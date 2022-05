Mise à jour du marché des tuyaux en fibre de verre: dépasser les attentes

Analyse de marché

Le marché mondial des tuyaux en fibre de verre atteindra 20,32 milliards USD à un TCAC de 9,2% entre la période de prévision 2022-2028, indique la récente analyse Market Research Future (MRFR). Les tuyaux en fibre de verre, en termes simples, sont des produits composites développés à partir de renforts en fibre de verre enfermés dans une résine thermodurcissable. Ces types, par rapport aux tuyaux traditionnels, possèdent une durabilité élevée, une résistance supérieure, une résistance à la traction élevée, pratiquement inerte et une faible densité, ainsi que des propriétés mécaniques supérieures.

Présentation de l’entreprise

Les principaux concurrents présentés dans le rapport sur le marché mondial des tuyaux en fibre de verre comprennent Lianyungang Zhongfu Lianzhong Composites Group Co., Ltd (Chine), Chemical Process Piping Pvt. Ltd. (Inde), Future Pipe Industries (Émirats arabes unis), Hengrun Group Co., Ltd. (Chine), National Oilwell Varco (États-Unis), Saudi Arabian Amiantit Co. (Arabie saoudite), HOBAS (Autriche), Graphite India Limited (Inde), Abu Dhabi Pipe Factory (Émirats arabes unis) et Sarplast SA (Suisse).

Divers facteurs propulsent la croissance du marché mondial des tuyaux en fibre de verre. Selon le récent rapport MRFR, ces facteurs comprennent l’utilisation intensive de la fibre de verre dans l’industrie des infrastructures et de la construction, l’utilisation accrue de composites en fibre de verre dans l’industrie automobile, les faibles coûts d’entretien par rapport aux tuyaux traditionnels, l’augmentation des activités d’exploration et de production dans l’industrie pétrolière et gazière, la demande croissante dans les applications de gestion de l’eau et des eaux usées, et le développement rapide des économies émergentes.

Au contraire, la disponibilité de substituts comme la fibre de carbone et l’aluminium, les fluctuations des coûts des matières premières, les défis dans le processus de production, la nature coûteuse des nouvelles technologies et l’impact actuel de la COVID-19 sont des facteurs qui peuvent limiter la croissance du marché mondial des tuyaux en fibre de verre au cours de la période de prévision.

Segmentation du marché

Le rapport MRFR met en évidence une analyse segmentaire inclusive de la taille du marché mondial des tuyaux en fibre de verre en fonction des types, des applications et des utilisateurs finaux.

Par types, le marché mondial des tuyaux en fibre de verre est segmenté en verre S, verre E, verre R, verre D, verre A, verre C et autres. Le segment des autres est à nouveau segmenté en verre AR et verre ECR. Parmi ceux-ci, le segment E-glass dominera le marché au cours de la période de prévision.

Par application, le marché mondial des tuyaux en fibre de verre est segmenté en composites et en isolation. Parmi ceux-ci, le segment des composites dominera le marché au cours de la période de prévision.

Par utilisateur final, le marché mondial des tuyaux en fibre de verre est segmenté en industriel, électrique, pharmaceutique, construction, aérospatiale, automobile et autres. Le segment des autres est à nouveau segmenté en énergie éolienne et pétrochimie. Parmi ceux-ci, le segment de la construction sera le fer de lance du marché au cours de la période de prévision.

Analyse régionale

Par région, le marché des tuyaux en fibre de verre couvre les opportunités de croissance et les tendances récentes en Europe, en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique (APAC), en Amérique latine et au Moyen-Orient et en Afrique (MEA). Parmi ceux-ci, la région APAC dominera le marché au cours de la période de prévision. L’augmentation constante des projets d’infrastructure en Inde et en Chine, l’attention accrue portée à la construction d’applications industrielles et chimiques, d’applications d’eaux usées et de structures urbaines, la forte demande de tuyaux en fibre de verre, la diminution du coût de la main-d’œuvre , l’accent croissant mis sur les politiques de contrôle des émissions, le besoin croissant de produits respectueux de l’environnement, les progrès technologiques dans les composites et le remplacement de l’aluminium et de l’acier par de la fibre de verre ajoutent à la croissance du marché mondial des tuyaux en fibre de verre dans la région.

En Amérique du Nord, le marché mondial des tuyaux en fibre de verre devrait connaître une croissance saine au cours de la période de prévision. L’augmentation des activités d’exploration pétrolière et gazière et de gaz de schiste contribue à la croissance du marché mondial des tuyaux en fibre de verre dans la région.

En Europe, le marché mondial des tuyaux en fibre de verre devrait connaître une croissance solide au cours de la période de prévision. La demande de matériaux à haute résistance comme la fibre de verre par les constructeurs automobiles haut de gamme, l’application croissante dans le secteur automobile et l’utilisation croissante de la fibre de verre dans l’industrie de la construction ajoutent à la croissance du marché mondial des tuyaux en fibre de verre dans la région.

Dans le LAMEA, le marché mondial des tuyaux en fibre de verre devrait connaître une croissance constante au cours de la période de prévision.

