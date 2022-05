Paiement numérique sur le marché des soins de santé Adoption croissante de la technologie, des fabricants, des fournisseurs, des principaux acteurs Prévisions de l’industrie jusqu’en 2027 | Étude de marché Avenir

Scénario de marché :

Selon Market Research Future, le marché mondial du paiement numérique dans les soins de santé a été segmenté en fonction des composants, du mode de déploiement, de la taille de l’organisation et de la région / pays.

Les principaux facteurs qui stimulent la croissance du marché sont l’augmentation de la pénétration d’Internet et la numérisation dans le secteur de la santé. En outre, il y a eu une augmentation significative de l’adoption des smartphones, ce qui stimule la croissance du marché, car les utilisateurs de smartphones préfèrent le paiement via les modes numériques. Un grand nombre de fournisseurs d’assurance maladie préfèrent également les paiements numériques aux paiements en espèces. Cela alimente la croissance des paiements numériques sur le marché de la santé. Cependant, les préoccupations concernant la sécurité des données et la domination de la facturation papier devraient freiner la croissance du marché. En outre, le nombre croissant de cyberattaques est un défi pour les fournisseurs de solutions de paiement numérique.

La taille du marché mondial du paiement numérique dans les soins de santé atteindra 9,62 milliards USD à un TCAC de 22,6% au cours de la période de prévision 2020-2027, indique la dernière analyse Market Research Future (MRFR). Les solutions de paiement numérique dans les soins de santé fournissent une plate-forme de paiement en ligne qui relie les payeurs, les fournisseurs et les consommateurs pour chaque transaction de paiement de soins de santé. Ces solutions sont accessibles comme sur le cloud et sur site. Le bénéficiaire et le payeur utilisent des modes électroniques pour envoyer et recevoir de l’argent. Le paiement s’effectue via des portefeuilles numériques, des cartes bancaires, des services bancaires nets, des devises numériques, des devises numériques et des méthodes de paiement sans contact et par contact.

Perspectives concurrentielles :

Les principaux acteurs du marché mondial du paiement numérique dans le secteur de la santé sont Aurus Inc. (États-Unis), Aliant Payments (États-Unis), Stripe (États-Unis), ACI Worldwide, Inc. (États-Unis), Global Payments Direct, Inc. (États-Unis), First Data Corporation (États-Unis), PayPal (États-Unis), Worldpay, LLC (Royaume-Uni), Wirecard AG (Allemagne), Fiserv, Inc. (États-Unis), InstaMed (États-Unis), BillingTree (États-Unis), Change Healthcare (États-Unis), Elavon Inc. (États-Unis) et Zelis Payments (États-Unis)

Segmentation:

Par composante, le paiement numérique mondial sur le marché de la santé a été divisé en solutions et services. Le segment des solutions devrait avoir une part de marché plus importante, tandis que le segment des services devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

Sur la base du mode de déploiement, le marché a été segmenté en cloud et sur site. Le segment basé sur le cloud devrait afficher un TCAC plus élevé au cours de la période de prévision en raison de l’adoption croissante de la technologie cloud à l’échelle mondiale et des progrès technologiques qui offrent sécurité et confidentialité sur le cloud.

En fonction de la taille de l’organisation, le marché a été segmenté en grandes entreprises et petites et moyennes entreprises (PME). Le segment des grandes entreprises devrait avoir une plus grande taille de marché au cours de la période considérée. Les grandes organisations déploient largement des méthodes de paiement numériques dans les solutions de soins de santé pour répondre à la demande considérable de services de transaction rapides et sans tracas. Les grandes entreprises adoptent des solutions sur site ou basées sur le cloud, tandis que les PME préfèrent uniquement les solutions basées sur le cloud.

Par région, le marché mondial du paiement numérique dans les soins de santé a été segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

Analyse régionale :

Le marché mondial du paiement numérique dans les soins de santé a été segmenté, par région, en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde. L’Amérique du Nord était le plus grand marché en 2018, car les États-Unis comptent le plus grand nombre d’acteurs de premier plan. Le marché de l’Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision de 2019 à 2024.

