Prévisions du marché du réseau de diffusion de contenu cloud par régions, dynamique, état de développement et perspectives 2027

Marché mondial des réseaux de diffusion de contenu dans le cloud: par composant (solution, services), type (CDN vidéo, SDN non vidéo), taille de l’organisation (PME, grandes entreprises), verticale (publicité, jeux en ligne, commerce électronique, éducation) – Prévisions jusqu’en 2027

Faits saillants du marché

Dans son rapport de recherche, Market Research Future (MRFR), souligne que le marché mondial des réseaux de diffusion de contenu dans le cloud en 2020 devrait croître de manière significative, garantissant une valorisation substantielle du marché de 10 milliards USD d’ici 2023 et un TCAC sain de 28% au cours de la période considérée.

Conducteurs et contraintes

Un autre facteur majeur à l’origine de la croissance du marché mondial des réseaux de diffusion de contenu dans le cloud est la demande croissante d’applications mobiles et la popularité croissante du commerce électronique et des achats en ligne. L’adoption élevée de la technologie basée sur le cloud est l’un des principaux facteurs à l’origine de la croissance de la demande de diffusion réseau de contenu cloud. L’intégration de contenu et de médias enrichis dans la campagne de marketing est la tendance parmi les organisations à attirer l’attention de leurs clients. La sensibilisation accrue à la surveillance des achats des consommateurs, à la déclaration des ventes et à la mesure des factures stimule également la croissance des entreprises. L’adoption croissante d’Internet a entraîné la diffusion de différents types de formats vidéo sur différentes plates-formes en raison de l’accessibilité facile de la bande passante à faible coût. La demande pour divers formats vidéo, tels que le streaming vidéo à la demande, le streaming vidéo en direct, la télévision en nuage et Over the Top (OTT), a augmenté au cours des dernières années et continuera de croître dans les années à venir. En outre, la croissance de l’utilisation des sites de réseautage social est également l’une des principales raisons de la recrudescence de la vidéo et d’autres contenus riches, tels que les images, les animations et le texte en ligne. Des activités telles que le transfert, le partage et la publication de fichiers multimédias enrichis, tant par les fournisseurs de contenu que par les particuliers, ont alourdi le fardeau des réseaux existants. Par conséquent, la consommation croissante de vidéos Web haute définition est le principal facteur contribuant à l’augmentation de l’adoption du CDN.

Segmentation:

Le marché mondial des réseaux de diffusion de contenu cloud est analysé par type, composant, taille de l’organisation et vertical. Sur la base du composant, le marché est divisé en solutions et services. Le segment des solutions est en outre segmenté en diffusion multimédia de sécurité dans le cloud et optimisation des performances Web. Tandis que le segment des services est segmenté en analyse et surveillance, conception CDN, stockage cloud, support et maintenance et autres.

En fonction du type, le marché mondial est divisé en réseau de diffusion de contenu vidéo et réseau de diffusion de contenu non vidéo. Sur la base de la taille de l’organisation, le marché est divisé en petites et moyennes entreprises et grandes entreprises.

Alors que, sur la base de la verticale, le marché est segmenté en jeux en ligne, publicité, médias et divertissement, éducation, commerce électronique, soins de santé et autres.

Analyse régionale

L’analyse régionale des affaires mondiales a été menée dans quatre grandes régions, dont l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, l’Europe et le reste du monde. La région Amérique du Nord détient la plus grande part de marché au monde, suivie de l’Europe et de la région Asie-Pacifique. En raison des améliorations technologiques croissantes et de la popularité croissante des réseaux de diffusion de contenu en nuage gpRS et cloud dans la région, les États-Unis et le Canada dominent le marché nord-américain. La croissance du marché en Amérique du Nord est attribuée aux progrès technologiques et à l’adoption accrue des appareils mobiles rendus possibles par les services NFC dans diverses branches verticales de l’industrie. La région dispose également d’une infrastructure bien établie permettant un déploiement plus rapide de technologies de pointe. En outre, l’utilisation croissante des appareils intelligents et connectés activés par NFC est un autre facteur majeur de la croissance de l’industrie des réseaux de diffusion de contenu cloud de la région.

Analyse concurrentielle

Les principaux acteurs du marché opérant sur le marché mondial des réseaux de diffusion de contenu cloud tels qu’identifiés par MRFR sont Google, Inc. (États-Unis), Akamai Technologies, Inc. (États-Unis), Level 3 Communications (États-Unis), Limelight Networks, Inc. (États-Unis), Alcatel – Lucent SA (France), Amazon Web Services, Inc. (États-Unis), Internap Corporation (États-Unis), CDNetworks (Corée), Ericsson (Suède), Verizon Communications, Inc. (États-Unis), Tata Communications (Inde) et Highwinds (États-Unis).

