Marché du cockpit numérique automobile 2022 Croissance à un TCAC de 9,5 % au cours de la période de prévision | Robert Bosch GmbH, Continental, Denso Corporation, Panasonic Corporation

Le marché mondial du cockpit numérique automobile devrait croître à un TCAC de 9,5 % au cours de la période de prévision.

Selon le rapport d’étude de marché sur le cockpit numérique automobile , le marché mondial du cockpit numérique automobile devrait croître rapidement. Selon les analystes, l’introduction de systèmes adaptatifs d’aide à la conduite (ADAS), ainsi que la demande de cabines automobiles avancées, stimuleront la croissance du marché au cours de la période de prévision. Le rapport d’étude de marché sur le cockpit numérique automobile propose une analyse complète du marché mondial du cockpit numérique automobile et de ses segments de propulsion, de région, de type de véhicule et d’équipement.

Le coût élevé impliqué dans le développement ainsi que la croissance économique lente dans certains pays sont les éléments qui pourraient influencer l’avancement du marché du cockpit numérique automobile tout au long de la période de prévision. Le rapport d’étude de marché sur le cockpit numérique automobile réalisé par des analystes experts est développé pour aider les organisations sur le marché du cockpit numérique automobile.

Obtenez un échantillon gratuit Copie @ https://www.marketresearchfuture.com/sample_request/7755

Les principaux acteurs actifs sur le marché sont Robert Bosch GmbH (Allemagne), Continental (Allemagne), Denso Corporation (Japon), Panasonic Corporation (Japon), Faurecia (France), Aptiv (Irlande), Harman International (États-Unis), Pioneer Corporation ( Japon), Nippon Seiki Co., Ltd (Japon) et Visteon Corporation (États-Unis), entre autres.

Impacts de la COVID-19

La pandémie de COVID-19 a gravement affecté l’industrie du cockpit numérique automobile. Les problèmes logistiques liés à la pandémie ont posé des défis majeurs aux acteurs de l’industrie, tels que l’obtention des composants bruts nécessaires au développement d’un système de reconnaissance vocale automobile, l’attraction de la main-d’œuvre de la quarantaine et la livraison des produits finis. Cependant, le marché du cockpit numérique automobile reprend progressivement et devrait croître de manière exponentielle au cours de la période d’évaluation.

Segmentation du marché

Le rapport est segmenté en équipements, types de véhicules, propulsion et régions. Le segment de l’équipement est sous-segmenté en affichage de l’unité principale (HUD), système de surveillance du conducteur basé sur caméra, tableau de bord numérique et autres. Le segment des types de véhicules est sous-segmenté en véhicules utilitaires légers (VUL), véhicules utilitaires lourds (VHC) et voitures particulières (PC).

Le segment de la propulsion est sous-segmenté en véhicule électrique à batterie (BEV), véhicule électrique hybride (HEV), moteur à combustion interne (ICE), véhicule électrique hybride rechargeable (PHEV) et autres. Le segment régional est sous-segmenté en Europe, Amériques, Asie-Pacifique et Reste du monde.

Demande de personnalisation @ https://www.marketresearchfuture.com/ask_for_customize/7755

Analyse régionale

L’Europe représente la plus grande valeur marchande du cockpit numérique automobile au monde. La région est la plaque tournante mondiale du luxe et les constructeurs automobiles haut de gamme sont le moteur de la croissance du marché du cockpit numérique automobile. En outre, la demande croissante de voitures de luxe/haut de gamme et de VUS équipés de systèmes de cockpit numériques automobiles justifie la croissance du marché.

La vaste présence des principaux équipementiers automobiles et des fournisseurs de niveau 1 a un impact positif sur la part de marché du cockpit numérique automobile. De plus, les équipementiers travaillant constamment à l’amélioration du cockpit conventionnel favorisent la croissance du marché régional. L’Allemagne représente la plus grande industrie de cockpit numérique automobile de la région, abritant les plus grandes marques de voitures de luxe au monde.

Nouvelles de l’industrie

Qualcomm Technologies, Inc. a lancé aujourd’hui ses solutions de cockpit numérique de nouvelle génération pour les plates-formes de cockpit automobile Qualcomm SnapdragonTM sur le salon virtuel Automotive Redefined Company: Technology Show. Le cockpit numérique automobile se transforme en architecture zonale de l’informatique électronique/électronique (E/E), alimentée par la complexité, les coûts et les exigences de consolidation du calcul central. Les plates-formes Snapdragon Auto Cockpit de la 4e génération ont été conçues pour résoudre cette transition vers une architecture de zone en tant que solution uniforme et multifonctionnelle.

Continuez…….

Parcourir les détails complets du rapport @ https://www.marketresearchfuture.com/reports/automotive-digital-cockpit-market-7755

À propos de l’avenir des études de marché –

Chez Market Research Future (MRFR), nous permettons à nos clients de démêler la complexité de diverses industries grâce à nos rapports de recherche cuits (CRR), rapports de recherche mi-cuits (HCRR), rapports de recherche bruts (3R), recherche en alimentation continue (CFR ) et études de marché et conseils sur les produits comestibles.

L’équipe MRFR a pour objectif suprême de fournir à nos clients des services d’études de marché et de renseignement de qualité optimale. Nos études de marché par produits, services, technologies, applications, utilisateurs finaux et acteurs du marché pour les segments de marché mondiaux, régionaux et nationaux permettent à nos clients de voir plus, d’en savoir plus et d’en faire plus, ce qui aide à répondre toutes leurs questions les plus importantes.

Afin de rester à jour avec la technologie et les processus de travail de l’industrie, le MRFR planifie et organise souvent des rencontres avec les experts de l’industrie et des visites industrielles pour ses membres analystes de recherche.

Contacter:

Avenir de l’étude de marché®

99, rue Hudson, 5e étage

New York, New York 10013

les états-unis d’Amérique

Téléphone : +1 628 258 0071 (États-Unis) +44 2035 002 764 (Royaume-Uni)

Courriel : sales@marketresearchfuture.com

Site Web : https://www.marketresearchfuture.com