Marché des systèmes photovoltaïques connectés au réseau 2021: projection mondiale, état des développements, analyse, tendance et prévisions

Faits saillants du marché

Le marché mondial des systèmes photovoltaïques connectés au réseau devrait croître à un TCAC d’environ 15 % au cours de la période de prévision 2020-2026. Les systèmes photovoltaïques connectés au réseau sont utilisés pour produire de l’électricité en utilisant l’énergie solaire et réinjectent l’électricité dans le réseau électrique principal.

En 2019, l’Asie-Pacifique a dominé le marché mondial des systèmes photovoltaïques connectés au réseau en termes de part : MRFR

Le marché mondial des systèmes photovoltaïques connectés au réseau a été segmenté en cinq régions, à savoir l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique, l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud. L’Asie-Pacifique devrait détenir la plus grande part du marché au cours de la période de prévision. La demande croissante de sources d’énergie solaire connectées au réseau et les politiques et programmes gouvernementaux stimulent la croissance du marché des systèmes photovoltaïques connectés au réseau dans la région. L’énergie solaire est identifiée comme le meilleur substitut aux sources d’énergie conventionnelles afin de réduire l’empreinte carbone en répondant aux besoins en électricité de la région. Alors que les autorités de la région se concentrent sur le développement de l’énergie solaire connectée au réseau, la demande de systèmes photovoltaïques connectés au réseau devrait augmenter de manière significative au cours de la période de prévision. Au japon, en septembre 2020, First Solar Japan, une filiale de First Solar (États-Unis) et Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation ont signé un contrat pour la construction de deux mégaprojets solaires, à savoir la centrale solaire de Yatsubo et la centrale solaire d’Ikeda pour fournir de l’électricité au réseau électrique du pays dans la préfecture de Tochigi, au Japon. En Inde, le gouvernement indien a fixé un objectif ha ayant 100 GW de capacité d’installation d’énergie solaire connectée au réseau d’ici 2022. Ces facteurs devraient stimuler la croissance du marché des systèmes photovoltaïques connectés au réseau dans la région Asie-Pacifique au cours de la prévision. période.

Le marché mondial des systèmes photovoltaïques connectés au réseau a été segmenté en fonction des composants, de la technologie, du type de réseau et de l’application. Sur la base des composants, le marché mondial est divisé en panneaux solaires, unité de conditionnement d’énergie, équipement de connexion au réseau, onduleurs et autres. Le segment des panneaux solaires devrait détenir la plus grande part du marché et croître au rythme le plus rapide au cours de la période de prévision. Basé sur la technologie, le marché mondial est divisé en couches minces, silicium cristallin et autres. Le segment du silicium cristallin m devrait croître au rythme le plus rapide au cours de la période de prévision. En fonction du type de réseau, le marché est segmenté en réseau connecté, centralisé et décentralisé. Le segment connecté au réseau devrait dominer le marché au cours de la période de prévision. Basé sur l’application, le marché est segmenté en résidentiel, commercial, utilitaire et industriel. Le segment des services publics devrait détenir la plus grande part du marché et devrait croître à un rythme plus rapide au cours de la période de prévision.

Joueurs clés

Les acteurs opérant sur le marché mondial des systèmes photovoltaïques connectés au réseau sont Sunpower Corporation (États-Unis), Canadian Solar Inc (Canada), Suntech Power Holding Co. Ltd. (Chine), First Solar Inc. (États-Unis), KYOCERA Corporation (Japon), Trina Solar (Chine), ReneSola Power Holdings, LLC (États-Unis), Panasonic Corporation (Japon), Sharp Corporation (Japon), JinkoSolar Holding Co., Ltd (Chine), Kaneka Corporation (Japon), Huawei Technologies (Chine), Ravano Green Powers (Italie), TRIENERGY Schweiz AG (Suisse) et Zytech Solar (Espagne).

Portée du rapport

Ce rapport fournit une analyse approfondie du marché mondial des systèmes photovoltaïques connectés au réseau, en suivant trois segments de marché dans cinq régions géographiques. Le rapport étudie les principaux acteurs, fournissant une analyse des tendances annuelles sur cinq ans qui met en évidence la taille du marché et la part de marché des systèmes photovoltaïques connectés au réseau pour l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique. Le rapport présente également une prévision, en se concentrant sur les opportunités de marché pour les cinq prochaines années pour chaque région. La portée de l’étude segmente le marché mondial des systèmes photovoltaïques connectés au réseau par composants, technologie, type de réseau, application et région.

Par composants

Panneaux solaires

Unité de conditionnement de puissance

Équipement de connexion au réseau

Onduleurs

Les autres

Par technologie

Couche mince

Silicium cristallin

Les autres

Par type de réseau

Réseau connecté

Centralisé

Décentralisé

Par demande

Résidentiel

Commercial

Utilitaire

Industriel

Par région

Amérique du Nord

Asie-Pacifique

L’Europe 

Moyen-Orient et Afrique

Amérique du Sud

Accéder aux détails du rapport @



