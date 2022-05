 Taille de l’organisation  du marché du marketing par e-mail TCAC  et opportunités de l’industrie pour la sécurité informatique et la protection des données, prévisions jusqu’en 2030

Analyse de marché

Le marché du marketing par e-mail devrait croître à un TCAC sain de 15,2% entre 2020 et 2027, indique la récente analyse market research future (MRFR). Le marketing par courriel est plus que simplement l’envoi d’e-mails. Il dispose de diverses fonctionnalités telles que les rapports et les analyses, l’automatisation des campagnes, la planification, les générateurs d’e-mails et les outils de conception qui permettent aux entreprises de rationaliser leurs efforts de marketing. Les principaux avantages de la solution de marché de l’e-mail sont de fidéliser les clients, d’augmenter le nombre de prospects et d’augmenter les ventes.

Divers facteurs alimentent la part de marché mondiale du marketing par e-mail. Selon les récentes estimations du marché MRFR, ces facteurs incluent la numérisation croissante dans le monde entier, le nombre croissant d’utilisateurs d’Internet, la tendance croissante du marketing numérique, l’augmentation de l’acceptation des smartphones et des tablettes, la pénétration croissante d’Internet même dans des endroits éloignés ou éloignés, l’utilisation croissante pendant la pandémie de COVID-19, le lancement d’installations de réseau 5G, l’augmentation des fournisseurs de services hébergés et de marketing par courrier électronique, l’acceptation croissante de la littératie et de la sensibilisation au numérique, et la dépréciation des tarifs.

Au contraire, les contraintes budgétaires, le manque de sensibilisation des PME dans les économies en développement, le manque d’infrastructures dans les économies émergentes, les problèmes de sécurité croissants et les réglementations strictes liées à la confidentialité des données des utilisateurs peuvent limiter la croissance du marché mondial du marketing par e-mail au cours de la période de prévision.

Obtenez un échantillon gratuit @ https://www.marketresearchfuture.com/sample_request/7426

Segmentation du marché

Le rapport MRFR met en lumière une analyse segmentaire inclusive du marché mondial du marketing par e-mail en fonction de la verticale de l’industrie, du mode de déploiement, de la taille de l’organisation et des composants.

Par composant, le marché mondial du marketing par e-mail est segmenté en services et solutions.

Par mode de déploiement, le marché mondial du marketing par e-mail est segmenté en local et en cloud.

Par taille d’organisation, le marché mondial du marketing par e-mail est segmenté en petites entreprises, moyennes entreprises et grandes entreprises. Parmi celles-ci, les petites et moyennes entreprises seront en tête du marché au cours de la période de prévision.

Par secteur vertical, le marché mondial du marketing par courriel est segmenté en informatique et télécommunications, BFSI, médias et divertissement, transport et logistique, éducation, alimentation et boissons, voyages et hôtellerie, vente au détail et biens de consommation, etc.

Analyse régionale

Par région, le marché mondial du marketing par courriel couvre les tendances récentes et les opportunités de croissance en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique (APAC) et dans le reste du monde (RoW). Parmi ceux-ci, l’Amérique du Nord dominera le marché au cours de la période de prévision. La présence d’un grand nombre d’entreprises, le degré élevé de numérisation, l’augmentation de l’application du marketing pratique et l’inclination croissante des start-ups pour le marketing par e-mail ajoutent à la croissance du marché mondial du marketing par e-mail dans la région.

En Europe, le marché mondial du marketing par e-mail devrait détenir la deuxième plus grande part au cours de la période de prévision pour l’augmentation du nombre de startups et la pénétration du marketing par e-mail dans différentes entreprises au Royaume-Uni.

Dans la région APAC, le marché mondial du marketing par e-mail devrait croître à un rythme rapide au cours de la période de prévision. L’augmentation rapide du nombre d’entreprises, l’adoption croissante de solutions de marketing numérique, la présence de la plus grande population d’utilisateurs de courrier électronique, la présence de plusieurs entreprises réputées, la mondialisation rapide, l’émergence de nouvelles entreprises, les entreprises à croissance rapide et l’adoption croissante de diverses solutions de marketing numérique par les entreprises émergentes ajoutent à la croissance du marché mondial du marketing par courrier électronique dans la région.

Dans RoW, le marché mondial du marketing par e-mail devrait connaître une croissance solide au cours de la période de prévision.

Acteurs clés

Les principaux acteurs présentés dans le rapport sur le marché du marketing par e-mail comprennent Ontraport (États-Unis), Mailjet inc. (France), Constant Contact, Inc. (États-Unis), AWeber Communications (États-Unis), Pinpointe On-Demand, Inc. (États-Unis), Kevy (États-Unis), Adobe (États-Unis), SendinBlue (France), Salesforce.com, Inc. (États-Unis), ActiveCampaign, LLC (États-Unis), Klaviyo (États-Unis), HubSpot, Inc. (États-Unis), Campaign Monitor (États-Unis), Zoho Campaigns (Inde) et GetResponse (Pologne), entre autres.

Le marché mondial du marketing par courriel est fragmenté et concurrentiel avec la présence de nombreux acteurs nationaux et internationaux de l’industrie. Ils ont incorporé des stratégies variées pour rester à l’avant-garde et répondre aux besoins croissants des clients, y compris les collaborations, les partenariats, les contrats, les expansions géographiques, les lancements de nouveaux produits, les coentreprises, etc. En outre, ces acteurs investissent également massivement dans des activités de recherche et développement pour renforcer leurs portefeuilles et créer une emprise sur le marché.

Parcourir les détails complets du rapport @ https://www.marketresearchfuture.com/reports/email-marketing-market-7426

Mises à jour de l’industrie

Avril 2021 – Amazon propose un outil de marketing par e-mail à ses vendeurs.

Table des matières

1 Résumé

2 Portée du rapport

2.1 Définition du marché

2.2 Portée de l’étude

2.2.1 Objectifs de recherche

2.2.2 Hypothèses et limites

2.3 Structure des marchés

3 Méthodologie d’étude de marché

3.1 Processus de recherche

3.2 Recherche secondaire

3.3 Recherche primaire

3.4 Modèle de prévision

Continué…

**Rapport similaire**

Marché de l’analyse des sentiments:

https://ict268262635.wordpress.com/2022/04/08/sentiment-analytics-market-research-magnificent-growth-with-an-impressive-cagr-changing-business-needs-factors-that-will-drive-industry-forecast-year-2030/

Marché des logiciels de scrapper Web: https://www.marketresearchfuture.com/reports/web-scrapper-software-market-10796

**Marché des assistants vocaux**

https://mrfrinformation.tistory.com/615

**Marché du stockage rattaché au réseau**

https://telescope.ac/information-technology-Lc1XMRDqL/5WlKY9Kx4

À propos de Market Research Future

Chez Market Research Future (MRFR), nous permettons à nos clients de démêler la complexité de diverses industries grâce à notre rapport de recherche cuit (CRR), nos rapports de recherche à moitié cuits (HCRR), nos rapports de recherche crus (3R), notre recherche sur l’alimentation continue (CFR) et nos services d’études de marché et de conseil.

Contact

Market Research Future (qui fait partie de Wantstats Research and Media Private Limited)

99, rue Hudson, 5e étage

New York, NY 10013

États-Unis d’Amérique

+1 628 258 0071 (États-Unis)

+44 2035 002 764 (Royaume-Uni)

Courriel : sales@marketresearchfuture.com

Site Web : https://www.marketresearchfuture.com