Analyse de marché

Le marché mondial des bandes transporteuses en caoutchouc devrait croître à un TCAC de 4,3 % entre 2019 et 2025, selon la récente analyse Market Research Future (MRFR). Les bandes transporteuses en caoutchouc, en termes simples, sont des bandes utilisées pour transporter des charges et des roches lourdes dans les industries d’application telles que l’exploitation minière de roche dure et l’exploitation minière à ciel ouvert. Généralement, le produit est utilisé pour transporter des composants, des pièces, des matériaux ou des charges avec du charbon traité à l’huile lourde/à l’huile pour machines. De telles courroies de transport sont généralement fabriquées avec des matériaux hautement résistants aux flammes. Les bandes transporteuses lourdes, les bandes transporteuses de poids moyen et les bandes transporteuses légères sont les différents types de bandes transporteuses en caoutchouc. En raison de ses caractéristiques attrayantes et de ses avantages clés, il a de nombreuses applications dans diverses industries d’utilisation finale telles que le transport aérien, la construction, l’exploitation minière, l’alimentation et autres.

Divers facteurs propulsent la croissance du marché mondial des bandes transporteuses en caoutchouc. Selon le dernier rapport du MRFR, ces facteurs incluent la présence d’économies en développement, la demande croissante de bandes transporteuses écologiques avec autonettoyage, l’augmentation du revenu disponible par habitant en Chine et en Inde, l’utilisation croissante d’additifs en caoutchouc et les investissements croissants dans l’exploitation minière, l’alimentation et les boissons et les activités de construction. Parmi les autres facteurs contribuant à la croissance du marché, citons l’industrialisation rapide et les avancées technologiques dans les systèmes de convoyage tels que les bandes transporteuses intelligentes et le convoyeur vert.

Au contraire, les investissements initiaux élevés et les préoccupations croissantes concernant l’impact environnemental sont des facteurs susceptibles d’entraver la croissance du marché mondial des bandes transporteuses en caoutchouc au cours de la période de prévision. En outre, l’impact du COVID-19 entrave également la croissance du marché.

Analyse régionale

Basé sur la région, le rapport sur le marché mondial des bandes transporteuses en caoutchouc couvre les opportunités de croissance et les tendances récentes en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique (APAC) et dans le reste du monde (RoW). Parmi ceux-ci, la région APAC sera le fer de lance du marché au cours de la période de prévision. La hausse des investissements dans les secteurs pharmaceutique, chimique, agroalimentaire et des boissons, associée à l’augmentation du revenu disponible en Inde et en Chine, contribue à la croissance du marché mondial des bandes transporteuses en caoutchouc dans la région.

Le marché mondial des bandes transporteuses en caoutchouc en Amérique du Nord devrait détenir la deuxième plus grande part au cours de la période de prévision. La présence des meilleurs fabricants au Mexique, au Canada et aux États-Unis contribue à la croissance du marché mondial des bandes transporteuses en caoutchouc dans la région. Mais cette région pourrait connaître une croissance lente à l’avenir en raison de réglementations strictes.

Le marché mondial des bandes transporteuses en caoutchouc en Europe devrait connaître une croissance saine au cours de la période de prévision grâce à la présence de certains fabricants de premier plan dans la région.

Le marché mondial des bandes transporteuses en caoutchouc dans l’emprise devrait connaître une croissance solide au cours de la période de prévision pour les perspectives de croissance positives des économies en développement ici.

Joueurs clés

Les principaux acteurs présentés dans le rapport sur le marché mondial des bandes transporteuses en caoutchouc incluent The Yokohama Rubber Co., Ltd (Japon), Qingdao Rubber 6 Conveyer Belt Co., (Chine), Goodyear Rubber Products. Inc, (États-Unis), ContiTech AG (Allemagne), Bridgestone (Japon), Fives (France), Volta Belting Technology Ltd (Israël), Fenner Dunlop (États-Unis), Intralox (États-Unis) et Bando Chemical Industries, Ltd (Japon) . Les acteurs de l’industrie ont intégré plusieurs stratégies pour rester en tête de la concurrence, telles que les fusions, les coentreprises, les partenariats, etc.

Segmentation du marché

Le MRFR fournit une analyse segmentaire inclusive du marché mondial des bandes transporteuses en caoutchouc en fonction du type et de l’application.

Par type, le marché mondial des bandes transporteuses en caoutchouc est segmenté en bandes transporteuses lourdes, bandes transporteuses de poids moyen et bandes transporteuses légères. Parmi ceux-ci, le segment des bandes transporteuses lourdes devrait dominer le marché au cours de la période de prévision.

Par application, le marché mondial des bandes transporteuses en caoutchouc est segmenté en transport aérien, construction, exploitation minière, alimentation et autres. Parmi ceux-ci, le segment minier dominera le marché au cours de la période de prévision.

