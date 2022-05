Gestion de la performance des ventes Taille de l’organisation  du marché A TCAC  et projections de l’industrie Opportunités de revenus de l’industrie  par avenir, prévisions d’analyse d’ici 2027

Synopsis du marché

Selon MRFR, le marché de la gestion de la performance des ventes devrait croître à un TCAC de 16,6% au cours de la période de prévision et atteindre 9,34 milliards USD d’ici 2027.

Faits saillants du marché

La demande de gestion de la performance des ventes a commencé à se développer au cours des dernières années et un taux de croissance substantiel est prévu dans les années à venir. La gestion de la performance des ventes soutient les services de détail, bancaires et financiers, la fabrication, l’informatique et les télécommunications, ainsi que d’autres secteurs dans leur productivité des revenus.

Les principaux facteurs contribuant à la croissance du marché sont l’adoption croissante de Bring-your-own-devices (BYOD) par les entreprises et la demande d’amélioration du canal et de l’efficacité des ventes. Les autres considérations sont la nécessité d’outils de vente basés sur des métriques, et la nécessité d’une expérience des processus et d’une indication des performances des canaux. La connaissance limitée des outils de gestion de la performance commerciale s’avère une contrainte pour ce marché. Une opportunité pour de telles solutions est l’incorporation croissante de plates-formes / produits intégrés dans les fonctions de vente des entreprises.

Segmentation

Le marché mondial de la gestion de la performance des ventes est segmenté en partie, mode de livraison, taille de l’organisation, verticale et région / pays.

La gestion de la performance des ventes mondiales est segmentée en partie en produits et services. Cependant, la section Services est divisée en gestion de la rémunération incitative, gestion géographique, planification et suivi des activités, analyse de marché et autres. En outre, le segment Services est divisé en services de conseil, de mise en œuvre, de formation et de support et de gestion.

Le suivi global de la production des ventes est segmenté en local et cloud par mode de livraison.

La gestion de la performance des ventes mondiales est segmentée en fonction de la taille de l’organisation en petites et moyennes entreprises (PME) et grandes entreprises.

La gestion de la performance des ventes mondiales est segmentée verticalement en télécommunications et informatique; la vente au détail; la santé et les produits pharmaceutiques; la fabrication; banque, finance et assurance (BFSI); les voyages et l’accueil; le transport et la logistique; et d’autres.

Analyse régionale

La recherche régionale sur la gestion de la performance des ventes est examinée pour l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique et le reste du monde (y compris le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Amérique latine).

L’Amérique du Nord devrait avoir la plus grande part de marché au cours de la période de prévision parmi les régions répertoriées. La forte demande de logiciels de gestion de la performance des ventes provenant d’industries technologiquement avancées telles que BFSI et Telecom and IT en Amérique du Nord devrait augmenter la taille du marché. L’Europe devrait suivre l’Amérique du Nord, en termes de taille de marché. La demande croissante pour de meilleurs canaux de distribution et résultats d’entreprise en Europe, ainsi que la croissance de nombreuses sociétés de logiciels de gestion de la performance des ventes basées aux États-Unis en Europe, sont les principales raisons de la deuxième plus grande part de marché de l’Europe. L’Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé, la demande devant augmenter de 16,2 % au cours de la période de prévision de 2018 à 2023 au-dessus du TCAC mondial. Les pays émergents tels que l’Inde et la Chine stimulent de plus en plus le marché de la gestion de la performance des ventes dans divers secteurs, notamment BFSI, l’informatique et les télécommunications, la fabrication et la vente au détail. Reste du monde – L’Amérique latine et le Moyen-Orient et l’Afrique devraient offrir aux fournisseurs diverses opportunités, car les systèmes de gestion de la réussite des ventes n’ont pas encore été mis en œuvre dans la plupart des pays.

Dynamique concurrentielle

Certains des principaux acteurs sont Salesforce.Com, Inc. (États-Unis), SAP AG (Allemagne), Synygy, Inc. (États-Unis), Xactly Corporation (États-Unis), Oracle Corporation (États-Unis), IBM Corporation (États-Unis), Callidus Software, Inc. (États-Unis), Microsoft Corporation (États-Unis), Axtria Inc. (États-Unis), Optymyze (États-Unis), Iconixx Corporation (États-Unis), Nice Systems Ltd. (États-Unis), Anaplan, Inc. (Inde) et Performio Solutions Inc. (États-Unis). Les principales stratégies adoptées par la plupart des acteurs sont les collaborations, les partenariats et les accords, ainsi que les lancements de nouveaux produits.

Table des matières

1 Résumé

2 Portée du rapport

2.1 Définition du marché

2.2 Portée de l’étude

2.2.1 Objectifs de recherche

2.2.2 Hypothèses et limites

2.3 Structure du marché

Continué…

