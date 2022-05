Rapport d’étude de marché sur l’identification par radiofréquence (RFID) – Prévisions jusqu’en 2030

Aperçu du marché mondial de l’identification par radiofréquence (RFID)

La technologie d’identification par radiofréquence est utilisée pour identifier les articles chargés d’étiquettes à l’aide de champs électrostatiques ou électromagnétiques. Dans l’industrie de l’emballage, la RFID est devenue un élément incontournable de la loi. Il s’agit d’une méthode précise, rapide et fiable de gestion en magasin et des stocks. Dans les balises, les informations relatives au produit sont intégrées, avec des détails sur la quantité, le prix ou le numéro de badge. Cela améliore le processus d’identification et améliore la productivité. Alors que les marchés gagnent en identification mondiale, les demandes de RFID augmentent pour réduire les risques liés à la livraison.

Cette technologie est principalement utilisée dans la défense, la santé, la vente au détail, l’aérospatiale, la vente au détail et autres. Les secteurs de la santé, du transport et de la vente au détail sont les principaux employeurs de ce marché, car ils nécessitent une collecte et un traitement précis des données. En outre, les problèmes de sécurité croissants, les exigences en matière de données et les procédures utiles de gestion des magasins propulsent le marché vers de nouveaux sommets. Les entreprises utilisent la RFID pour l’identification des employés en intégrant les informations dans leurs cartes d’identité et en réduisant ainsi les risques de sécurité.

Ce rapport couvre tous les aspects de l’industrie et les tendances du marché mondial pour de meilleures projections futures. Il a un aperçu détaillé des segments de marché et des principaux marchés avec le plus et le moins d’opportunités concernant l’avenir. Au cours de la période d’enquête, le marché mondial de l’identification par radiofréquence devrait atteindre la barre de croissance annuelle de 16 % en observant les tendances actuelles et historiques du marché.

Segmentation du marché

En fonction des types de produits, le marché mondial de l’identification par radiofréquence (RFID) se divise en types d’étiquettes, de lecteurs, de logiciels et autres.

Le marché mondial de la RFID est segmenté en 200 mm, 300 mm, 450 mm et autres en fonction de la taille de la plaquette.

Sur la base des composants, le marché mondial de la RFID est classé comme RFID active, RFID passive et autres.

Sur la base des types de fréquence, le marché mondial de la RFID est divisé en basse fréquence, haute fréquence, ultra-haute fréquence et autres.

Basé sur les utilisateurs finaux, le marché mondial de la RFID trouve ses applications dans les secteurs de la santé, de la vente au détail, des transports, de l’aérospatiale, de la banque, des services financiers et des assurances (BFSI) et d’autres secteurs.

Classification régionale

Le marché mondial de l’identification par radiofréquence (RFID) est devenu une nouvelle méthode d’identification avec des résultats précis et un traitement rapide. L’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique latine et le reste du monde sont les principaux marchés RFID. La région nord-américaine est en tête du marché en raison de la demande de systèmes de suivi efficaces, de mesures de sécurité et d’autres facteurs. D’autre part, la région Asie-Pacifique affichera les taux de croissance les plus rapides au cours de la période d’enquête en raison de l’expansion de la couverture industrielle et de l’adoption des derniers systèmes de gestion des données.

Nouvelles de l’industrie

Les grandes entreprises travaillant au niveau mondial et à la recherche d’expansions ont généré des demandes de méthodes d’identification efficaces, ce qui a poussé le marché mondial de la RFID à de nouveaux taux de réussite. Les secteurs de la santé, de la vente au détail et des transports ont créé le maximum d’opportunités pour ce marché et maintiendront la demande. Les économies en développement rapide ont produit les principales demandes ces derniers temps et ont le potentiel maximum en ce qui concerne les aspects futurs

