Blockchain As A Service Organisation du marché Taille Des locaux Ventes, revenus, fabricants, fournisseurs, acteurs clés| Étude de marché Avenir

Scénario de marché :

Le marché blockchain en tant que service augmentera à un TCAC énorme de 20,06% au cours de la période de prévision (2020 2027), indique le dernier rapport Market Research Future (MRFR).

Intégration croissante des technologies d’IA et de blockchain pour stimuler la croissance du marché

L’intégration croissante des technologies d’IA (intelligence artificielle) et de blockchain avec les solutions biométriques en tant que service (BaaS) stimulera le marché au cours de la période de prévision.

Possibilités

Adoption croissante des services basés sur le cloud pour offrir de solides opportunités

L’adoption croissante des services basés sur le cloud par les entreprises offrira de solides opportunités pour le marché au cours de la période de prévision. Les entreprises adoptent de plus en plus les services basés sur le cloud pour leurs fonctions commerciales en raison de leurs différents avantages tels que l’agilité, la reprise après sinistre, la flexibilité et la réduction des coûts. En outre, le cloud offre les avantages du déploiement de cloud hybride qui offre les avantages des clouds publics et privés. Grâce au déploiement du cloud, les entreprises peuvent bénéficier des capacités de sécurité biométrique sans avoir besoin d’une infrastructure complexe.

Contraintes et défis

Les questions de sécurité et les préoccupations en matière de protection de la vie privée agiront comme une contrainte du marché

Les problèmes de sécurité et les préoccupations en matière de confidentialité des données biométriques stockées sur le cloud peuvent constituer une contrainte du marché au cours de la période de prévision. En outre, l’intégration de la biométrie en tant que service dans les systèmes existants peut également entraver la croissance du marché.

Analyse COVID-19

Le marché BaaS a été considérablement affecté en raison de la situation pandémique croissante à travers le monde. L’épidémie de COVID-19 a entraîné une réduction des activités commerciales, les gouvernements ayant imposé des mesures de confinement. Pour cette raison, la dépendance à l’égard des entreprises en ligne s’est considérablement accrue pour offrir les services nécessaires aux consommateurs. D’où le besoin accru de biométrie en tant que service car cela offre robustesse et sécurité aux données. Le BaaS simplifie les processus métier et offre également la transparence et l’immuabilité, tout en mettant davantage l’accent sur l’efficacité opérationnelle. En outre, les appareils BaaS sont également utilisés dans les centres commerciaux et les bâtiments pour filtrer les personnes pendant la crise avant qu’elles n’entrent. Ils peuvent détecter cela à l’aide de la technologie de l’IA si quelqu’un ne porte pas de masque ou a une température élevée. En outre, les technologies sans contact inondent également le marché maintenant. Les aéroports, les hôpitaux, les bureaux et les sites sécurisés tirent le meilleur parti de la présence biométrique sans contact.

Perspectives concurrentielles :

Les principaux acteurs présentés dans le rapport sur le marché mondial de la biométrie en tant que service comprennent Idemia (France), NEC (Japon), Thales (France), M2SYS (États-Unis), Fujitsu (Japon), Aware (États-Unis), Leidos (États-Unis), Nuance (États-Unis), Certisign (Brésil), HYPR (États-Unis), BioID (Allemagne), Ayonix (Japon), Phonexia (États-Unis), Lexis Nexis (États-Unis), Cognitec Systems (Allemagne), Iritech (États-Unis), Affectiva (États-Unis), Nviso (Suisse), Empreintes digitales (Suède), Bayometric (États-Unis), Google (États-Unis), Microsoft (États-Unis), IBM (États-Unis), Amazon (États-Unis) et Accenture (Irlande).

Segmentation:

Le marché de la biométrie en tant que service est divisé en fonction de la verticale, de la taille de l’organisation, de la modalité, du trait de la solution, du type de solution et de l’offre.

En offrant, le segment des services dominera le marché au cours de la période de prévision.

Par type de solution, le segment de la reconnaissance faciale dominera le marché au cours de la période de prévision.

Par trait de solution, le marché de la biométrie en tant que service a été segmenté en comportemental et physiologique.

Par modalité, le segment unimodal sera le fer de lance du marché au cours de la période de prévision.

Par taille d’organisation, les grandes entreprises auront la part du lion sur le marché au cours de la période de prévision.

Par verticale, le segment de la vente au détail aura la plus grande part du marché au cours de la période de prévision.

Analyse régionale :

L’Amérique du Nord va commander le marché de la biométrie en tant que service

L’Amérique du Nord dominera le marché de la biométrie en tant que service au cours de la période de prévision. L’adoption plus rapide de technologies innovantes au Mexique, au Canada et aux États-Unis, la région étant la plus avancée technologiquement, la présence de plusieurs acteurs majeurs de l’industrie tels qu’Amazon, IBM, Microsoft et Google, des programmes financés à grande échelle, la surveillance de l’accès des employés dans les bâtiments, l’augmentation rapide des transactions en ligne, l’augmentation des cyberattaques à l’avance et les dépenses élevées en matière de sécurité informatique ajoutent à la croissance du marché mondial de la biométrie en tant que service dans la région.

Table des matières :

1 Résumé

2 Portée du rapport

2.1 Définition du marché

2.2 Portée de l’étude

2.2.1 Objectifs de la recherche

2.2.2 Hypothèses et limites

2.3 Structure des marchés

Continué….

