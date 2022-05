Marché mondial des batteries se concentrant sur les tendances et les innovations au cours de la période de prévision

Le titre du rapport «Global Battery Market Outlook, 2026» publié par Bonafide Research donne un aperçu complet de la batterie classée en fonction du type (primaire et secondaire), de la technologie (plomb-acide, lithium-ion, nickel cadmium et nickel métal hydrure) , et application (automobile, industrielle et portable). Le marché global des batteries devrait croître à un TCAC de plus de 8 % au cours de la période de prévision 2021-26. À l’échelle mondiale, le type de batterie secondaire a été un dominant imbattable sur le marché. Le nombre de personnes sans accès à l’électricité dans la région africaine devrait augmenter de plus de 600 millions en 2030, malgré les efforts pour stimuler l’électrification. Les régions subsahariennes et rurales d’Asie du Sud, en particulier, devraient être l’un des points chauds centraux pour les initiatives solaires hors réseau. En conséquence, l’utilisation du stockage d’énergie avec la technologie solaire photovoltaïque gagne en popularité dans ces pays, ce qui est susceptible de créer une énorme opportunité pour le marché des batteries. La région du Moyen-Orient et de l’Afrique et de l’Asie-Pacifique devrait représenter ensemble une part de marché de plus de 50 % d’ici la fin de la période de prévision.

Le segment des batteries lithium-ion devrait traverser un marché de 60 milliards USD d’ici la fin de la période de prévision, enregistrant le TCAC le plus élevé. Les principaux facteurs qui stimulent le marché comprennent la baisse des prix, l’adoption rapide des véhicules électriques, la croissance du secteur des énergies renouvelables et l’augmentation des ventes d’électronique grand public. D’autre part, l’inadéquation de l’offre et de la demande de matières premières est l’obstacle à la croissance du marché. Des augmentations significatives de la densité d’énergie des batteries nécessiteront probablement une technologie de rupture impliquant une anode au lithium. Le segment leader du marché des batteries au plomb-acide devrait afficher le TCAC le plus bas de 5,98 % au cours de la période de prévision. La forte demande d’appareils électroniques portables, notamment les écrans LCD, les smartphones, les tablettes et les appareils portables tels que les bracelets de fitness, stimule la croissance du marché. Le marché devrait observer une croissance substantielle en raison des progrès technologiques en termes d’efficacité accrue, de rentabilité et d’innovation de produits.

Le secteur automobile enregistré sur un marché de 37,65 milliards USD en 2015 devrait être le principal segment d’application pour le marché des batteries dans un proche avenir. Dans le scénario de marché actuel, le soutien politique joue un rôle crucial dans l’adoption des véhicules électriques. Le soutien politique permet la croissance du marché en rendant les véhicules attrayants pour les consommateurs, en réduisant les risques pour les investisseurs et en encourageant les constructeurs à développer des véhicules électriques à grande échelle. La baisse des prix des batteries et l’amélioration de la technologie devraient mettre sur le marché des véhicules électriques à des prix compétitifs, créant ainsi une demande pour les technologies de batteries. La part des applications de batteries portables devrait encore baisser pour atteindre 32,54 % d’ici la fin de l’année 2026.

Les nouveaux marchés qui stimulent encore la croissance des batteries sont les vélos électriques et les systèmes de stockage des énergies renouvelables, dont bénéficient les propriétaires, les entreprises et les pays en développement. Les grandes batteries de stockage du réseau collectent l’énergie excédentaire lors d’une activité élevée et comblent l’écart lorsque l’entrée est faible ou lorsque la demande des utilisateurs est forte. Le marché comprend un réseau d’acteurs, comprenant des acteurs mondiaux majeurs ainsi que des acteurs régionaux localisés. La plupart de ces entreprises ont leur siège social en Chine, ce qui en fait le pays le plus contributeur, avec 12,69 % en 2020. Principaux acteurs du marché mondial des batteries Johnson Controls, Exide Technologies, GS Yuasa, Robert Bosch GmbH, Saft Groupe SA, Delphi Automotive LLP, LG Chem et Panasonic Corporation, entre autres.

Entreprises mentionnées : A123 System LLC, BYD Company Limited, C&D Technologies Inc, Clarios, Contemporary Amperex Technology Corporation Limited, GS Yuasa International Limited, Hitachi Chemical Corporation Limited, LG Chem Limited, Panasonic Corporation, Saft Group SA, Samsung Corporation Limited, Sony Corporation , Toshiba Corporation

CONSIDÉRÉ DANS LE RAPPORT

• Géographie : mondiale

• Année de base : 2020

• Année historique : 2015

• Année de prévision : 2026

RÉGIONS COUVERTES :

• Amérique du Nord

• L’Europe 

• Asie-Pacifique

• Amérique latine

• Moyen-Orient et Afrique

Le rapport couvre également les principaux pays de la région avec une comparaison claire des performances passées et de la croissance estimée du marché au cours de la période de prévision. De plus, le marché est étudié en détail en ce qui concerne les différents types de batterie et ses objectifs au niveau régional.

ASPECTS COUVERTS DANS LE RAPPORT

• Taille du marché par valeur pour la période (2015-2026F)

• Part de marché par type de batterie (primaire et secondaire)

• Part de marché par technologie de batterie (plomb-acide, lithium-ion, nickel-cadmium et nickel-hydrure métallique)

• Part de marché par application de batterie (automobile, industrielle et portable)

• Part de marché par région

• Part de marché par pays

• Part de marché par entreprise

Points clés couverts dans ce rapport :

• Évolution du marché à travers les CAGR en valeur et en volume dans différents secteurs verticaux

• Discussion détaillée sur la dynamique du marché qui influence le marché et les opportunités possibles

• En vue de la performance du leader du marché, y compris les parts de marché, les stratégies, les produits, les positions financières, etc.

