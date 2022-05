Segments de marché de l’affichage volumétrique, taille, facteurs de croissance émergents, principaux acteurs clés et opportunités commerciales jusqu’en 2027

Le marché mondial de l’affichage volumétrique devrait augmenter à un TCAC de 34% au cours de la période de prévision. Un affichage volumétrique serait un dispositif d’affichage graphique qui crée une représentation visuelle tridimensionnelle d’un élément au lieu d’une image plate sur des écrans typiques qui simulent la profondeur à l’aide d’une variété d’effets visuels. La visualisation à 360 degrés, les signaux d’accommodation, l’accord de convergence et leur format 3D inné permettent de nouvelles méthodes d’interface utilisateur sont toutes des caractéristiques des écrans volumétriques.

Le premier dispositif d’affichage volumétrique a été développé en 1912, et il a été développé jusqu’aux années 1980 avant d’être commercialisé dans les années 1990. De nombreuses industries, y compris le médical, l’automobile, l’aérospatiale et la défense, et l’industrie, commercialisent de plus en plus cette technologie. Les améliorations technologiques et l’innovation ont résulté d’opérations de R-D cohérentes.

La création et la dispersion de la lumière visible à partir d’un ensemble d’emplacements localisés et désignés à l’intérieur d’un espace tridimensionnel sont possibles avec un système d’affichage volumétrique. Un système volumétrique peut parfois permettre une propagation régulée du rayonnement anisotrope à partir de chaque zone. Il pourrait être utilisé pour rendre une image tridimensionnelle plus visible.

Analyse de la concurrence

Alioscopy, Burton Inc., Zebra Imaging, 3DIcon Corporation, Voxon, Soscho GmbH, Holografika Kft., Burton Inc., Holoxica, LEIA Inc., Seekway Technologies, LightSpace Technologies Inc. et Actuality Systems, Inc. sont des acteurs clés du marché des écrans volumétriques. Les fusions et acquisitions sont une stratégie poursuivie par les entreprises pour obtenir l’avantage du premier arrivé à mesure que la bataille pour les écrans devient intense.

Portée du marché

La part de marché mondiale des écrans volumétriques est déterminée par l’utilisation d’images 3D dans les appareils électroniques grand public. Les améliorations apportées à la formulation de l’image virtuelle, à l’angle de vue, à l’occlusion et à l’accommodation peuvent favoriser la croissance du marché. L’adoption d’écrans d’affichage LED et LCD pour projeter l’affichage peut être de bon augure pour le marché. Ceci est illustré par le succès de LightSpace DepthCube et Perspecta Display.

L’utilisation d’écrans volumétriques pour héberger des films 3D peut raviver l’intérêt des clients et commercialiser le marché. Les développements dans les domaines de l’optique, des lasers et de l’électronique, associés à l’intérêt des clients au Japon, au Royaume-Uni et aux États-Unis, peuvent stimuler considérablement la demande du marché. Les écrans volumétriques peuvent être utilisés pour surveiller les champs de bataille et sensibiliser les écoles grâce à de nouvelles aides visuelles. L’évolution des préférences des clients et la nécessité d’acquérir une expérience à 360 degrés grâce à la visualisation d’images holographiques peuvent renforcer considérablement la demande du marché.

Mais les prix élevés des écrans volumétriques et les rendements insuffisants pour les acteurs du marché peuvent freiner la croissance du marché.

Analyse d’impact de la COVID-19

La pandémie de COVID-19 a eu un impact défavorable sur le marché des écrans volumétriques en raison des perturbations des chaînes d’approvisionnement et de la baisse de l’intérêt des fabricants. La lenteur des dépenses de consommation et les restrictions imposées au commerce international peuvent entraver la croissance du marché.

Analyse de segmentation

Par type d’affichage, le marché est segmenté en rotation, volumétrique multiplanaire, affichage de volume statique, oscillant, affichage de volume balayé, etc. Le segment de l’affichage statique du volume devrait conquérir une part de marché importante en raison de leur disponibilité facile. D’autre part, l’affichage du volume balayé peut afficher un taux de croissance remarquable en raison de l’utilisation d’écrans rotatifs ou réfléchissants pour améliorer l’image.

Par composants, il est segmenté en mémoire, objectif, écran et autres.

Les principales applications du marché comprennent la formation, la conception et le prototypage, la visualisation de données, la production et la gestion, le marketing et autres. L’application marketing peut capturer une part de marché importante en raison de l’utilisation d’écrans 3D dans le lancement de divers produits.

Par utilisateurs finaux, il est segmenté en industrie automobile, jeux et divertissement, éducation, militaire et défense, soins de santé, aérospatiale et autres. Le segment des soins de santé est sur le point d’être très lucratif pour le marché de l’affichage volumétrique en raison de l’affichage réaliste des images pendant les chirurgies. Son utilisation comme aide à l’apprentissage pour créer un meilleur personnel peut entraîner une forte demande de la part du secteur.

Analyse régionale

Les Amériques, l’Europe, l’Asie-Pacifique et le reste du monde (RoW) sont des régions majeures couvertes par le marché de l’affichage volumétrique.

L’Amérique du Nord devrait dominer la demande du marché mondial en raison des percées technologiques dans les écrans volumétriques et du besoin d’images de résolution 3D dans les secteurs de la santé, de l’industrie et de la défense. Les efforts visant à réduire les coûts des produits et la flexibilité des produits dans les applications peuvent stimuler la croissance du marché régional.

Le marché de l’Asie-Pacifique peut se développer en raison du penchant pour les jeux 3D au Japon, en Inde et en Chine. L’augmentation des investissements directs étrangers dans le secteur de l’électronique grand public peut stimuler la demande du marché en raison du faible coût de production.

Nouvelles de l’industrie

LED Pulse utilise des chaînes de lumières LED pour fournir des affichages volumétriques des produits. La technologie nommée Dragon O a été utilisée avec succès dans des événements pour attirer l’attention des clients et créer un impact sur le produit.

