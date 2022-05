Mise à jour du marché des emballages d’expédition isothermes: dépasser les attentes

Analyse de marché

Le marché mondial des emballages d’expédition isothermes devrait atteindre 3 milliards USD et à un TCAC de 5% au cours de la période de prévision (2020-2027), indique le dernier rapport Market Research Future (MRFR).

Acteurs clés

Les principaux acteurs présentés dans le rapport sur le marché mondial des emballages d’expédition isothermes comprennent Amcor PLC (Australie), Cryopak (États-Unis), Davis Core & Pad Company (États-Unis), DS Smith PLC (Royaume-Uni), DuPont (États-Unis), Innovative Energy, Inc. (États-Unis), Marko Foam Products, Inc. (États-Unis), Providence Packaging (États-Unis), Sonoco Products Company (États-Unis), The Wool Packaging Company Limited (Royaume-Uni), Thermal Packaging Solutions (Royaume-Uni), Insulated Products Corporation (États-Unis) et Exeltainer (Espagne).

Pilotes

Adoption croissante de l’expédition de produits sensibles à la température pour stimuler la croissance du marché

L’utilisation croissante d’emballages isothermes qui peuvent préserver la chaîne du froid pour expédier des produits sensibles à la température tels que les soins personnels, les produits chimiques et les aliments et boissons stimulera la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Possibilités

Des fonctionnalités séduisantes pour offrir des opportunités robustes

Une résistance élevée au transfert de chaleur, une bonne résistance mécanique, une rentabilité et une facilité de transport et de fabrication sont les différentes caractéristiques séduisantes des emballages d’expédition isolés qui offriront des opportunités robustes pour le marché au cours de la période de prévision.

Bride

Coût initial élevé pour agir comme contrainte du marché

Le coût initial élevé des emballages d’expédition isothermes, associé au manque de sensibilisation des fabricants aux produits, peut constituer une contrainte du marché au cours de la période de prévision.

Défis

Accessibilité des substituts pour agir en tant que défi du marché

La disponibilité de substituts tels que les solutions d’emballage isothermes flexibles peut constituer un défi pour le marché au cours de la période de prévision.

Analyse COVID-19

La pandémie de COVID-19 a frappé le marché des emballages d’expédition isothermes, entraînant d’énormes pertes de revenus pour diverses industries d’utilisation finale telles que le commerce électronique et les aliments et boissons. En outre, le confinement imposé par le gouvernement a entraîné l’arrêt de la production de diverses matières premières clés, ce qui a fait grimper les prix des produits et réduit la demande d’emballages isothermes. Les fabricants ont rencontré des problèmes tels que l’obtention des matières premières nécessaires à la production ainsi que la livraison de produits finis pour attirer les travailleurs des quarantaines.

Le marché revient toutefois à la normale avec l’augmentation constante de la demande, en particulier des secteurs des produits biologiques et des vaccins. L’augmentation de la consommation de flacons en verre en raison de la croissance des activités de production, du stockage et de la distribution de vaccins contre la COVID-19 stimulera la croissance du marché.

Segmentation du marché

Le marché mondial des emballages d’expédition isothermes est segmenté en fonction du matériau, des applications et du produit.

Par produit, le segment des conteneurs sera en tête du marché au cours de la période de prévision pour les problèmes de santé croissants et les changements climatiques.

Par applications, le segment des aliments et des boissons dominera le marché au cours de la période de prévision pour la croissance globale de la population, l’évolution du mode de vie et l’augmentation du revenu disponible des personnes.

Par matériau, le marché des emballages d’expédition isothermes est segmenté en verre, bois, plastique et autres.

Analyse régionale

L’APAC mènera le marché de l’emballage d’expédition isotherme

La région APAC sera en tête de ce marché au cours de la période de prévision. La croissance de la population, la croissance du secteur manufacturier, l’augmentation des affaires de commerce électronique, l’amélioration des conditions économiques et l’évolution des modes de vie des consommateurs en Chine et en Inde, la croissance du secteur manufacturier, l’essor des affaires de commerce électronique, les investissements considérables pour le développement et la mise à niveau de la technologie d’emballage, l’industrialisation croissante, la forte croissance des produits pharmaceutiques, les États-Unis étant le foyer des acteurs mondiaux des secteurs chimique, alimentaire et pharmaceutique, et l’exportation croissante de produits pharmaceutiques des États-Unis vers d’autres pays ajoutent à la croissance du marché mondial des emballages d’expédition isothermes dans la région.

Mises à jour de l’industrie

Belcampo Farms, l’un des principaux fournisseurs de viande, a annoncé la disponibilité de trois nouvelles boîtes de viande par abonnement. Chaque boîte sera expédiée congelée avec de la glace carbonique dans un emballage isotherme et respectueux de l’environnement pour s’assurer que le produit reçu est écologique et frais.

