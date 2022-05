Marché des produits chimiques de nettoyage commercial en Inde axé sur les tendances et les innovations au cours de la période de prévision

L’Inde est une économie florissante qui offre d’énormes opportunités aux entreprises de produits chimiques de nettoyage. Le pays est le deuxième pays le plus peuplé du monde. Il se développe rapidement et le rythme de l’urbanisation est tout simplement incroyable. Avec un potentiel de croissance, le secteur indien du nettoyage sous contrat est non seulement prêt pour une croissance rapide, mais promet également la création d’un grand nombre d’emplois. Le rapport publié sous le nom de « India Commercial Cleaning Chemicals Market Outlook, 2026 » par Bonafide Research, est un mélange équilibré de points de données factuels, d’informations précieuses et de recommandations d’experts exploitables pour les entreprises existantes du secteur ainsi que les nouveaux entrants potentiels.

Le marché global des produits chimiques de nettoyage a été enregistré à une valeur de 15 475 INR Cr, en 2019, qui devrait croître avec un TCAC d’environ près de 13 % d’ici la période de prévision. Les espaces commerciaux sont divisés en 6 grandes catégories : bureaux d’entreprise/parcs d’affaires, hébergement, points de restauration, soins de santé, secteur industriel et autres (y compris les lieux de rassemblement publics, les centres de transport). Parmi ceux-ci, les bureaux d’entreprise et les centres commerciaux, ainsi que les établissements d’enseignement, détiennent la part de marché la plus élevée, de plus de 25 %, à la fin de la période de prévision. Avec des bureaux, des centres commerciaux et d’autres établissements commerciaux préférant externaliser les travaux de nettoyage, le secteur du nettoyage traverse une trajectoire de croissance.

Avec la montée en puissance de la sensibilisation à la sortie hygiénique, la part de marché des points de restauration est appelée à augmenter. La mise en place de nouvelles installations de soins de santé, la sensibilisation accrue aux besoins en matière d’hygiène et le lancement de nouveaux produits chimiques de nettoyage innovants propulsent le marché des produits chimiques de nettoyage en Inde. Cela permettra probablement aux produits chimiques d’entretien de cuisine et de soins personnels de se développer. Après l’épidémie de Covid, le marché devrait accueillir un nouveau segment de désinfectants, qui devrait couvrir une part de seulement 2 % d’ici la fin de la période de prévision.

Très dominé par le marché non organisé, le produit chimique de nettoyage des sols détient la part la plus élevée principalement en raison de la zone couverte. Avec l’adaptation croissante des produits chimiques de nettoyage spécialisés, l’utilisation de produits chimiques de nettoyage polyvalents a été réduite.

Le défi majeur de l’industrie est l’indisponibilité de concierges qualifiés, qui connaissent les bonnes propositions et techniques d’utilisation, qui est également directement liée au manque de sensibilisation des prestataires de gestion des installations. En fin de compte, si les entreprises de nettoyage commercial et industriel veulent rester compétitives sur le marché moderne et occupé, elles doivent se tenir au courant des tendances de l’industrie. Travailler de manière proactive pour relever les défis du marché tout en profitant de nouvelles opportunités aidera ces entreprises à rester rentables même en période de ralentissement économique.

Principales entreprises présentes sur le marché :

Diversey India Hygiene Private Limited, Ecolab Food Safety & Hygiene Solutions Private Limited, Haylide Chemicals Private Limited, Megamorph Marketing Private Limited, Alpha Chemicals Private Limited, SGS Chemicals Private Limited, Buzil Rossari Private Limited, Satol Chemicals, Paxchem Limited, Schevaran Laboratories Private Limited , Revachemical Private Limited

