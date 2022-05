Le marché mondial des ventilateurs électriques connaîtra une forte croissance pour atteindre un TCAC de plus de 4% d’ici 2026

Un ventilateur est un appareil électronique qui consomme de l’énergie pour générer un mouvement d’air circulaire afin de générer un flux dans l’air. Il est principalement utilisé pour refroidir et faire circuler l’air et est largement utilisé dans les maisons, les salles de classe, les bureaux, les magasins, les hôpitaux et les hôtels, et d’autres endroits. Le marché mondial est principalement tiré par la croissance considérable du secteur de la construction à travers le monde, en particulier dans le segment domestique. Il y a eu une expansion significative du secteur du logement, en particulier dans les économies en développement. La récente publication de Bonafide Research – ‘Global Electric Fan Market Outlook, 2026’ offre un aperçu précieux en mettant l’accent sur le marché mondial de la période de 2015 à 2026. Les segments pris en compte pour l’étude comprennent le type, l’application et l’utilisation finale. l’industrie le long des principales régions. Le rapport couvre une étude détaillée sur les moteurs du marché, les contraintes, les opportunités et les défis qui affectent la croissance de cette industrie. Il vise également à étudier les tendances de croissance individuelles, les perspectives et les contributions de divers segments au marché total. Alors que la crise de la maladie à coronavirus (COVID-19) envahit le monde, le rapport inclut les changements sur les marchés, ainsi que les comportements d’achat des consommateurs dans le monde, et nos estimations sur les dernières tendances et prévisions du marché sont effectuées après compte tenu de l’impact de cette pandémie.

Obtenez un exemple de rapport gratuit : https://www.bonafideresearch.com/samplereport/210319931/global-electric-fan-market

L’urbanisation croissante dans les économies émergentes favorise l’implantation de nouveaux immeubles résidentiels. Parallèlement à cela, la tendance croissante des rénovations intérieures fréquentes dans les régions en développement devrait stimuler le marché avec un TCAC de plus de 4 % au cours de la période de prévision. En dehors de cela, la hausse du revenu disponible parmi la population jeune et l’augmentation de la température mondiale doivent être citées comme le principal contributeur à la croissance du marché. En termes de volume, le marché devrait croître sur une différence de 84,74 millions d’unités entre l’année 2020 et la fin de la période de prévision. Alors que les gouvernements des économies en développement s’efforcent de fournir des abris aux groupes à faible revenu, l’application domestique du ventilateur électrique a connu une croissance de plus de 70 % du marché en 2020. Croissance dans les secteurs de l’immobilier commercial, de l’hôtellerie et de la vente au détail et un besoin de réduction des coûts qui conduit à une réduction de l’utilisation des climatiseurs est de conduire le segment commercial des utilisateurs finaux pour le ventilateur. De plus, les ventilateurs électriques de grande taille sont une option économiquement réalisable pour ventiler un grand espace avec un grand nombre de personnes, comme les entrepôts et les usines, par rapport aux climatiseurs. Ainsi, d’ici la fin de la période de prévision, le marché devrait croître avec un TCAC prévu de 5,21 %.

Aujourd’hui, le marché des ventilateurs électriques peut être globalement classé en quatre grandes catégories de ventilateurs de plafond, muraux, de table ou de bureau, ventilateurs sur pied et autres, y compris les ventilateurs d’extraction, les ventilateurs d’armoire, les ventilateurs de brumisation et les ventilateurs industriels, pour n’en nommer que quelques-uns. L’époque où le seul travail d’un ventilateur consistait à produire un flux d’air dans la pièce est révolue depuis longtemps. Les ventilateurs d’aujourd’hui sont tout en étant extrêmement esthétiques, dotés de technologies modernes qui leur permettent d’être très fonctionnels tout en étant tout aussi efficaces. Le marché mondial des ventilateurs est dominé par le type de ventilateur de plafond, qui représente plus de 45 % du marché mondial. Parmi les principaux segments du ventilateur électrique, le segment des ventilateurs de sol sur pied doit afficher la plus faible différence de valeur marchande, qui devrait atteindre une valeur de 2,30 milliards USD d’ici la fin de la période de prévision. Avec les caractéristiques d’économie d’espace au sol, de circulation de la climatisation et d’ajout d’un mouvement d’évaporation instantané de l’air, le segment des ventilateurs muraux devrait croître avec le TCAC le plus élevé prévu de 4,38 %. Le segment des ventilateurs de bureau/de table a acquis une immense popularité après l’épidémie de Covid, où les employés travaillant à domicile ont exigé une option de ventilation rentable et peu encombrante.

L’Asie-Pacifique devrait dominer le marché mondial des ventilateurs électriques, en raison de l’augmentation des activités de développement et de construction d’infrastructures dans des pays émergents tels que la Chine, l’Inde, le Japon et de nombreux autres pays en développement de la région. La région détenait une part de plus de 50 % du marché mondial depuis 2015 et devrait croître au cours de la période de prévision. Le Moyen-Orient et l’Afrique, qui détient la deuxième croissance la plus faible du marché mondial, devraient croître avec le CGAR le plus élevé prévu de 5,92 %. L’Amérique du Nord devrait enregistrer une croissance significative sur le marché mondial en termes de revenus, en raison de la demande croissante de ventilateurs électriques personnalisés ou spécialement conçus dans les pays de la région. Accroître l’utilisation et la distribution des ventilateurs électriques par les points de vente au détail et les plateformes de vente en ligne pour répondre à la demande croissante des consommateurs est un autre facteur qui devrait stimuler la croissance du marché cible. La Chine est en tête du marché mondial des ventilateurs, avec une part de plus de 20 % en 2015, et depuis lors, elle a connu une tendance à la baisse sans compromettre sa domination du marché. La demande croissante de ventilateurs haut de gamme peut être attribuée à leur efficacité haute performance et à leur attrait visuel. Cela a été la principale raison de la croissance du marché des ventilateurs électriques dans les pays développés comme les États-Unis, le Royaume-Uni, etc. Les États-Unis représentaient une part de 12,57 % en 2015, qui a légèrement diminué à 12,04 % en 2020.

