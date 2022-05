L’IA sur le marché de la chaîne d’approvisionnement, la taille de l’organisation A CAGR et les revenus de l’industrie Données futures  , analyse des acteurs, état de la demande et prévisions 2027

Analyse de marché

Le marché de l’intelligence artificielle (IA) dans la chaîne d’approvisionnement devrait atteindre 3 à 4 milliards de dollars à un TCAC énorme de 37% entre 2018 et 2023, indique la récente analyse de Market Research Future (MRFR). L’intelligence artificielle dans l’industrie de la chaîne d’approvisionnement a rapidement gagné du terrain. L’utilisation de l’IA dans la chaîne d’approvisionnement permet aux entreprises d’automatiser la prise de décision, d’offrir une meilleure utilisation des ressources humaines, d’améliorer l’efficacité, d’améliorer la productivité de la gestion de la chaîne d’approvisionnement et d’interagir avec les clients dans le monde numérique.

Divers facteurs propulsent la part de marché mondiale de l’intelligence artificielle dans la chaîne d’approvisionnement. Selon le récent rapport MRFR, ces facteurs incluent l’adoption croissante de la technologie de vision par ordinateur dans différentes industries, les initiatives favorables du gouvernement en faveur de la numérisation, la sensibilisation croissante à l’analyse des mégadonnées et à l’intelligence artificielle, la croissance constante des appareils intelligents et des utilisateurs d’Internet à travers le monde, l’adoption croissante de l’intelligence artificielle pour améliorer la satisfaction et les services des consommateurs, et la demande croissante d’une plus grande transparence et d’une plus grande visibilité dans les données et les processus de la chaîne d’approvisionnement.

Au contraire, le manque d’infrastructures, le prix d’exploitation élevé des achats, la pénurie d’experts en technologie de l’intelligence artificielle et l’impact continu de la COVID-19 sont des facteurs qui peuvent entraver la croissance du marché mondial de l’intelligence artificielle dans la chaîne d’approvisionnement dans la région.

Segmentation du marché

Le rapport MRFR met en évidence une analyse segmentaire inclusive du marché mondial basée sur l’intelligence artificielle dans la chaîne d’approvisionnement en fonction des utilisateurs finaux, de l’application, du déploiement, de la technologie et des composants.

Par composant, le marché mondial de l’intelligence artificielle dans la chaîne d’approvisionnement est segmenté en logiciels et en matériel. Le segment matériel est à nouveau segmenté en réseau, mémoire et processeurs. Le segment des processeurs est en outre segmenté en ASIC, FPGA, GPU et CPU. Parmi ceux-ci, le segment des logiciels devrait dominer le marché au cours de la période de prévision.

Par technologie, le marché mondial de l’intelligence artificielle dans la chaîne d’approvisionnement est segmenté en vision par ordinateur, informatique contextuelle, traitement du langage naturel et apprentissage automatique. Parmi ceux-ci, le segment de la vision par ordinateur dominera le marché au cours de la période de prévision.

Par déploiement, le marché mondial de l’intelligence artificielle dans la chaîne d’approvisionnement est segmenté en hybride, sur le cloud et sur site.

Par application, l’intelligence artificielle mondiale sur le marché de la chaîne d’approvisionnement est segmentée en gestion des risques, gestion des relations avec les fournisseurs, logistique et expédition, planification de la chaîne d’approvisionnement, gestion des entrepôts, gestion de flotte, etc. Parmi ceux-ci, le segment de la chaîne d’approvisionnement dominera le marché au cours de la période de prévision.

Par les utilisateurs finaux, l’intelligence artificielle sur le marché de la chaîne d’approvisionnement est segmentée en électronique grand public, aliments et boissons, fabrication, vente au détail, automobile, aérospatiale et autres. Parmi ceux-ci, le secteur de la vente au détail aura une part importante du marché au cours de la période de prévision.

Analyse régionale :

Basé sur la région, le rapport mondial de l’intelligence artificielle (IA) dans l’industrie de la chaîne d’approvisionnement couvre les tendances récentes et les opportunités de croissance en Asie-Pacifique (APAC), en Amérique du Nord, en Europe et dans le reste du monde (RoW). Parmi ceux-ci, l’Amérique du Nord sera le fer de lance du marché au cours de la période de prévision. Les progrès technologiques, la présence d’infrastructures hautement développées, l’expertise technique croissante dans la technologie de l’intelligence artificielle, l’essor de l’industrie de la vente au détail et du commerce électronique, la demande de solutions avancées pour la gestion des entrepôts et de la logistique et la présence des principaux acteurs de l’industrie ajoutent à la croissance mondiale de l’intelligence artificielle dans la chaîne d’approvisionnement dans la région. Les États-Unis, le Mexique et le Canada détiennent la plus grande part du marché.

L’intelligence artificielle (IA) sur le marché de la chaîne d’approvisionnement dans la région APAC devrait connaître une croissance notable au cours de la période de prévision. La pénétration croissante du marché du commerce électronique, la tendance croissante de l’achat en ligne, le développement de la technologie numérique et de l’infrastructure réseau, et l’adoption croissante de la technologie de traitement du langage naturel et d’apprentissage automatique par les développeurs de technologies pour répondre aux besoins croissants et personnalisés des applications de l’industrie automobile, de la vente au détail et de la fabrication ajoutent à la croissance de l’intelligence artificielle (IA) dans la croissance du marché de la chaîne d’approvisionnement dans la région.

L’intelligence artificielle (IA) sur le marché de la chaîne d’approvisionnement en Europe devrait connaître une croissance saine au cours de la période de prévision et celle de la RoW devrait connaître une croissance régulière au cours de la période de prévision.

Acteurs clés

Les principaux concurrents présentés dans le rapport sur le marché mondial de l’intelligence artificielle dans la chaîne d’approvisionnement comprennent LLamasoft, Inc., Amazon, Oracle Corporation, Logility, Inc., SAP SE, Micron Technology, Microsoft Corporation, Samsung Electronics, Xilinx, Inc., Intel Corporation, IBM Corporation et Nvidia Corporation, entre autres.

