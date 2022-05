Tendances du marché des appareils audio sans fil, technologies émergentes, taille et segments de marché par prévision jusqu’en 2027 | Impact de la COVID-19

Analyse de marché

Market Research Future (MRFR) suppose que la taille du marché mondial des appareils audio sans fil atteindra 70 milliards USD à un TCAC de 17% de 2016 à 2027 (période de prévision).

Les appareils audio sans fil sont largement utilisés dans les secteurs commerciaux tels que les médias et le divertissement, l’éducation et les affaires pour une variété d’applications telles que les conférences, les réunions, les événements sportifs, la diffusion de nouvelles et les enchères. Les appareils sans fil tels que les systèmes de haut-parleurs, les microphones sans fil et les écouteurs sont largement utilisés sur le marché. C’est un facteur crucial qui stimule la croissance du marché des appareils audio sans fil.

La demande des consommateurs pour les services de mobilité a augmenté au fil des ans en raison de la nécessité d’une connectivité efficace et d’un accès facile aux informations et aux ressources. Les particuliers sont de plus en plus conscients des solutions de mobilité telles que les services cloud, la tendance BYOD, les appareils mobiles, les services sans fil et autres. L’utilisation de périphériques audio sans fil a augmenté en raison de caractéristiques avancées telles que la portabilité, la facilité de gestion et l’accès à distance pour la communication audio. Les périphériques audio sans fil améliorent l’expérience du consommateur en offrant une transmission audio simple et rapide, un fonctionnement sans fil et la commodité de l’installation. En conséquence, la demande croissante des consommateurs pour les services mobiles est susceptible d’améliorer le marché des appareils audio sans fil.

Paysage concurrentiel :

Bose Corporation (États-Unis), Voxx International Corporation (États-Unis), Sony Corporation (Japon), LG Electronics (Corée du Sud), Sennheiser Electronic Gmbh & Company Kg (Allemagne), Koninklijke Philips N.V. (Pays-Bas), Sonos, Inc. (États-Unis), Apple Inc. (États-Unis), Vizio Holdings, Inc. (États-Unis) et Samsung Electronics Co., Ltd (Corée du Sud) sont quelques-uns des grands projets impliqués dans l’élaboration de stratégies pour le marché mondial des appareils audio sans fil.

Obtenir un exemple de rapport @ https://www.marketresearchfuture.com/sample_request/802

Segmentation:

Le rapport mondial contenant l’étude de marché Périphériques audio Bluetooth comprend une discussion basée sur le produit, la technologie et l’utilisateur final. Ces segments révèlent des données qui ont été passées au crible par les analystes plus tard pour mieux comprendre le flux du marché et préparer un terrain pour l’élaboration de stratégies efficaces.

Par produit, le rapport mondial sur le marché des appareils audio sans fil révèle des segments tels que les casques sans fil, les barres de son, les systèmes de haut-parleurs sans fil, les microphones sans fil et autres.

Par technologie, l’étude mondiale du marché des appareils audio sans fil comprend des segments tels que Wi-Fi, Airplay, Bluetooth et autres. La technologie Bluetooth devrait franchir la barre des 36,46 milliards de dollars.

Par utilisateur final, le rapport sur le marché des appareils audio sans fil comprend une compréhension de l’électronique, des télécommunications, du commerce, de la sécurité et de la défense, de l’automobile et autres. Le segment automobile a une énorme marge de croissance.

Analyse régionale :

L’équipement à faible coût et l’augmentation de la consommation de téléphones intelligents devraient aider l’Amérique du Nord à maintenir sa position dominante. La région a l’Asie-Pacifique et l’Europe dans sa queue. Le marché américain a une portée pour enregistrer environ 16% CAGR au cours de la période de prévision.

Obtenir le rapport complet @ https://www.marketresearchfuture.com/reports/wireless-audio-devices-market-802

Nouvelles de l’industrie :

En août 2020, Samsung a dévoilé ses nouveaux Galaxy Buds Live. Le produit a l’air pratique et son design extérieur semble assez attrayant pour une utilisation quotidienne. Cela fait partie de ce que Samsung croit de l’écosystème Galaxy plus large qui améliore une vie saine, une meilleure communication et une contribution maximale de la technologie. Les nouveaux écouteurs TWS affichent de nouveaux designs que l’entreprise présente comme extrêmement ergonomiques et sont livrés avec une capacité à fournir un grand confort. La société a mis à niveau le modèle avec des haut-parleurs de 12 mm réglés AKG pour améliorer la qualité sonore. Il dispose également d’un conduit de basses pour fournir le même résultat. Il est livré avec trois microphones et une unité de captation vocale pour assurer une qualité audio claire pendant l’appel. Il dispose également d’une annulation active du bruit qui le placerait devant beaucoup de ses concurrents.

En juillet 2020, Qualcomm Technologies International, Ltd., ou QTIL, a récemment annoncé sa collaboration avec la société indienne de commerce électronique Flipkart pour lancer sa gamme d’appareils audio sans fil sous la marque HRX en Inde. Les produits alimentés par Qualcomm, une partie exclusive de la nouvelle collection audio HRX, comprennent – Neckband 1 – HRX Wave 7R, True Wireless Earbuds – HRX X-Drops 9G et Neckband 2 – HRX X-wave 14 R.

Pendant la pandémie de COVID-19, le marché a connu des changements radicaux en raison des changements apportés aux politiques en milieu de travail. Les entreprises ont commencé à préférer le travail à domicile, ce qui a entraîné une adoption rapide des appareils audio sans fil. En fait, le secteur de l’éducation, qui s’appuie maintenant sur les médias virtuels, a enregistré un bond dans les ventes du produit.

À propos de Market Research Future :

Chez Market Research Future (MRFR), nous permettons à nos clients de démêler la complexité de diverses industries grâce à notre rapport de recherche cuit (CRR), nos rapports de recherche à moitié cuits (HCRR), nos rapports de recherche crus (3R), notre recherche sur l’alimentation continue (CFR) et nos services d’études de marché et de conseil.

L’équipe MRFR a pour objectif suprême de fournir des services d’études de marché et de renseignement de qualité optimale à nos clients. Nos études de marché par produits, services, technologies, applications, utilisateurs finaux et acteurs du marché pour les segments de marché mondiaux, régionaux et nationaux, permettent à nos clients d’en voir plus, d’en savoir plus et d’en faire plus, ce qui aide à répondre à toutes leurs questions les plus importantes.

Personne-ressource pour les médias :

Market Research Future (qui fait partie de Wantstats Research and Media Private Limited)

99, rue Hudson, 5e étage

New York, NY 10013

États-Unis d’Amérique

+1 628 258 0071 (États-Unis)

+44 2035 002 764 (Royaume-Uni)

Courriel : sales@marketresearchfuture.com

Site Web : https://www.marketresearchfuture.com