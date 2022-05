Marché de l’analyse augmentée, taille de l’organisation A CAGR et industrie par avenir, analyse COVID – 19 et analyse et prévisions régionales d’ici  2027

Analyse de marché

Le marché de l’analyse augmentée devrait croître à un rythme important au cours de la période de prévision 2020 à 2027. Les outils d’analyse augmentée sont utilisés pour analyser les données automatisées avec le soutien de la technologie de traitement du langage naturel et des techniques d’apprentissage automatique. Il aide à rationaliser le processus de modélisation et de profilage des données, soutenant ainsi la réutilisation et la gouvernance des données. Le marché de l’analyse augmentée devrait atteindre 13 milliards USD à un TCAC stellaire de 24% entre 2020 et 2027, indique la récente analyse Market Research Future (MRFR).

Divers facteurs alimentent la part de marché mondiale de l’analyse augmentée. Selon les récentes estimations du marché MRFR, ces facteurs comprennent le volume croissant de données complexes, l’adoption croissante d’outils analytiques pour l’intelligence d’affaires, le développement de la technologie de l’intelligence artificielle, le développement de la blockchain et la modernisation de la technologie numérique, le besoin croissant d’outils commerciaux intelligents dans l’analyse des données, le besoin croissant d’une productivité accrue des processus commerciaux et la mise en œuvre croissante d’outils de traitement du langage naturel. l’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle.

Au contraire, le manque de main-d’œuvre qualifiée, le coût élevé des outils d’analyse, l’impact de la pandémie de COVID-19 sur l’économie mondiale et l’analyse des énormes données générées en maintenant la sécurité et la qualité peuvent entraver la croissance du marché mondial de l’analyse augmentée au cours de la période de prévision.

Segmentation du marché

Le rapport MRFR met en lumière une analyse segmentaire inclusive du marché mondial de l’analyse augmentée en fonction de la verticale, de la taille de l’organisation, du mode de déploiement et des composants.

Par composant, le marché mondial de l’analyse augmentée est segmenté en services et logiciels. Le segment des services est à nouveau divisé en services gérés et services professionnels. Parmi ceux-ci, le segment des services dominera le marché au cours de la période de prévision.

Par déploiement, le marché mondial de l’analyse augmentée est segmenté en hybride, sur le cloud et sur site. Parmi ceux-ci, le segment on-cloud dominera le marché au cours de la période de prévision.

Par taille d’organisation, le marché mondial de l’analyse augmentée est segmenté en grandes entreprises et PME. Parmi celles-ci, les PME seront les fers de lance du marché au cours de la période de prévision.

Par vertical, le marché mondial de l’analyse augmentée est segmenté en soins de santé, médias et divertissement, transports, énergie et services publics, fabrication, vente au détail, informatique et télécommunications, gouvernement et défense, BFSI et autres. Parmi ceux-ci, BFSI aura la part des lions au cours de la période de prévision.

Analyse régionale

Par région, le marché mondial de l’analyse augmentée couvre les tendances récentes et les opportunités de croissance en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique (APAC) et dans le reste du monde(RoW). Parmi ceux-ci, l’Amérique du Nord dominera le marché au cours de la période de prévision. La présence d’acteurs clés aux États-Unis, une infrastructure techniquement avancée, une expertise technique élevée dans des technologies telles que l’apprentissage automatique et le traitement du langage naturel, une clientèle étendue dans divers secteurs verticaux de l’industrie, l’adoption d’analyses avancées pour améliorer les opérations commerciales, l’adoption rapide de technologies et la concentration des entreprises pour améliorer leurs capacités d’analyse de données ajoutent à la croissance du marché mondial de l’analyse augmentée dans la région.

En Europe, le marché mondial de l’analyse augmentée devrait détenir la deuxième plus grande part au cours de la période de prévision. Le développement de la technologie numérique, le besoin croissant de solutions d’analyse augmentée pour l’intelligence d’affaires et la forte croissance de l’industrie de la vente au détail et des biens de consommation contribuent à la croissance du marché mondial de l’analyse augmentée dans la région.

Dans la région APAC, le marché mondial de l’analyse augmentée devrait connaître une croissance prometteuse au cours de la période de prévision. Le développement de la technologie numérique, l’augmentation de l’expertise dans les techniques d’apprentissage automatique et de traitement du langage naturel, le développement de l’analyse des mégadonnées et de la technologie artificielle, la mise en œuvre croissante de la découverte de données, les outils d’intelligence d’affaires en libre-service et la visualisation dans les organisations commerciales ajoutent à la croissance du marché mondial de l’analyse augmentée dans la région. Le Japon, la Chine et l’Inde détiennent la plus grande part de marché.

Acteurs clés

Les principaux acteurs présentés dans le rapport sur le marché mondial de l’analyse augmentée comprennent Birst, Pyramid Analytics, Logi Analytics, Board International, Yellowfin, Looker, MicroStrategy, Qlik, Sisense, Tibco Software, SAS, Tableau Software, Oracle, Microsoft Corporation, IBM Corporation, SAP SE et Salesforce.

Mises à jour de l’industrie

Avril 2021 – Subex a lancé hypersense, une plateforme d’analyse augmentée de bout en bout.

