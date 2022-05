Perspective de l’industrie mondiale du marché RERAM, analyse complète et prévisions 2027

La RAM résistive ou ReRAM a été sur la feuille de route de divers fabricants de puces. Il a trouvé sa place au soleil en raison de la forte demande dans les applications de cybersécurité. Le rapport de Market Research Future (MRFR) sur le marché de la réalité virtuelle décrit les différents moteurs, obstacles, tendances et opportunités pour les fabricants pour la période de prévision (2020-2027). L’épidémie de COVID-19 et ses effets sur l’industrie ont été explorés dans le rapport.

Portée du marché RERAM

Le marché mondial de reRAM devrait passer de 310,6 millions USD en 2018 à 655 millions USD d’ici 2025, à un TCAC de 16% au cours de la période de prévision. L’utilisation de la RAM résistive pour améliorer la sécurité des systèmes peut stimuler la croissance du marché. Récemment, Crossbar Inc. a créé des clés cryptographiques physiques à fonction non clonable (PUF) en raison de leur vulnérabilité aux attaques par canal auxiliaire et de leur faible consommation d’énergie.

L’introduction de l’intelligence artificielle et du calcul haute performance dans les grandes entreprises peut offrir de nouvelles opportunités pour le marché. Les entreprises de semi-conducteurs produisent de la ReRAM en raison de sa faible consommation d’énergie et de son besoin de bande passante élevée. La demande croissante de faible latence et de vitesses de lecture élevées peut stimuler considérablement la demande du marché. Le remplacement de la RAM statique et dynamique grâce aux boîtiers 3D et à une grande capacité de stockage profitera au marché.

Mais les problèmes de fiabilité, d’endurance à l’écriture et de dérive de résistance peuvent entraver la croissance du marché.

Segmentation

Sur la base du type, le marché a été segmenté en ReRAM à base d’oxyde et RAM de pont conducteur. La RAM de pont conducteur devrait dominer le marché en raison de son utilisation dans les trackers de santé et les appareils IoT. D’autre part, la ReRAM à base d’oxyde peut conquérir une grande part de marché grâce à son implémentation dans les architectures à barres transversales. L’intégration de puces discrètes en raison de son endurance et de sa faible consommation d’énergie peut stimuler sa part de la demande au cours de la période de prévision.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché a été segmenté en électronique grand public, informatique et télécommunications, aérospatiale et défense, soins de santé et autres. On estime que le secteur vertical de l’électronique grand public fonctionne exceptionnellement en raison de la demande d’écrans haute résolution avec stockage de grande capacité. La puissance de calcul élevée de ReRAM et la vitesse de commutation élevée peuvent stimuler sa demande dans les appareils électroniques grand public. La demande croissante d’appareils connectés en raison de l’IA, de l’IoT et des wearables, associée à la demande de serveurs de forte capacité, augmentera la croissance du segment.

Quels sont les principaux acteurs du marché considérés pour la part de marché RERAM la plus élevée?

Les principaux acteurs du marché ReRAM sont Crossbar Inc. (États-Unis), Fujitsu Limited (Japon), Intel Corporation (États-Unis), Panasonic Corporation (Japon), Semiconductor Manufacturing International Corporation (Chine), SK Hynix Inc. (Corée du Sud), Adesto Technologies Corporation (États-Unis), Micron Technology, Inc. (États-Unis), TSMC (Taïwan), 4DS Memory Limited (États-Unis) et Reliance Memory (Chine), Sony Corporation (Japon), SanDisk (États-Unis), Weebit Nano (Australie), et Rambus Incorporated (États-Unis).

Le marché bénéficie également de l’augmentation des activités de recherche et développement, ce qui se traduit par l’introduction de produits respectueux de l’environnement qui non seulement dissipent une plus faible quantité de chaleur, mais ont également des propriétés mécaniques améliorées. Une autre tendance clé qui gagne en popularité sur le marché mondial est l’accent croissant mis sur l’électrification des véhicules, ce qui donne également lieu à la production de véhicules légers et de produits de friction des freins automobiles. La demande du marché RERAM dans les régions en développement peut se traduire par une croissance considérable des entreprises au cours de la période suivante.

Marché RERAM par géographie

Asie-Pacifique

Europe

Amérique du Nord

Moyen-Orient et Afrique

Amérique Latine

Segmentation du marché

Analyse du marché RERAM Covid 19

En raison d’une augmentation des activités de phishing, la COVID-19 a considérablement augmenté l’adoption de l’infrastructure et des services cloud. En outre, la COVID-19 a considérablement augmenté le budget de sécurité, ce qui a entraîné une forte augmentation de l’infrastructure et des services cloud. Selon les résultats d’une étude menée par Microsoft et publiée en août 2020, 36% des 800 personnes interrogées ont déclaré que le budget de la cybersécurité avait augmenté en raison de l’épidémie de pandémie. En outre, 42% des personnes qui ont répondu à l’enquête ont déclaré que l’entreprise avait modifié son personnel en ajoutant davantage d’experts en sécurité.

