite suivi par la consommation de produits de pommes de terre congelés en tant qu’aliments conventionnels. Les produits surgelés à base de pommes de terre sont présents dans le menu de presque tous les fast-foods, restaurants, petits et grands magasins, etc. Parallèlement à ces segments, l’adaptation d’autres produits surgelés a augmenté de manière convaincante, car on a observé une tendance à préférer être végétalien et l’adaptation d’aliments nutritifs a conduit à la croissance des fruits et légumes. La sensibilisation aux protéines et à la nutrition a entraîné une demande importante de poisson congelé et d’autres types de fruits de mer en raison de la demande de longue durée de conservation. Des modes de vie occupés en continu et moins de temps disponible pour cuisiner dans un horaire de travail complet ont incité les consommateurs à se tourner vers la consommation d’un plat préparé surgelé. Comme les plats cuisinés sont enrichis en nutriments complets qui sont vendus par le biais de canaux de vente directe et de dépanneurs.

Les grandes entreprises présentes sur le marché

Aryzta AG, General Mills Inc., Kraft Heinz Company, Ajinomoto Co. Inc, Cargill Incorporation, Nestle S.A., Flowers Foods, Kerry Group, Grupo Bimbo S.A.B. De C.V, McCain Foods Limited, Tyson Foods, Inc., Kellogg Company, Conagra Brands, Inc, JBS S.A, Nomad food, Hormel food, Rich product corporation, Maple leaf food Inc., Iceland food, Al Kabeer group

Considéré pour le rapport :

• Géographie : mondiale

• Année de référence : 2019

• Année estimée : 2020

• Année de prévision : 2025

Aspects couverts dans ce rapport

• Le marché mondial des aliments surgelés avec sa valeur et ses prévisions ainsi que ses segments

• Analyse du marché des aliments surgelés par pays

• Divers plongeurs et défis

• Tendances et évolutions en cours

• Cinq modèles de force

• Entreprises les mieux profilées

• Recommandation stratégique

Régions couvertes par le rapport

• Amérique du Nord

• L’Europe 

• Amérique du Sud

• Asie-Pacifique

• Moyen-Orient et Afrique

Segment couvert dans le rapport

• Pomme de terre surgelée

• Fruits et légumes surgelés

• Plats cuisinés surgelés

• Viande et volaille congelées

• Poisson et fruits de mer surgelés

Public visé

Ce rapport peut être utile aux consultants de l’industrie, aux fabricants, aux fournisseurs, aux associations et aux organisations liées à l’industrie des produits alimentaires surgelés, aux organismes gouvernementaux et à d’autres parties prenantes pour aligner leurs stratégies centrées sur le marché. En plus du marketing et des présentations, cela augmentera également les connaissances concurrentielles sur l’industrie.

