Synopsis du marché

Alors que les choses vont mal, Market Research Future (MRFR) analyse les points vitaux pour s’assurer que les entreprises du monde entier sur le marché mondial de l’identité en tant que service (Idaas) 2020 sont entièrement prêtes à faire face aux implications potentielles causées par la pandémie de COVID-19. MRFR, à partir de son étude, estime que le marché mondial de la gestion d’actifs de services publics 2020 peut atteindre son objectif d’obtenir un TCAC d’au moins 18,4% au cours de la période de prévision 2017-2023. La valorisation à enregistrer pourrait atteindre 10,8 milliards de dollars d’ici 2024.

MRFR a identifié dans son étude qu’un renforcement des questions de sécurité dans les secteurs public et privé, la demande de solutions et de services de sécurité basés sur le cloud dans l’ensemble de l’infrastructure informatique et l’obligation de lois réglementaires et de protection des données. Ce sont quelques-uns des facteurs qui devraient stimuler le développement du marché mondial de l’identité en tant que service (IDaaS).

L’étude prédit que l’époque où l’Internet des objets (IoT) était la « prochaine grande chose » dans le paysage industriel est révolue. L’essor de « l’industrie 4.0 » a poussé les entreprises à se tourner vers la prochaine grande chose qui est l’identité des objets (IDoT). Ainsi, l’adoption croissante de l’IoT a provoqué un émoi dans l’approche technique et commerciale des utilisateurs finaux, et l’explosion du nombre d’appareils connectés à l’IoT a suscité de graves préoccupations concernant la gestion des identités et des accès. La demande d’identité en tant que service (IDaaS) a considérablement augmenté au cours de la dernière décennie, car le besoin de plates-formes de gestion des identités telles que l’IDoT, pour les initiatives IoT, s’est intensifié à l’échelle mondiale.

De plus, le marché de l’identité en tant que service connaît une croissance exponentielle, car les entreprises intègrent soigneusement l’IoT aux opérations commerciales essentielles, ce qui a renforcé la nécessité d’une nouvelle approche des processus de gestion des identités. En outre, avec l’avènement des technologies de nouvelle génération, comprenant l’intelligence artificielle (IA) et l’informatique en nuage, le marché de l’identité en tant que service a émergé comme un paysage de plusieurs milliards de dollars au cours des dernières années, qui se poursuivra avec le flux de croissance post-pandémie de COVID-19

Par conséquent, sentant l’énorme potentiel de croissance pour les fournisseurs d’identité en tant que service dans l’écosystème industriel axé sur l’IoT, MRFR offre des informations exclusives sur la façon de développer l’entreprise après l’impact à long terme de l’épidémie de COVOD-19 et un paysage hautement rentable.

Segmentation du marché

La nouvelle étude de MRFR offre des informations segmentaires sur le marché de l’identité en tant que service et son paysage concurrentiel. La segmentation a été effectuée en fonction du service, de la taille de l’organisation, du déploiement et des segments verticaux.

En ce qui concerne le segment des services, le marché mondial a inclus l’accès, la gouvernance et l’administration des identités, et l’intelligence.

En termes de segment de taille d’organisation, le marché mondial de l’IDaaS comprend les petites et moyennes entreprises (PME) et les grandes entreprises.

En termes de segment de déploiement, le marché mondial de l’IDaaS comprend le cloud public, le cloud privé et l’hybride.

En termes de segment vertical, le marché mondial de l’IDaaS comprend les services financiers, les banques et les assurances (BFSI), la vente au détail et les biens de consommation courante, l’informatique et les télécommunications, la fabrication, l’énergie et les services publics, les soins de santé et les sciences de la vie, le gouvernement et la défense, les transports et autres.

Analyse régionale

Le marché IDaaS en Amérique du Nord devrait garantir la taille de marché mondiale la plus élevée dans les prévisions L’examen géographique du marché mondial IDaaS a été effectué pour les régions critiques d’Europe, d’Asie-Pacifique, d’Amérique du Nord et du reste du monde.

La région Amérique du Nord devrait marquer la taille du marché prédominant au cours de la période d’évaluation. Les États-Unis dominent le marché nord-américain en raison de l’adoption précoce des pratiques DevSecOps pour la gestion des identités et des accès et des directives gouvernementales strictes en matière de protection des données. Les cybermenaces croissantes et la demande croissante de solutions d’identification et d’authentification fiables sur le cloud motivent la croissance du marché IDaaS dans la région.

Avec cela, la région Asie-Pacifique devrait être le marché à la croissance la plus rapide sur le marché mondial de l’IDaaS au cours de la période d’évaluation. L’adoption émergente de la tendance BYOD et de l’IoT dans tous les secteurs verticaux et la sensibilisation croissante des entreprises à la sécurité dans les économies en développement d’Asie-Pacifique sont quelques-unes des principales opportunités pour le marché IDaaS en Asie-Pacifique.

Acteurs clés

MRFR a identifié certains acteurs notables de la société mondiale Okta, Inc. (États-Unis), Avatier (États-Unis), OneLogin, Inc (États-Unis), Microsoft Corporation (États-Unis), Centrify Corporation (États-Unis), Fischer Identity (États-Unis), iWelcome (Pays-Bas), Oracle Corporation (États-Unis), LoginRadius (Canada), Ping Identity (États-Unis), IDaptive, LLC. (États-Unis) VMWare (États-Unis) et Ubisecure, Inc. (Finlande) sont identifiés comme des acteurs de premier plan de l’industrie dans différentes régions.