En outre, l’augmentation des dépenses en produits haut de gamme de décoration intérieure propulse davantage la demande de ventilateurs de plafond avec de nouvelles fonctionnalités innovantes telles que des pales et des ventilateurs d’éclairage interchangeables, et des ventilateurs intelligents avec des fonctionnalités telles que la commande vocale et l’accès à la connectivité aux tablettes et smartphones. Cependant, l’utilisation croissante des climatiseurs, les procédures strictes associées aux tests des ventilateurs et la menace des secteurs non organisés pourraient entraver la croissance de l’industrie des ventilateurs électriques au cours de la période de prévision. À l’échelle mondiale, Panasonic Corporation, Emerson Electric et Westinghouse Electrics sont les 3 premières entreprises, qui représentent à peine 6,32 % du marché. Parmi les autres acteurs clés du marché figurent Hunter Fan, Crompton, Shell Electric MFG Co. Ltd, Big Ass Fans, Minka Lighting, Orient Electric, Henley Fan, Fantasia, Midea Group, Singfun Fans, Usha International Limited et d’autres, y compris les non organisés. acteurs dans les pays asiatiques comme la Chine et l’Inde. Il n’y a pas de grande différenciation entre les produits de ventilateur proposés par différentes sociétés. Plus ou moins les ventilateurs proposés par différentes sociétés sont livrés avec les mêmes spécifications limitées. Les fournisseurs se concentrent de plus en plus sur l’innovation de leurs produits pour améliorer l’efficacité des performances, la conception, l’apparence et la commodité offertes par les technologies. Les fabricants mettent également l’accent sur le déploiement de l’IdO dans les ventilateurs électriques modernes qui peuvent être contrôlés à distance grâce à la technologie du cloud computing.

CONSIDÉRÉ DANS LE RAPPORT

• Géographie : mondiale

• Année de base : 2020

• Année historique : 2015

• Année de prévision : 2026

RÉGIONS COUVERTES :

• Amérique du Nord

• L’Europe 

• Asie-Pacifique

• Amérique latine

• Moyen-Orient et Afrique

ASPECTS COUVERTS DANS LE RAPPORT

• Taille du marché par valeur pour la période (2015-2026F)

• Taille du marché par volume pour la période (2015-2026F)

• Part de marché par type (plafond, montage mural, bureau/table, sol, debout et autres)

• Part de marché par application (domestique et commercial)

• Part de marché par région

• Part de marché par pays

• Part de marché par entreprise

Ce rapport vous aiderait à répondre aux questions suivantes :

1. Quelle est la taille du marché et les prévisions du ventilateur électrique mondial?

2. Quels sont les facteurs inhibiteurs et l’impact du COVID-19 sur le ventilateur électrique mondial au cours de la période de prévision ?

3. Quelle région se démarque dans le classement mondial des ventilateurs électriques ?

4. Quels sont les segments dans lesquels investir au cours de la période de prévision dans le ventilateur électrique mondial ?

5. Quelle est la fenêtre stratégique concurrentielle pour les opportunités dans le ventilateur électrique mondial ?

6. Quelles sont les tendances technologiques et les cadres réglementaires dans le ventilateur électrique mondial ?

7. Quelles sont les principales entreprises du Global Electric Fan ?

Accédez à l’intégralité du rapport : https://www.bonafideresearch.com/product/210319931/global-electric-fan-market

NOUS CONTACTER:

Steven Thomas – Responsable des ventes et du marketing

Courriel : sales@bonafideresearch.com

Asie-Pacifique : +91 7878231309

Europe : +44 20 8089 0049

Amérique du Nord : +1 201 793 8545

https://www.bonafideresearch.com/

À PROPOS DE NOUS:

Bonafide Research est la société mondiale d’études de marché et de conseil à la croissance la plus rapide, fournissant des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil à une gamme de secteurs verticaux. Ils ont travaillé en étroite collaboration avec une large clientèle allant des entreprises Fortune 1000 aux petites et moyennes entreprises en les aidant à suivre le scénario de marché en constante évolution.

Bonafide a continuellement fait des efforts pour évoluer et améliorer la qualité du rapport chaque jour qui passe. Bonafide Research dispose d’une base solide d’analystes et de consultants de divers domaines d’expertise qui suivent les dernières données économiques, démographiques, commerciales et de marché à l’échelle mondiale et aident les clients à prendre des décisions commerciales éclairées. Ils mettent périodiquement à jour leurs études de marché pour s’assurer que leurs clients obtiennent les informations les plus récentes, pertinentes, exploitables et précieuses pour le développement de stratégies et pour extraire des résultats tangibles.