Mise à jour du marché de l’emballage de dunnage : dépasser les attentes

Le marché mondial de l’emballage de calage croît à un rythme rapide. L’emballage de calage est principalement utilisé pour le contrôle des dommages aux produits pendant le transport et le stockage. Les solutions d’emballage Dunnage fournissent plusieurs sections, qui peuvent contenir plusieurs pièces pour éviter l’emballage individuel de chaque pièce. Le marché mondial des emballages de calage a connu une croissance modérée au cours des deux dernières années.

Marché de l’emballage dunnage – Analyse concurrentielle

Le marché de l’emballage de calage semble être très concurrentiel en raison de plusieurs acteurs, grands et petits. Les acteurs bien établis intègrent l’acquisition, la collaboration, le partenariat, l’expansion et le lancement de produits pour gagner une plus grande part concurrentielle sur ce marché et maintenir leur position sur le marché.

Ils se font concurrence en fonction des prix et des produits et services. Ils s’efforcent d’offrir un portefeuille de produits personnalisés conçus pour répondre aux objectifs spécifiques des clients et une large gamme de services, de l’assemblage à l’emballage, avec des centres de service à la pointe de la technologie.

Principaux acteurs :

Les acteurs leaders du marché mondial de l’emballage de calage comprennent Myers Industries (États-Unis), DS Smith (Royaume-Uni), Menasha Corporation (États-Unis), Nefab (Suède), Schoeller Allibert (Pays-Bas), UFP Technologies (États-Unis), Reusable Transport Packaging (Floride), Amatech Inc. (États-Unis), Rehrig Pacific Company (États-Unis) et MJSolpac Ltd. (Royaume-Uni), entre autres.

La préférence croissante des utilisateurs finaux pour des solutions d’emballage de calage sûres et pratiques stimule la demande du marché. En outre, la prise de conscience croissante des caractéristiques supérieures du calage personnalisé stimule la croissance du marché. L’augmentation des industries d’utilisateurs finaux, telles que l’alimentation et les boissons, l’automobile, les produits pharmaceutiques et les soins de santé, et les biens de consommation, contribue à la croissance du marché.

Avec la demande croissante d’emballages respectueux de l’environnement qui peuvent également répondre aux préférences changeantes des consommateurs, le marché devrait connaître une traction significative dans les années à venir. À cet égard, Market Research Future (MRFR) affirme que le marché mondial de l’emballage de calage est sur le point de croître à un TCAC phénoménal au cours de la période d’examen (2020-2027).

L’industrie automobile en pleine croissance offre de grandes opportunités pour ce marché. Cependant, la plupart des emballages flexibles, tels que le calage à bulles ou les poly-mailers en PEBD, sont largement utilisés dans les applications de commerce électronique. Par conséquent, l’augmentation des activités commerciales de commerce électronique crée une demande substantielle sur le marché de l’emballage de calage.

Marché de l’emballage dunnage – Segments

Le marché est segmenté en type de matériau, industrie d’utilisation finale et régions. Le segment des types de matériaux est sous-segmenté en plastiques ondulés, plastiques moulés, aluminium, acier, calage de tissu, papier ondulé, bois, mousses et autres. Parmi ceux-ci, le segment du calage en plastique ondulé / composite détient la plus grande part de marché. Le segment devrait également connaître le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

Le segment de l’industrie de l’utilisation finale est sous-segmenté en aérospatiale, automobile, électronique, aliments et boissons, biens de consommation, soins de santé et autres. Parmi ceux-ci, le segment de l’industrie automobile détient la plus grande part de marché, témoin d’une vaste adoption dans l’industrie du marché secondaire automobile en croissance rapide. Le segment de la région est sous-segmenté en Amériques, En Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

Marché mondial de l’emballage de calage – Analyse régionale

La région Asie-Pacifique domine le marché mondial de l’emballage de calage. Des facteurs tels que la croissance rapide des activités d’industrialisation et de fabrication et les industries des utilisateurs finaux stimulent la taille du marché de l’emballage de calage. L’expansion rapide des marchés de consommation et les ressources naturelles abondamment disponibles sont les principaux facteurs qui stimulent le marché dans cette région.

En outre, la demande croissante d’emballages durables dans des pays tels que la Chine et l’Inde augmente la part de marché des emballages de calage de la région. La Chine et l’Inde représentent la plus grande part du marché régional, témoin de la demande croissante d’aliments et de boissons et de biens de consommation.

L’Amérique du Nord est un autre marché lucratif pour les solutions d’emballage de calage. La croissance du marché est attribuée à la croissance des investissements en R & D pour le développement de produits et l’innovation des matériaux d’emballage.

En outre, les réglementations gouvernementales strictes en matière de recyclage des matériaux d’emballage stimulent la demande d’emballages intelligents et innovants dans les différentes industries d’utilisation finale. En outre, la demande croissante et l’accent mis sur le développement d’options d’emballage de calage à faible coût sont des facteurs clés qui accélèrent la croissance du marché. Les États-Unis et le Canada représentent les plus grands marchés pour les emballages de calage.

Le marché européen de l’emballage de calage connaît une croissance rapide, avec une prise de conscience accrue de l’emballage durable et une base industrielle solide. En outre, l’économie en croissance continue de cette région et la demande d’aliments et de boissons emballés stimulent la croissance du marché de l’emballage de calage . Les besoins croissants de réduire les déchets d’emballage et les demandes de transport en vrac sont les principales tendances du marché de l’emballage de calage.

Industrie/ Innovation/ Nouvelles connexes

11 mai 2021 — ORBIS Corporation, un leader international des emballages réutilisables, a annoncé l’ajout d’un nouveau tissu PolySilk à ses offres de calage pour une protection optimale des automobiles délicates. Le nouveau matériau en tissu central non tissé est idéal pour les ensembles de séparateurs souples, les sacs suspendus utilisés pour les pièces légères et les composants de classe A extra-délicats, les pièces chromées et peintes.



