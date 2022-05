Le marché mondial des ascenseurs et des escaliers mécaniques connaîtra une forte croissance pour atteindre un TCAC de plus de 6% d’ici 2026

Le rapport intitulé « Global Elevator & Escalator Market Outlook, 2026 » publié par Bonafide Research offre un aperçu précieux en mettant l’accent sur le marché mondial de la période de 2015 à 2026. Les segments pris en compte pour le marché des ascenseurs et des escaliers mécaniques comprennent le type, le service, et l’industrie d’utilisation finale. Le rapport couvre une étude détaillée sur les moteurs du marché, les contraintes, les opportunités et les défis qui affectent la croissance de cette industrie. Il vise également à étudier les tendances de croissance individuelles, les perspectives et les contributions de divers segments au marché total. Le marché mondial global était de 68,31 milliards USD en 2015, qui a connu une chute en 2020 en raison de la pandémie de Covid. Le marché devrait croître avec un TCAC prévu de plus de 6 % au cours de la période de prévision.

L’utilisation croissante des ascenseurs et des escaliers mécaniques dans les aéroports, les centres commerciaux, les métros, les hôpitaux, les immeubles de bureaux et d’autres espaces commerciaux pour faciliter le transport est le moteur de la croissance du marché. Par type, le segment des ascenseurs est en tête du marché avec une part de 58,26 % en 2020. La croissance de la population gériatrique est un autre facteur qui stimule son installation. Le secteur de la construction en plein essor, entraînant une demande rapide d’ascenseurs dans les immeubles de grande et moyenne hauteur, accélère encore la croissance du marché. De même, le segment des trottoirs roulants devrait croître avec un TCAC prévu de 6,70 %, tandis que le segment des escaliers mécaniques devrait afficher une baisse du marché.

Le fonctionnement optimal d’un ascenseur, d’un escalier mécanique ou d’un trottoir roulant nécessite un entretien régulier et des réparations occasionnelles. Ces services comprennent la nouvelle installation, la maintenance et la réparation, et la modernisation, qui forment ensemble le marché. Le cycle de vie des escaliers mécaniques et des ascenseurs commence avec l’installation du nouvel équipement, qui en 2020 représentait une valeur de 33,14 milliards de dollars. La modernisation est la prochaine étape du cycle de vie complet des escaliers mécaniques et des ascenseurs. Après une certaine période, l’équipement nécessite un remplacement complet. Parmi ceux-ci, le segment de la maintenance et de la réparation est le plus élevé au monde et devrait détenir un marché de 45,44 % d’ici la période de prévision.

L’un des principaux facteurs de croissance du marché des ascenseurs et des escaliers mécaniques est la demande croissante des secteurs d’utilisation finale tels que résidentiel, commercial, industriel, etc. De toute évidence, le marché est dominé par le segment des utilisateurs finaux résidentiels, qui représentait pour une valeur de 31,30 milliards USD en 2015. L’attention croissante du gouvernement envers les infrastructures de grande hauteur, associée à un besoin croissant de transport en commun rapide, devrait alimenter la croissance du marché mondial des ascenseurs et des escaliers mécaniques. Le segment des utilisateurs finaux commerciaux devrait afficher une baisse marginale et atteindre 28,81 % en 2020. Des investissements continus pour l’amélioration des infrastructures dans les lieux publics tels que les gares, les aéroports, les centres commerciaux, etc. devraient encore augmenter la demande. pendant la période de prévision. Le tourisme est un autre secteur qui encourage la demande d’ascenseurs et d’escaliers mécaniques dans des lieux importants pour la facilité et la commodité des touristes visitant les pays respectifs. Ces facteurs doivent influencer l’autre segment d’utilisateurs finaux qui devrait croître avec un TCAC prévu de plus de 6 %.

Les préoccupations croissantes concernant le vieillissement des infrastructures en Amérique du Nord et en Europe sont susceptibles de stimuler le besoin de services d’ascenseurs et de modernisation. Cependant, la maintenance des ascenseurs sera largement influencée par des facteurs tels que la base d’équipements, le paysage réglementaire et les coûts de service dans différents pays. L’Asie-Pacifique offre des opportunités de croissance potentielles, car les pays en développement tels que la Chine et l’Inde devraient devenir des marchés émergents, faisant de la région Asie-Pacifique le marché à la croissance la plus rapide, qui devrait couvrir 47,77 % d’ici la fin de l’année 2026. Les régions d’Amérique latine et du Moyen-Orient et d’Afrique ont contribué ensemble à moins de 15 % du marché en 2020.

Sur le marché des ascenseurs et des escaliers mécaniques, la rentabilité des entreprises dépend de l’expertise en ingénierie et de l’efficacité de la production. Les grandes entreprises réalisent des économies d’échelle dans les achats, et les petites entreprises peuvent rivaliser efficacement en se spécialisant. À l’échelle mondiale, le marché a été dominé par quatre acteurs clés : Otis Elevator Company, Schindler Holding Ltd., ThyssenKrupp Elevator AG et KONE Corporation, qui contrôlent ensemble une part importante, détenant plus de la moitié du marché. Les autres acteurs importants du marché sont Mitsubishi Electric, Hitachi Ltd, Fujitec Co., Ltd, Sigma Elevator Company, Hyundai Elevator Company, Toshiba Corporation, Stannah, Gulf Elevator & Escalator Co. Ltd., Kleemann Hellas SA, Sicher Elevator Co., Cibes Lift Group AB, etc.

CONSIDÉRÉ DANS LE RAPPORT

• Géographie : mondiale

• Année de base : 2020

• Année historique : 2015

• Année de prévision : 2026

RÉGIONS COUVERTES :

• Amérique du Nord

• L’Europe 

• Asie-Pacifique

• Amérique latine

• Moyen-Orient et Afrique

ASPECTS COUVERTS DANS LE RAPPORT

• Taille du marché par valeur pour la période (2015-2026F)

• Part de marché par type (ascenseur, escalier mécanique et trottoirs roulants)

• Part de marché par service (nouvelle installation, maintenance et réparation, modernisation)

• Part de marché par utilisateurs finaux (résidentiel, commercial et autres)

• Part de marché par région

• Part de marché par pays

• Part de marché par entreprise

Ce rapport vous aiderait à répondre aux questions suivantes :

1. Quelle est la taille du marché et les prévisions du marché mondial des ascenseurs et escaliers mécaniques?

2. Quels sont les facteurs inhibiteurs et l’impact du COVID-19 sur le marché mondial des ascenseurs et escaliers mécaniques au cours de la période de prévision ?

3. Quelle région se démarque sur le marché mondial des ascenseurs et escaliers mécaniques?

4. Quels sont les segments dans lesquels investir au cours de la période de prévision sur le marché mondial des ascenseurs et escaliers mécaniques ?

5. Quelle est la fenêtre stratégique concurrentielle pour les opportunités sur le marché mondial des ascenseurs et escaliers mécaniques ?

6. Quelles sont les tendances technologiques et les cadres réglementaires sur le marché mondial des ascenseurs et escaliers mécaniques ?

7. Quelles sont les principales entreprises sur le marché mondial des ascenseurs et escaliers mécaniques?

