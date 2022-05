Le marché des chariots télescopiques va développer une nouvelle histoire de croissance

Le marché mondial des chariots télescopiques suscite une traction rapide. Les chariots télescopiques sont largement utilisés dans les industries de la construction, de l’exploitation minière et du pétrole et du gaz. Stimuler la croissance dans ces industries d’utilisateurs finaux justifie la croissance du marché. En outre, les innovations technologiques et les mises à niveau des usines de fabrication augmentent la taille du marché.

Principaux acteurs :

Les acteurs leaders du marché des chariots télescopiques comprennent Manitou Bf, Ltd. (France), Haulotte Group, Terex Corporation (États-Unis), JLG Industries, Inc., J.C. Bamford Excavators Limited (Royaume-Uni), MERLO SPA (Italie), Komatsu Ltd. (Japon), DOOSAN (États-Unis) et AB Volvo (Suède), entre autres.

Le secteur mondial de la construction devrait connaître une croissance régulière au cours des prochaines années, ce qui devrait avoir un impact positif sur la demande du marché. Dans son analyse récente, Market Research Future (MRFR) affirme que le marché mondial des chariots télescopiques devrait croître avec un TCAC phénoménal au cours de la période d’examen (2020-2027).

La croissance rapide des industries minières et de la construction dans le monde entier stimule le marché des chariots télescopiques Croissance L’augmentation de l’adoption et de la demande dans le monde entier encourage les fabricants de chariots télescopiques à apporter plus de nouveautés à leurs produits. Ils font des investissements substantiels dans le développement de produits et font progresser leurs gammes de produits existantes, augmentant ainsi l’adoption et les ventes sur le marché.

La récente COVID 19 a durement frappé les industries des chariots télescopiques, entraînant d’énormes pertes de revenus dans les industries d’utilisation finale à travers le monde. Plusieurs activités de construction ont été interrompues, ce qui a permis de réduire au minimum la demande du marché des chariots télescopiques. D’autre part, les coûts initiaux élevés associés à l’achat et à la maintenance des chariots télescopiques sont des facteurs majeurs qui, selon les estimations, constituent un obstacle à la croissance du marché.

En outre, la volatilité des prix et l’écart entre l’offre et la demande de matières premières et de composants nécessaires à la production de chariots télescopiques peuvent dissuader les revenus du marché au cours de la période de prévision. Néanmoins, l’augmentation des activités résidentielles et commerciales de construction et d’exploitation minière soutiendrait la croissance du marché au cours de la période d’évaluation.

Marché mondial des chariots télescopiques – Segments

Le rapport est segmenté en produits, technologies, applications et régions. Le segment de produits est sous-segmenté en grands chariots télescopiques et chariots télescopiques compacts. Parmi ceux-ci, le segment des chariots télescopiques compacts représente la plus grande part de marché, témoin d’une vaste adoption dans l’industrie de la construction. Le segment devrait en outre prendre de l’ampleur au cours de la période considérée en raison de la polyvalence des chariots télescopiques compacts, ce qui les rend populaires parmi les fabricants.

Le segment technologique est sous-segmenté en chariots télescopiques hybrides et chariots télescopiques électriques. Le segment d’application est sous-segmenté en résidentiel, commercial et infrastructurel. Parmi ceux-ci, le segment résidentiel représente la plus grande part de marché, se dirigeant vers la croissance démographique mondiale. Ce segment devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision.

Marché mondial des chariots télescopiques – Analyse géographique

L’Europe domine le marché mondial des chariots télescopiques, témoin d’une vaste adoption des machines utilitaires polyvalentes. En outre, la plus grande part de marché est attribuée à l’adoption croissante des chariots télescopiques dans le secteur agricole pour manipuler le foin, le fourrage et les fournitures sur les sols humides et marécageux et les surfaces plus dures. La prise de conscience croissante des avantages du chariot télescopique et l’élargissement de la portée des applications dans les industries d’utilisation finale, y compris la construction, l’exploitation minière et l’agriculture, stimulent la taille du marché.

La région Asie-Pacifique se classe au deuxième rang sur le marché mondial des chariots télescopiques. La région attire de grands investisseurs étrangers grâce à ses avantages en matière de matières premières et à la disponibilité d’une main-d’œuvre compétitive en termes de coûts. En conséquence, l’APAC compte un grand nombre d’usines de production de chariots télescopiques et, par conséquent, représente l’un des plus grands producteurs de chariots télescopiques. En outre, la région représente la deuxième plus grande production industrielle et une industrie manufacturière en croissance rapide dans le monde entier.

Marché mondial des chariots télescopiques – Analyse concurrentielle

Très concurrentiel, le marché des chariots télescopiques semble fragmenté en raison de la présence de plusieurs acteurs bien établis. Pour gagner une plus grande part concurrentielle, les acteurs de l’industrie intègrent des initiatives stratégiques telles que les fusions et acquisitions, la collaboration, le lancement de produits et l’expansion.

Industrie/ Innovation/ Nouvelles connexes:

12 mai 2021 —- Linamar Corporation (Canada), un chef de file mondial de la fabrication, a annoncé que sa division Skyjack a mis à jour ses chariots télescopiques de la série TH avec un certain nombre de caractéristiques de conception. Skyjack propose six modèles dans les classes de base de chariots télescopiques à travers l’Amérique du Nord. Les nouveaux changements résultent des commentaires des clients et des opérateurs et seront introduits dans les chantiers de location au T3 2021. De nouvelles fonctionnalités aideraient les clients à obtenir un retour sur investissement accru en améliorant la fiabilité et la facilité d’entretien.

