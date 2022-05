 Taille de l’organisation  du marché du cloud financier TCAC  et opportunités de croissance de l’industrie par analyse future  , principaux facteurs prévus jusqu’en 2027

Aperçu du marché

À l’échelle mondiale, le marché du cloud financier devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. La croissance du marché peut être attribuée à la numérisation croissante à travers le monde et au nombre croissant d’institutions financières qui exigent des solutions informatiques avancées pour obtenir un véritable avantage concurrentiel au lieu de simplement construire et maintenir une infrastructure informatique coûteuse. Les solutions de cloud financier permettent aux entreprises d’atteindre leurs clients existants et potentiels avec la bonne publicité, de la bonne manière et au bon moment, ce qui leur permet d’établir une relation solide avec leurs clients. En raison de ces facteurs, le marché du cloud financier devrait croître à un rythme important dans les années à venir. Cependant, le coût initial élevé et le manque d’expertise, en particulier parmi les petites et moyennes entreprises (PME) dans les économies en développement, devraient entraver la croissance du marché mondial du cloud financier. L’étude sur le marché du cloud financier 2020 par Market Research Future a été menée en maintenant la procédure actuelle dans le secteur du cloud financier.

Impact de la COVID-19

Le rapport examine en outre l’impact de la nouvelle pandémie de COVID-19 sur le marché du cloud financier. Il offre un examen clair des fluctuations prévues du marché au cours de la période de prévision (2020-2027) à un rythme de 22,7% CAGR tout en anticipant une valorisation de 46,03 milliards USD contre 16,55 milliards USD au cours de la même période.

L’efficacité opérationnelle est un facteur de plus dans la croissance du marché du cloud financier. Il y a quelques années, Roha Housing Finance voulait émettre des prêts dans les deux heures au lieu de trois jours. Après avoir adopté une technologie cloud rentable, il a été en mesure d’offrir un traitement des prêts de bout en bout dans les sept jours, ce qui était 50% plus rapide que la référence de l’industrie du financement du logement. De tels cas ont sondé le marché pour que le cloud financier augmente à un niveau substantiel et ainsi définir l’avenir pour marquer des points impressionnants avec une foule d’opportunités.

En outre, MRFR constate que le secteur financier est principalement sujet aux cybermenaces en raison de la sensibilité des données. Il continue de se développer en fréquence, à mesure que le volume de génération de données augmente. Selon cette approche, Equifax a subi des pertes d’environ 1,35 milliard de dollars à la suite d’une violation dévastatrice en 2017 qui a touché plus de la moitié des clients américains ainsi que des millions de consommateurs au Royaume-Uni. Ici, la nécessité d’adopter le cloud financier est entrée en action, ce qui a été qualifié de très réussi. Cet exemple a également rendu le marché du cloud financier de plus en plus positif à l’époque, ce qui a porté ses fruits à l’heure actuelle où le monde entier est touché par covid 19 et où plusieurs industries sont tombées en panne. Mais le secteur financier a moins d’effet sur elle en raison de la base solide créée depuis des années.

Analyse segmentaire

L’étude de marché mondiale du cloud financier a intégré divers segments qui sont les composants, le type de cloud, la taille de l’organisation et le sous-secteur.

Selon le segment de composants, le marché comprend des solutions et des services. Parmi ceux-ci, le segment des solutions est segmenté en gestion de patrimoine, gestion de la clientèle, sécurité, prévisions et analyses financières, etc. Le segment des services comprend les services professionnels et gérés.

Selon le segment de type de cloud, le marché a inclus le cloud public et le cloud privé.

Selon le segment de taille de l’organisation, le marché a inclus les grandes entreprises et les petites et moyennes entreprises.

Selon le segment de la sous-industrie, le marché a inclus les services bancaires et financiers et les assurances.

Cadre régional

Le marché mondial du cloud financier mondial devrait croître à un rythme important au cours de la période de prévision de 2018 à 2023. L’analyse géographique du marché est étudiée pour l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique et l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord est présumée détenir la plus grande part de marché sur le marché mondial du cloud financier. Les États-Unis, le Canada et le Mexique sont les principaux pays de la région. La croissance est attribuée à la présence d’un grand nombre d’institutions financières et de sociétés de gestion de patrimoine et à un degré élevé de numérisation dans la région. L’Asie-Pacifique devrait être la région à la croissance la plus rapide sur le marché mondial du cloud financier au cours de la période de prévision. L’augmentation rapide du nombre d’entreprises bancaires et d’assurance et la demande croissante de solutions bancaires avancées dans la région sont les principaux facteurs moteurs de la croissance du marché du cloud financier dans la région.

Acteurs clés

Les principaux acteurs du marché du cloud financier sont Google LLC (États-Unis), Microsoft Corporation (États-Unis), Oracle Corporation (États-Unis), IBM Corporation (États-Unis), Amazon Web Services, Inc. (États-Unis), SAP SE (Allemagne), Capgemini (France), Infosys (Inde), Fiserv, Inc. (États-Unis), FIS (États-Unis) et Temenos Headquarters SA (Suisse).

