Rapport sur le marché des vélos électriques 2022 – Dans le monde entier | Taille de l’industrie, part, perspectives de croissance, principaux acteurs clés, perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2030

Synthèse du marché :

Le marché du vélo électrique continuera de croître fortement avec un TCAC de 5,91 %, selon les rapports publiés par Market Research Future. Le rapport projette la valorisation globale du marché, qui est de 21 347 millions USD d’ici 2027. Le TCAC enregistré est de 5,91 % pour l’ensemble de la croissance du marché.

Les vélos électriques sont communément appelés vélos électriques, qui ont un moteur électrique intégré aligné sur les pédales du vélo. Cela a fourni la force pour faire avancer le vélo. Les vélos électriques utilisent principalement des batteries rechargeables Li-ion de type 8, 12 ou 18 ampères-heure.

Les vélos électriques existants sont de différents types à travers le monde, tels que l’assistance au pédalage, l’alimentation électrique et l’alimentation par batterie. Les vélos électriques mondiaux ont connu des opportunités en or grâce au soutien du gouvernement et à des règles strictes favorisant les vélos électriques. Il y a eu plus de facteurs qui soutiennent continuellement le marché mondial des vélos électriques pour stimuler et prospérer dans les années à venir.

Principaux facteurs d’impact déterminant le marqueur

Les facteurs ayant un impact sur le marché des vélos électriques sont considérés comme une tendance croissante des consommateurs à utiliser des vélos électriques. Cette initiative a été prise en faveur d’une solution écologique et efficace aux déplacements domicile-travail et à l’augmentation des coûts de carburant. Ceux-ci amènent finalement le marché des vélos électriques à un niveau supérieur. En regardant dans le passé, cette voie de croissance du marché se poursuivra au cours de la décennie et prospérera de nombreuses opportunités découlant de l’afflux de fitness, d’activités récréatives et plus encore.

Récemment, il y a eu une tendance parmi les gens et leur intérêt croissant pour le cyclisme pour le fitness et les activités récréatives. Ces facteurs ont entraîné un changement de paradigme dans le secteur de la conscience de la condition physique, car la conduite de vélos électriques aide à voyager avec un pédalage continu, ce qui, à son tour, a un impact sur la santé en maintenant la forme physique.

Une telle pratique de colportage de vélos électriques contribue également à des avantages pour la santé physique et mentale, tels que le renforcement de l’endurance, la réduction du stress, l’amélioration de la force musculaire et l’expansion de la population en forme cardiovasculaire à travers le monde.

À l’avenir, davantage de facteurs envisageant la croissance du marché incluraient une réduction du poids facilitant l’intégration des batteries Li-on, un faible coût, une disponibilité généralisée ainsi que des impacts environnementaux minimaux sont principalement attendus pour alimenter la croissance du marché mondial des vélos électriques sur la période de prévision.

Segmentation du marché des vélos électriques

Le rapport d’étude de marché mondial sur les vélos électriques fournit une segmentation du marché par type, par type de batterie, par type de moteur et par région.

Par mode de type, le marché a été segmenté en Pedal Assist (ou VAE), pédalage assisté avec puissance à la demande et puissance à la demande. Parmi ceux-ci, le segment de l’assistance au pédalage représente la plus grande part du marché. L’assistance au pédalage est un mode de cyclisme où la force n’est requise que lorsque le pédalage est nécessaire. Ce segment est considéré comme plus confortable et donc plus adopté. Les vélos à pédale assistée ont différents niveaux d’assistance tels que faible, moyen et élevé. En fonction de ceux-ci, le cycliste peut facilement découvrir le confort d’une conduite.

Par mode de batterie, le marché est segmenté en batteries plomb-acide scellées et batteries Li-Ion.

Selon le mode du moteur, le marché comprend un segment du moteur à moyeu et de l’électrique à entraînement moyen.

Perspectives régionales

Dans les rapports de MRFR, le marché du marché des vélos électriques a couvert les régions d’Amérique du Nord, d’Asie-Pacifique, d’Europe et du reste du monde.

Parmi celles-ci, la région Asie-Pacifique est en tête du marché des vélos électriques, en raison de la présence de pays en développement tels que la Chine, le Japon et l’Inde. Ces pays soutiennent énormément le marché du vélo électrique avec une approche positive. Alors que la Chine est désormais le pays le plus attractif pour les vélos électriques et a finalement renforcé son leadership dans l’industrie en réalisant des bénéfices associés à une offre élevée de vélos électriques ainsi que de composants tels que des moteurs électriques et des cellules de batterie.

Joueurs clés

Les principaux acteurs du marché des vélos électriques sont NYCeWheels (États-Unis), Accell Group (Pays-Bas), Derby Cycle (Allemagne), Easy Motion USA (Californie), Moustache Bikes (France) et Jiangsu Xinri E-Vehicle Co., Ltd. ( Chine). myStromer AG (Suisse), Karbon Kinetics Limited (KKL) (Royaume-Uni), Pedego Electric Bikes (Californie) et A2B Electric Bikes (Royaume-Uni) en font partie.

