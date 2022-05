Analyse régionale du marché des infrastructures de télécommunications intégrées, paysage concurrentiel et prévisions jusqu’en 2027

Marché mondial des infrastructures de télécommunications intégrées, par services (professionnels, techniques, gérés), par composants (vidéo, alimentation, réseau, optique, tour de télécommunications), par type d’infrastructure (réseau, civil, électrique, couche de gestion) Prévisions jusqu’en 2027.

Faits saillants du marché

Les progrès réalisés dans le domaine du spectre 5G devraient stimuler le marché des infrastructures de télécommunications intégrées en 2020. Les rapports sur les réseaux et les télécommunications sont réalisés par Market Research Future, qui comprend des options de marché pour progresser. Un pic de chiffre d’affaires à 60 milliards USD est estimé à un TCAC de 26 % au cours de la période de prévision.

La mise à niveau de la technologie de communication mobile devrait façonner de manière significative la part de marché de l’infrastructure de télécommunications intégrée dans les années à venir. On estime que l’intensification de la demande des consommateurs pour un spectre plus élevé et une meilleure qualité d’appel induit une croissance dans l’industrie des infrastructures de télécommunications intégrées.

Obtenez un échantillon gratuit @ https://www.marketresearchfuture.com/sample_request/4738

Segmentation:

L’évaluation segmentaire du marché des infrastructures de télécommunications intégrées est segmentée en composants, région, services et type d’infrastructure. Sur la base des services, le marché des infrastructures de télécommunications intégrées est segmenté en services professionnels, services gérés et services techniques. La segmentation basée sur les composants du marché de l’infrastructure de télécommunications intégrée est segmentée en composant vidéo, composant réseau, composant d’alimentation, tour de télécommunication et composant de gestion de réseau. En fonction du type d’infrastructure, le marché de l’infrastructure de télécommunications intégrée est segmenté en infrastructure électrique, infrastructure de réseau, infrastructure civile et infrastructure de couche de gestion. Sur la base de la région, le marché de l’infrastructure de télécommunications intégrée est segmenté en Asie-Pacifique, en Amérique du Nord, en Europe et sur d’autres marchés régionaux notables.

Analyse régionale détaillée

L’enquête régionale sur le marché des infrastructures de télécommunications intégrées est segmentée en Asie-Pacifique, en Amérique du Nord, en Europe et sur d’autres marchés régionaux notables. Le marché des infrastructures de télécommunications intégrées au niveau régional en Asie-Pacifique est la principale région. Il devrait connaître une phase de croissance rapide au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation des dépenses publiques pour mettre en œuvre la VoLTE et d’autres technologies de télécommunication mobile progressives. On estime que la région Europe et la région Amérique du Nord évoluent régulièrement sur le marché des infrastructures de télécommunications intégrées, car ces régions sont les principaux utilisateurs de ces technologies et maintiennent un développement stable. Cependant, des progrès clés dans le secteur des télécommunications ont lieu dans ces régions, ce qui devrait développer la communication et générer une infrastructure plus combinée.

Analyse concurrentielle

Les inclinaisons qui dominent le marché contribuent considérablement au progrès du marché. La nécessité d’établir un avantage unique sur le marché est examinée pour avoir une influence substantielle sur le marché mondial. Le marché devrait guider sa croissance future avec l’inclusion d’un équilibre entre l’innovation et l’amélioration continue des produits. En outre, la nécessité de veiller à ce que les objectifs de croissance durable à long terme ne soient pas compris en raison des difficultés existantes devrait être extrêmement importante pour les acteurs du marché. On estime que les concurrents du marché soutiennent les facteurs favorables à la croissance et devraient donc sortir le marché de la dépression due à la pandémie mondiale en cours. L’accent mis sur l’accélération de la croissance devrait occuper une place prépondérante au cours de la période de prévision. On estime que la nécessité d’engager efficacement les clients sur tous leurs marchés géographiques aidera le marché à surmonter les obstacles auxquels ils sont actuellement confrontés.

Les principaux concurrents sur le marché des infrastructures de télécommunications intégrées sont CROC Inc (Russie), Nu Tek India Ltd. (Inde), ZTE Corporation (Chine), Tech Mahindra Limited (Inde), Huawei Technologies Co. Ltd (États-Unis), Experis IT Pvt. Ltd (Inde), Nokia Networks (Finlande), NEC Corporation (Japon), Ericsson (Suède), Texas Instruments Inc (États-Unis) et Siemens AG (Allemagne).

Mises à jour de l’industrie :

Juillet 2020 Bharti Airtel Ltd., la principale société de télécommunications intégrée de l’Inde, et Verizon, l’une des principales entreprises de technologie de communication au monde, ont récemment déclaré une alliance tactique pour apporter des solutions de vidéoconférence sûres et de classe mondiale aux entreprises en Inde. Dans le cadre de cette collaboration, Airtel présentera des solutions de vidéoconférence sécurisées de qualité professionnelle sous la marque Airtel BlueJeans à la clientèle d’entreprise en Inde.

Parcourir le rapport complet @ https://www.marketresearchfuture.com/reports/integrated-telecom-infrastructure-market-4738

Marché mondial des infrastructures de télécommunications intégrées, par services (professionnels, techniques, gérés), par composants (vidéo, alimentation, réseau, optique, tour de télécommunications), par type d’infrastructure (réseau, civil, électrique, couche de gestion) Prévisions jusqu’en 2027.

À propos de Market Research Future :

Chez Market Research Future (MRFR), nous permettons à nos clients de démêler la complexité de diverses industries grâce à notre rapport de recherche cuit (CRR), nos rapports de recherche à moitié cuits (HCRR), nos rapports de recherche crus (3R), notre recherche sur l’alimentation continue (CFR) et nos services d’études de marché et de conseil.

L’équipe MRFR a pour objectif suprême de fournir des services d’études de marché et de renseignement de qualité optimale à nos clients. Nos études de marché par produits, services, technologies, applications, utilisateurs finaux et acteurs du marché pour les segments de marché mondiaux, régionaux et nationaux, permettent à nos clients d’en voir plus, d’en savoir plus et d’en faire plus, ce qui aide à répondre à toutes leurs questions les plus importantes.

Contact:

Market Research Future (qui fait partie de Wantstats Research and Media Private Limited)

99, rue Hudson, 5e étage

New York, NY 10013

États-Unis d’Amérique

+1 628 258 0071 (États-Unis)

+44 2035 002 764 (Royaume-Uni)

Courriel : sales@marketresearchfuture.com

Site Web : https://www.marketresearchfuture.com