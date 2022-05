Marché mondial des aliments et boissons biologiques axé sur les tendances et les innovations au cours de la période de prévision

Le terme «biologique» a gagné en popularité depuis la dernière décennie, qui fait référence au processus de production de certains aliments. Les aliments biologiques sont cultivés sans l’utilisation de produits chimiques synthétiques, tels que les pesticides et les engrais fabriqués par l’homme, et ne contiennent pas d’organismes génétiquement modifiés (OGM). Selon le rapport récemment publié intitulé «Global Organic Food & Beverage Outlook, 2026», par Bonafide Research, l’industrie des aliments et des boissons biologiques est devenue une industrie de plusieurs milliards de dollars avec des systèmes de production, de transformation, de distribution et de vente au détail distincts. Le marché mondial abrite une gamme d’aliments issus de l’agriculture biologique comprenant des fruits et légumes, de la viande, du poisson et de la volaille, des produits laitiers et des produits surgelés et transformés, tandis que le segment des boissons comprend une gamme d’alternatives laitières, de café et de thé, de bière et de vin, entre autres. . L’adoption croissante d’aliments et de boissons biologiques en raison de leurs bienfaits pour la santé et de leurs caractéristiques écologiques devrait stimuler la demande au cours de la période de prévision.

En 2015, le marché était évalué à 106,21 milliards de dollars. La prise de conscience croissante des bienfaits pour la santé associés à la consommation de produits biologiques a stimulé la demande au cours de la période. Au milieu de la crise pandémique mondiale et du verrouillage indéfini à travers les nations, l’industrie des aliments et des boissons de consommation a d’abord été témoin d’une forte demande d’aliments de base ménagers, d’aliments sains et de consommables avec des durées de conservation plus longues. En 2020, le marché a connu une croissance annuelle de 13,24 %. En outre, le soutien réglementaire à l’agriculture biologique devrait avoir une influence positive sur le marché en améliorant l’offre et la qualité des produits. Les aliments et boissons biologiques offrent de nombreux avantages par rapport aux aliments conventionnels, tels que des bienfaits pour la santé, sans produits chimiques nocifs, etc. Le marché des aliments biologiques a une part élevée d’aliments biologiques par rapport aux boissons biologiques, dominant le marché avec une part de plus de 90 % depuis 2015. Avec l’augmentation de la sensibilisation et de la disponibilité facile, le segment des boissons biologiques a gagné en acceptation sur le marché et atteindre une valeur de 30 milliards USD d’ici la fin de la période de prévision.

Le segment des fruits et légumes biologiques a enregistré la part de marché la plus élevée de 40,35 % de la part de marché totale en 2020. La croissance rapide de la demande d’aliments frais et sains pousse le marché à faire une randonnée. La pénétration de la bière biologique parmi la population féminine ces dernières années a augmenté à l’échelle mondiale en raison de sa popularité en tant que produit à faible teneur en calories avec moins d’alcool. Des facteurs tels que l’émergence de nombreuses brasseries locales et la popularité croissante de la bière biologique sans alcool parmi la population plus jeune favorisent les ventes de bière biologique à travers le monde. Cependant, en raison du coût élevé, le segment doit rester le segment le moins contributeur avec à peine une part de 0,91 % d’ici la fin de la période de prévision.

Il y a eu une augmentation des terres agricoles biologiques dans toutes les régions. En Europe, la superficie a augmenté de près de 1,25 million d’hectares. En Asie, la superficie a augmenté de près de 8,9 %, soit 0,54 million d’hectares supplémentaires ; en Afrique, la surface a augmenté de 0,2 % ; en Amérique latine, la surface progresse de 0,2 % ; en Amérique du Nord de plus de 3,5 % d’hectares supplémentaires. Actuellement, l’Amérique du Nord et l’Europe sont les plus grands marchés d’aliments et de boissons biologiques, en raison de la présence influente de la population cible dans la région. D’ici la fin de 2026, on s’attend à ce que la région Asie-Pacifique connaisse une croissance significative. Le marché asiatique compte une quantité importante d’importations d’aliments et de boissons biologiques transformés en provenance des pays développés d’Europe et d’Amérique du Nord. Les pays industrialisés et développés tels que l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon, Singapour, Hong Kong et la Corée sont les principaux marchés des aliments et des boissons biologiques en Asie-Pacifique. Il y a également une augmentation de la demande de produits dans les pays en développement comme l’Inde et la Chine en raison de la prise de conscience croissante des avantages des aliments et des boissons biologiques.

Sur la base du canal de distribution, le marché mondial est segmenté en magasins de proximité, commerce de détail moderne, commerce de détail en ligne et autres. Le marché est dominé par le segment de la vente au détail moderne, qui a contribué à une part de 44,81 % en 2015. Le segment en ligne devrait croître à un TCAC anticipé plus élevé au cours de la période de prévision en raison de la disponibilité facile d’une large gamme de produits. et des remises intéressantes. Le marché des aliments et boissons biologiques a révélé que l’expansion de la gamme de produits était la principale stratégie de croissance, suivie par les fusions et acquisitions, les partenariats et les coentreprises. Plusieurs entreprises ont développé des produits innovants pour enrichir leur portefeuille de produits. Cette stratégie est largement adoptée par diverses entreprises pour accroître leur marché atteindre et servir des clients mondiaux. Avec la mise en place de centres de régime exclusifs, des régions géographiques inexploitées telles que l’Inde, l’Afrique du Sud offrent une demande croissante, la durée de conservation limitée des aliments biologiques pose des limites sur le marché. Cependant, chaque facteur aurait son impact certain sur le marché au cours de la période de prévision.

Entreprises citées : Whole Foods Market, United Natural Foods, Inc., Danone, Hain Celestial Group, Organic Valley, General Mills, SunOpta Inc., Amy’s Kitchen Inc., Nature’s Path Foods, Inc., Eden Foods, Inc.

CONSIDÉRÉ DANS LE RAPPORT

• Géographie : mondiale

• Année de base : 2020

• Année historique : 2015

• Année de prévision : 2026

RÉGIONS COUVERTES :

• Amérique du Nord

• L’Europe 

• Asie-Pacifique

• Amérique latine

• Moyen-Orient et Afrique

ASPECTS COUVERTS DANS LE RAPPORT

• Taille du marché par valeur pour la période (2015-2026F)

• Part de marché par type (nourriture et boissons)

• Part de marché par aliment (fruits et légumes, viande, poisson et volaille, produits laitiers, aliments surgelés et transformés)

• Part de marché par boisson (produits non laitiers, café et thé, bière et vin)

• Part de marché par canal de vente (magasin de proximité, vente au détail moderne, vente au détail en ligne)

• Part de marché par région

• Part de marché par pays

• Part de marché par entreprise

Ce rapport vous aiderait à répondre aux questions suivantes :

1. Quelle est la taille du marché et les prévisions du marché mondial des aliments et boissons biologiques?

2. Quels sont les facteurs inhibiteurs et l’impact du COVID-19 sur le marché mondial des aliments et boissons biologiques au cours de la période de prévision ?

3. Quelle région se démarque sur le marché mondial des aliments et boissons biologiques?

4. Dans quels segments investir au cours de la période de prévision sur le marché mondial des aliments et boissons biologiques?

5. Quelle est la fenêtre stratégique concurrentielle pour les opportunités sur le marché mondial des aliments et boissons biologiques ?

6. Quelles sont les tendances technologiques et les cadres réglementaires sur le marché mondial des aliments et boissons biologiques ?

7. Quelles sont les principales entreprises du marché mondial des aliments et boissons biologiques?

