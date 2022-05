Analyse du marché de la gestion Volt / VAR et prévisions de croissance par régions et applications jusqu’en 2030

Volt VAR est un système de gestion capable de réguler les niveaux de tension sans affecter les fonctions opérationnelles dans les industries. Il peut aider les réseaux à atteindre une efficacité optimale, les pertes du système et une forte demande énergétique. Le rapport mondial sur le marché de la gestion Volt VAR compilé par Market Research Future (MRFR) examine les moteurs et les défis qui affecteront l’industrie pour la période de 2022 à 2030 (période de prévision). L’épidémie du virus COVID-19 et les règles de verrouillage de l’industrie sont explorées dans le rapport.

Portée du marché

Le marché mondial de la gestion Volt/VAR devrait croître à un TCAC de 6,50 % au cours de la période de prévision. La demande croissante d’électricité, l’accent mis sur la réduction des pertes de transmission/distribution et la hausse du coût de l’électricité peuvent stimuler la demande du marché. Les réglementations favorables lancées par le gouvernement pour assurer un flux constant d’électricité aux citoyens et réduire la possibilité de fluctuations pendant les pics de demande peuvent favoriser le marché.

L’utilisation d’un logiciel de gestion Volt/VAR pour améliorer le flux de courant et prévenir les pannes de circuits peut stimuler sa demande. Le contrôle des sous-stations, des régulateurs de tension de ligne et des batteries de condensateurs de ligne peut minimiser les pertes de puissance et encourager l’utilisation de réseaux intelligents. La réduction de la charge lors de la demande de pointe dans un système et l’utilisation de la capacité de production peuvent éliminer l’utilisation excessive d’énergie et réduire les dépenses sur les systèmes de transmission et de distribution.

Perspectives concurrentielles

Landis+Gyr

GE

Eaton

ABB

Systèmes ouverts internationaux

Systèmes CC

utilitaire

Société d’électricité S&C

Systèmes de contrôle avancés

Beckwith électrique

Siemens

Schneider Electric

Varentec

Segmentation

Le marché mondial de la gestion Volt/VAR a été segmenté en fonction de l’application, du composant et de l’utilisation finale.

Par application, il est divisé en secteur de transmission et secteur des services publics.

Sur la base des composants, le marché a été classé en matériel et logiciels et services. Le segment du matériel domine le marché, car divers projets de production d’électricité à venir dans les secteurs de l’énergie renouvelable et conventionnelle devraient stimuler la demande de composants matériels au cours de la période de prévision. Le segment des logiciels et des services devrait générer des revenus pour le marché grâce à l’utilisation de technologies développées pour suivre l’utilisation maximale de l’énergie et les baisses ultérieures. Cela peut être utile pour déployer des plans pour les industries et autres sociétés capables de fournir l’électricité.

Par utilisation finale, il comprend l’industrie et les services publics. Le segment des services publics devrait prendre la tête du marché mondial de la gestion Volt/VAR en raison d’une augmentation des projets d’énergie renouvelable et vise l’électrification des infrastructures pour la restauration des voitures électriques.

Analyse régionale

Géographiquement, le marché mondial de la gestion Volt/VAR analyse les régions d’Asie-Pacifique (APAC), d’Amérique du Sud, d’Amérique du Nord, du Moyen-Orient et d’Afrique (MEA) et d’Europe.

L’Amérique du Nord devrait être très lucrative pour le marché mondial de la gestion Volt/VAR en raison des mises à niveau technologiques des composants dans le processus de distribution de transmission. Une large gamme d’applications ainsi que la production de voitures électriques et l’énorme besoin de réduire les coûts énergétiques peuvent stimuler la demande régionale.

L’APAC devrait connaître une forte demande sur le marché en raison des investissements des fournisseurs d’énergie renouvelable et de la nécessité de réduire la flambée des coûts énergétiques dans les économies en développement de l’Inde et de la Chine. L’installation de systèmes Volt/VAR à divers endroits pour la gestion de l’énergie produite profitera au marché en cas de nouveaux projets d’énergie renouvelable.