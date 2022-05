Étude de marché Smart Roads Étude approfondie, tendances émergentes, taille, dernières innovations et perspectives de l’industrie 2030

Faits saillants du marché

Le potentiel des routes intelligentes est énorme. Ces routes sont conçues non seulement pour assurer notre sécurité en identifiant l’itinéraire du véhicule ainsi que l’état de la route pour réguler la vitesse des véhicules. Ces routes mettent en œuvre des systèmes d’alerte et transmettent également des données en temps réel pour partager des informations sur le réseau sans fil, ce qui simplifie et accélère les déplacements, la recherche de stationnements et les déplacements efficaces avec d’autres véhicules. Le marché est segmenté en technologie, capteurs, déploiement et région.

Les routes intelligentes comprennent le déploiement de divers capteurs à des fins de sûreté, de sécurité et de communication. Ces technologies sont conçues pour aider les conducteurs et les passagers à se déplacer en toute sécurité jusqu’à leur destination. L’urbanisation croissante et le besoin de routes sûres sont quelques-uns des principaux facteurs moteurs de la croissance du marché des routes intelligentes. Parmi les régions, l’Amérique du Nord devrait dominer le marché des routes intelligentes au cours de la période de prévision.

Lataille du marché des routes intelligentes est de 110,5 milliards d’ici 2030 et devrait croître à un TCAC de 26,6% entre 2020 et 2030.

Segmentation du marché

Le marché est divisé en technologie, services, déploiements, affichages et zones géographiques dans le rapport sur les autoroutes intelligentes. Les systèmes intelligents de gestion du trafic, les systèmes intelligents de gestion des transports, les systèmes de communication et les systèmes de surveillance sont les différents types de technologie. Un système de reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation (ANPR), un système technologique d’avertissement de sortie de voie (LDW), un système de détection des incidents, ainsi qu’un système d’identification par radiofréquence, composent le système intelligent de gestion du trafic (RFID). Des services de maintenance, de conseil et d’exploitation, ainsi que des services gérés, sont tous disponibles. L’affichage dynamique, les panneaux à messages variables et d’autres affichages font partie des options. Les déploiements sur site et sur le cloud sont séparés davantage.

Analyse régionale

Le marché des routes intelligentes est segmenté en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe et dans le reste du monde, selon la recherche. L’Amérique du Nord s’est hissée au sommet du classement mondial du marché des autoroutes intelligentes en raison des améliorations technologiques dans le secteur des routes intelligentes. Un nombre important d’entreprises engagées dans le développement d’équipements routiers intelligents se trouvaient aux États-Unis et au Canada, deux pays technologiquement avancés. En conséquence, ces pays mettent fortement l’accent sur la sécurité routière, créant plusieurs perspectives pour les entreprises impliquées dans l’industrie de la route intelligente. La région Asie-Pacifique est devenue la part de marché des routes intelligentes à la croissance la plus rapide, avec des pays comme la Chine et le Japon largement engagés dans divers efforts pour le système de transport intelligent, alors qu’ils s’inquiètent de plus en plus de la sécurité routière (STI).

Étude de marché Smart Roads: par technologie (systèmes de transport et de communication, système de gestion du trafic), par capteur (anémomètres, jauges de contrainte, accéléromètres, capteurs de température), par déploiement (sur site, sur le cloud) – Prévisions jusqu’en 2030

