Perspective mondiale de l’industrie du marché de la mémoire ECC, analyse complète et prévisions 2027

Analyse de marché

Market Research Future (MRFR) suppose que la taille du marché mondial de la mémoire ECC atteindra 13,08 milliards USD à un TCAC de 6,6% de 2020 à 2027 (période de prévision).

De multiples facteurs pour stimuler la croissance du marché

Le nombre croissant de plates-formes de réseaux sociaux, d’appareils IoT et d’autres appareils a entraîné la collecte de quantités massives de données, ce qui a entraîné une augmentation du développement de diverses installations de centres de données à travers le monde. En outre, la demande accrue de cloud computing a augmenté la taille globale et l’effet économique des centres de données. Selon le département du Commerce de l’État de Washington, le marché des centres de données aux États-Unis est en expansion en termes de nouveau développement et d’absorption. La Virginie du Nord possède le plus grand marché de centres de données du pays. Le développement croissant de nouveaux appareils informatiques mobiles a amélioré l’utilité des centres de données parmi différentes entreprises. En conséquence, les grandes entreprises actives envisagent d’investir dans de nouveaux projets de développement de centres de données. Au cours de la période de prévision, la demande de mémoire ECC est susceptible d’être stimulée par l’expansion des centres de données et des serveurs.

Segmentation du marché

Le marché mondial de la mémoire ECC a été segmenté en fonction de l’erreur de mémoire, du type et de l’application.

Par erreur de mémoire, le marché mondial de la mémoire ECC a été segmenté en erreur dure et erreur logicielle.

Par type, le marché mondial de la mémoire ECC a été segmenté en DDR4, DDR3, DDR2, DDR1 et autres.

Par application, le marché mondial de la mémoire ECC a été segmenté en centres de données, serveurs de stations de travail, serveurs cloud et autres.

Quels sont les principaux acteurs du marché considérés pour la part de marché la plus élevée de la mémoire ECC?

Micron Technology Inc (États-Unis), Kingston Technology Corporation (États-Unis), Other World Computing (OWC) (États-Unis), Lenovo Group Limited (Chine), Samsung Electronics Co Ltd (Corée du Sud), Hewlett Packard Enterprise Company (États-Unis), Dell Inc. (États-Unis), Transcend Information Inc. (Taïwan), SK Hynix Inc (Corée du Sud), I’m Intelligent Memory Limited (États-Unis), Intel Corporation (États-Unis), IBM Corporation (États-Unis), Nemix RAM (États-Unis), Black Diamond Memory (États-Unis), Brute Network (États-Unis) et Adamanta Memory (États-Unis).

Le marché bénéficie également de l’augmentation des activités de recherche et développement, ce qui se traduit par l’introduction de produits respectueux de l’environnement qui non seulement dissipent une plus faible quantité de chaleur, mais ont également des propriétés mécaniques améliorées. Une autre tendance clé qui gagne en popularité sur le marché mondial est l’accent croissant mis sur l’électrification des véhicules, ce qui donne également lieu à la production de véhicules légers et de produits de friction des freins automobiles. La demande du marché de la mémoire ECC dans les régions en développement peut se traduire par une croissance commerciale considérable au cours de la période suivante.

Marché de la mémoire ECC par géographie

Asie-Pacifique

Europe

Amérique du Nord

Moyen-Orient et Afrique

Amérique Latine

Analyse du marché de la mémoire ECC Covid 19

En raison d’une augmentation des activités de phishing, la COVID-19 a considérablement augmenté l’adoption de l’infrastructure et des services cloud. En outre, la COVID-19 a considérablement augmenté le budget de sécurité, ce qui a entraîné une forte augmentation de l’infrastructure et des services cloud. Selon les résultats d’une étude menée par Microsoft et publiée en août 2020, 36% des 800 personnes interrogées ont déclaré que le budget de la cybersécurité avait augmenté en raison de l’épidémie de pandémie. En outre, 42% des personnes qui ont répondu à l’enquête ont déclaré que l’entreprise avait modifié son personnel en ajoutant davantage d’experts en sécurité.

