Marché mondial des matelas se concentrant sur les tendances et les innovations au cours de la période de prévision

D’après les preuves disponibles, il semble certain que le concept du matelas est né à l’époque préhistorique. En se couchant sur des tas de feuilles, de paille et de peaux d’animaux, les premiers humains pouvaient dormir plus confortablement et plus profondément qu’ils ne pouvaient le faire sur des surfaces dures. Au fur et à mesure que de plus en plus de personnes quittaient une existence nomade et de chasse pour un mode de vie sédentaire et agraire, des meubles primitifs, y compris le lit, ont commencé à se développer. Avec les avancées technologiques croissantes et le revenu disponible, actuellement, un consommateur moyen remplace un matelas tous les 8 ans. Le rapport sur les perspectives du marché mondial des matelas, 2020-25, par Bonafide Research est un mélange équilibré d’informations factuelles, d’informations précieuses et de recommandations applicables à la fois aux entreprises existantes du secteur et aux nouveaux entrants potentiels. Le marché global des matelas a été enregistré à 28,54 milliards USD en 2014 et devrait croître avec un TCAC de plus de 7 %.

La décision d’achat d’un bon matelas dépend de nombreux facteurs tels que le prix, la disponibilité et le matériau. Cela a un impact énorme sur le type de matelas préféré par les acheteurs. Étant la plus ancienne forme de matelas, les matelas à ressorts sont courants dans le monde entier, détenant jusqu’à plus de 50 % du marché. La volonté d’explorer de nouvelles options est la raison de la croissance des différents types de matelas. Même si le marché semble être opportuniste, les défis des maisons moins spacieuses et une forte domination du marché non organisé dans les pays en développement entravent la croissance.

L’industrie hôtelière est en croissance constante, avec plus de 700 000 hôtels dans le monde, se remettant bien de la récession de 2008. En 2019, l’industrie hôtelière mondiale valait 570 milliards de dollars. Cette pente dans l’industrie hôtelière a une grande influence sur le marché des matelas. Les matelas de qualité commerciale sont conçus pour les abus supplémentaires que subissent les hôtels et les centres de villégiature. Ils ont un nombre de bobines et des renforts plus élevés que l’on ne trouve que dans les conceptions de qualité commerciale. Fortement dominé par les détaillants hors ligne, le marché des matelas en ligne est à un stade relativement préliminaire. Comme les clients de la génération Y sont plus attirés par les méthodes d’achat en ligne, qui offrent des remises supplémentaires et des essais gratuits, les ventes au détail de matelas en ligne devraient croître avec un TCAC de plus de 20 %, d’ici la période de prévision.

PRINCIPALES ENTREPRISES PRÉSENTES SUR LE MARCHÉ

Tempur-Pedic International Inc, Serta Inc, Derucci, Simmons Bedding Company LLC, Hilding Anders, Recticel, Spring Air Company, MLILY, Select Comfort, Ruf-Betten, Kingsdown Inc., Corsicana, Southerland Bedding Co., Sleemon, Bed Holdings Co ., Pikolin, Kurlon Enterprise Ltd., Airland, Therapedic, Mengshen, Leggett & Platt, Paramount Bed Co. Ltd., Sealy Corporation, King Koil, Ashley, Sleep Number, Southerland Inc., Lianle, Breckle, Englander Mattress, Matelas Puffy, Matelas Comfur

CONSIDÉRÉ DANS LE RAPPORT

• Géographie : mondiale

• Année de base : 2018-19

• Année historique : 2013-14

• Année prévue : 2024-25

RÉGIONS COUVERTES :

• Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique et reste de l’Amérique du Nord)

• Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Espagne, Italie, Russie et reste de l’Europe)

• Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Australie et reste de l’Asie-Pacifique)

• Amérique latine (Brésil, Argentine, Colombie et reste de l’Amérique latine)

• Moyen-Orient et Afrique (EAU, Arabie saoudite, Qatar, Afrique du Sud et reste du Moyen-Orient et Afrique)

ASPECTS COUVERTS DANS LE RAPPORT

• Taille du marché par valeur pour la période (2014-2019)

• Taille du marché par valeur pour la période (2020-2025)

• Taille du marché par valeur pour les matelas à ressorts (2014-2025)

• Taille du marché par valeur pour les matelas en latex (2014-2025)

• Taille du marché par valeur pour les matelas en mousse à mémoire (2014-2025)

• Taille du marché par valeur pour les autres types de matelas (2014-2025)

• Part de marché par application (2019 et 2025)

• Part de marché par type de matelas (2019 et 2025)

• Part de marché par taille de matelas (2019 et 2025)

• Part de marché par région (2019 et 2025)

• Part de marché par pays (2019 et 2025)

• Part de marché par utilisateur final (2019 et 2025)

• Part de marché par canal de vente (2019 et 2025)

• Part de marché par entreprise (2019)

APPROCHE DE RECHERCHE : lors de la recherche, nous combinons l’expertise de nos analystes et les capacités de l’intelligence artificielle. Nous prenons en considération les contributions des experts et des leaders de l’industrie réunis dans le cadre de nos recherches primaires. Nous passons en revue les données secondaires disponibles, pour comprendre les analystes commerciaux, découvrir des idées et des idées approfondies à partir des données marketing. Ensuite, pour finaliser le marché, nous commençons à collecter les données financières de chaque acteur présent sur le marché, y compris les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés à responsabilité limitée et les LLP. De plus, nous effectuons une analyse intersectorielle et interrégionale du produit, et sur la base des intrants primaires collectés eten utilisant la modélisation statistique, nous commençons à prévoir le marché. Nous suivons notre algorithme de prévision, qui est unique pour chaque produit mais donne plus de poids aux intrants primaires. Dans le même temps, l’équipe de contenu commence à préparer les profils d’entreprise, la dynamique du marché, les tendances du marché, les cinq forces et l’analyse PEST, etc. Une fois que l’expert en données a vérifié les données, l’équipe recoupe ensemble les segmentations, valide le marché.

IMPACT COVID-19 : Nous sommes dans un processus continu d’évaluation de l’impact de l’épidémie de Covid-19 sur le secteur mondial des matelas. Les premiers résultats sont déjà pris en compte dans ce rapport.

PUBLIC VISÉ : ce rapport peut être utile aux consultants de l’industrie, aux fabricants, aux fournisseurs, aux associations et aux organisations liées à l’industrie, aux organismes gouvernementaux et à d’autres parties prenantes pour aligner leurs stratégies centrées sur le marché. En plus du marketing et des présentations, cela augmentera également les connaissances concurrentielles sur l’industrie.

Obtenez des réponses aux questions suivantes via le rapport :

1. Quelle est la taille du marché et les prévisions du marché mondial des matelas?

2. Quel est l’impact du COVID-19 sur le marché mondial des matelas au cours de la période de prévision ?

3. Quels sont les segments de produits et les applications dans lesquels il est rentable d’investir au cours de la période de prévision sur le marché mondial des matelas?

4. Quelles sont les opportunités stratégiques concurrentielles sur le marché mondial des matelas ?

5. Quelles sont les tendances et les défis technologiques sur le marché mondial des matelas ?

6. Quels sont les modes et les mouvements stratégiques considérés comme appropriés pour entrer sur le marché mondial des matelas ?

