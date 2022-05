Marché mondial du marché des véhicules électriques en se concentrant sur les tendances et les innovations au cours de la période de prévision

Le rapport intitulé « Global Electric Vehicle Market Outlook, 2025 » publié par Bonafide Research identifie et discute des développements récents de la mobilité électrique à travers le monde. Le marché qui a été enregistré à une valeur de 27,85 milliards de dollars en 2014 devrait atteindre un marché de 400 milliards de dollars au cours de la période de prévision. Ce rapport contient non seulement des faits, des chiffres et des prévisions, mais également une étude détaillée de l’effet Covid sur l’industrie des véhicules électriques.

Les véhicules électriques utilisent un ou plusieurs moteurs électriques ou moteurs de traction pour la propulsion. Les véhicules électriques sont un véhicule électrique à batterie (BEV) ou un véhicule électrique hybride rechargeable (PHEV). Le segment BEV comprend les véhicules qui n’utilisent que l’énergie chimique stockée dans des batteries rechargeables, sans source secondaire de propulsion, tandis que le segment PHEV considère quelle batterie peut être rechargée en la branchant sur une source d’alimentation électrique externe, et par son moteur et générateur. À l’échelle mondiale, le segment BEV est en tête du marché et devrait atteindre plus de 80 % en termes de volume, tandis que le segment PHEV devrait présenter un TCAC prévu de 36,03 %, tout au long de la période de prévision.

Le marché de l’Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide, suivi de l’Europe et de l’Amérique du Nord. L’industrie automobile dans des pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud est encline à l’innovation, à la technologie et au développement du véhicule électrique avancé. Alors que l’Asie contribuait à hauteur de 61,34 % en volume en 2019, l’Europe devrait atteindre une part de plus de 25 % en valeur d’ici la fin de l’année 2025. En revanche, les régions les moins contributrices d’Amérique latine et le Moyen-Orient et l’Afrique ensemble ne contribueraient rien de plus de 3 %.

Le véhicule électrique mondial est principalement classé en deux segments en fonction du prix, la classe des véhicules à prix moyen avec un accent limité et moins sur les caractéristiques coûteuses dominant le marché avec une part de plus de 70 % en 2019. La petite voiture urbaine ne coûtera que USD. 8 680 après incitations avec une autonomie de près de 200 miles. Les entreprises fabriquent des véhicules relativement moins chers, cependant, avec l’augmentation des revenus de cession et des incitations gouvernementales, le marché est susceptible de s’orienter vers le segment de la classe de luxe qui devrait représenter une part d’environ 40% d’ici la fin de la prévision. période. Alors que la reconnaissance des véhicules électriques commerciaux augmente, le segment devrait atteindre un marché de plus de 800 000 unités d’ici la fin de 2025, tandis que le véhicule de tourisme continue de dominer le marché. Le marché du véhicule électrique est potentiel compte tenu de la longévité et du prix des batteries.

Gagner en popularité en 2018, le Go-Karting électrique devrait être la prochaine grande chose dans l’industrie. Les gouvernements de divers pays ont formulé des normes strictes d’émission de CO2 qui ont augmenté la demande de véhicules électriques. En outre, les gouvernements offrent des incitations et des subventions pour encourager les ventes de véhicules électriques. Même si les véhicules électriques sont un besoin de l’heure, le marché est fortement entravé en raison du manque d’infrastructures et des coûts de fabrication élevés. L’écart entre l’infrastructure existante et celle requise pour que le véhicule électrique dépasse les véhicules conventionnels est énorme, devenant un carburant majeur pour l’anxiété d’autonomie chez les conducteurs. Le manque de standardisation de la charge de charge est également un inconvénient majeur pour le marché mondial. Les normes différencient même parmi les régions telles que la Chine a GB/T tandis que le Japon suit CHAdeMO. À l’inverse, la Corée suit les normes CCS de la même manière que l’Europe et les États-Unis. Les constructeurs de véhicules électriques se concentrent sur le dépassement de cet obstacle en disposant de leur réseau de recharge.

Les principaux acteurs opérant sur le marché des véhicules électriques comprennent Tesla, BMW Group, Nissan Motor Corporation, Toyota Motor Corporation, Volkswagen AG, General Motors, Daimler AG, BYD Company Motors et Ford Motor Company représentent une part de marché majeure des véhicules électriques. De tous, Tesla, Nissan et Toyota représentaient ensemble 31,45 % de la part en 2019. Les autres acteurs plus petits et locaux jouent également un rôle important avec les fusions et les acquisitions dans l’industrie.

