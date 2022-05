Part de marché du traitement intelligent des documents, analyse, tendance, taille, croissance et prévisions jusqu’en 2030

Le marché du traitement intelligent des documents se développe à un rythme rapide. L’outil de traitement intelligent des documents (IDP) aide les entreprises à mettre en œuvre, à comprendre et à obtenir des informations à partir d’un vaste ensemble d’informations brutes et non structurées (données). La demande croissante de traitement automatisé des documents stimule la croissance du marché.

Le marché du traitement intelligent des documents était évalué à 765,2 millions USD en 2020 et devrait atteindre 6 785,2 millions USD d’ici 2027 avec un TCAC de 35,4% au cours de la période 2021-2027.

En outre, la prolifération de la transformation numérique et de l’automatisation, ainsi que l’adoption croissante de solutions IDP par de nombreuses entreprises de tous les secteurs, favorisent la croissance du marché. Les progrès des outils d’automatisation et les utilisations croissantes de solutions intelligentes influencent le développement du marché. En outre, les vastes progrès de l’infrastructure technologique influencent la croissance du marché.

Dynamique du marché

MoteursLa quantité de données générées par les entreprises connaît une croissance exponentielle

La quantité de données dans les entreprises augmente rapidement avec l’essor de la transformation numérique. Selon les experts de l’industrie, les données mondiales devraient dépasser 175 zettaoctets d’ici 2025. Avec la plupart de ces informations verrouillées dans du texte, des e-mails, des PDF et des documents numérisés. La banque, la finance, la santé, l’éducation, le secteur gouvernemental a toujours été confronté à des problèmes pour traiter les documents manuellement. Cependant, avec l’introduction d’outils intelligents de traitement des documents, les processus sont rationalisés. Les organisations reçoivent un volume élevé de documents semi-structurés et non structurés tels que des factures, des commandes client et de la correspondance client, qui ne peuvent souvent pas être entièrement traités à l’aide d’un logiciel d’automatisation basé sur des règles. Par conséquent, les solutions intelligentes de traitement de documents ont acquis une importance significative dans toutes les entreprises et devraient connaître un taux d’adoption élevé au cours de la période projetée.

Besoin croissant pour les entreprises de traiter de grands volumes de documents semi-structurés et non structurés avec plus de précision et de rapidité

Actuellement, les entreprises du monde entier génèrent quotidiennement un volume considérable de données. Traiter des documents non structurés et semi-structurés est une tâche complexe pour les entreprises. La précision et la rapidité sont le principal facteur qui est devenu plus important dans toutes les entreprises. L’OCR est également disponible depuis quelques années sur le marché du traitement de documents; cependant, il n’a pas été prouvé que la vitesse et la précision sont atteintes par rapport à l’IDP. D’autre part, les entreprises recherchent une vitesse rapide dans le traitement des documents avec une grande précision, car de petites erreurs peuvent entraîner des temps d’arrêt et des pertes. En conséquence, IDP est devenu un outil logiciel fiable qui utilise la technologie de l’IA pour traiter des données complexes non structurées et semi-structurées. Par conséquent, la demande a augmenté de manière exponentielle dans toutes les entreprises pour le marché du traitement intelligent des documents et devrait encore augmenter au cours de la période projetée.

Bride

Évolution des exigences en matière de gouvernance et de conformité

Les réglementations mondiales concernant le traitement du document se durcissent ces dernières années. En outre, les exigences de conformité changent également de temps à autre, ce qui devrait constituer des contraintes majeures pour le marché du traitement intelligent des documents. En particulier aux États-Unis et dans les pays d’Europe, les réglementations en matière de traitement des documents et des données changent de temps en temps. La conformité à ces réglementations devrait constituer un facteur de contrainte majeur pour les acteurs du marché du traitement intelligent des documents. Cependant, des acteurs de premier plan font des progrès technologiques rapides dans les solutions de traitement de documents intelligents.

Possibilités

Intégration de la RPA avec des solutions de traitement intelligent des documents (IDP)

L’intégration de la RPA avec les solutions IDP devrait être une opportunité majeure pour le marché du traitement intelligent des documents au cours de la période de prévision. Le traitement intelligent des documents est un ingrédient essentiel de l’automatisation intelligente. Cependant, l’automatisation ne peut atteindre que la mesure où les données sont disponibles pour travailler. À l’aide de systèmes RPA standard, la configuration de l’extraction de données pour exécuter l’automatisation est souvent un projet tiers distinct, ce qui ajoute des coûts permanents et des points d’intégration fragiles. L’extraction efficace des données et la structuration des informations permettent d’automatiser la part du lion des processus métier qui reposent aujourd’hui sur des interventions et des entrées manuelles. L’intégration d’IDP dans la plate-forme RPA permet aux utilisateurs métier d’automatiser les processus de bout en bout.

L’IDP et la RPA, ensemble, fournissent un outil simple mais efficace pour automatiser les processus métier de l’entreprise. En tant que RPA, les outils IDP sont totalement non invasifs, faciles à intégrer et sont largement applicables dans tous les secteurs et fonctions commerciales. Par conséquent, l’intégration de la RPA avec IDP pourrait être une opportunité majeure pour les industries et présenter des opportunités de ventes et de revenus lucratives pour les acteurs du marché du traitement intelligent des documents.

Marché du traitement intelligent des documents – Analyse régionale

L’Amérique du Nord domine le marché mondial du traitement intelligent des documents. Des facteurs tels que l’adoption rapide dans les différentes industries et l’augmentation des dépenses informatiques stimulent la croissance du marché régional. En outre, l’adoption rapide de technologies avancées telles que l’IA, le ML, la NLP et la vision par ordinateur, ainsi que la forte présence de fournisseurs de PDI dans la région tels que Kofax, ABBYY, IBM, Parascript, WorkFusion, Hyland et Extract Systems, constituent des moteurs de croissance majeurs pour le marché.

Principaux acteurs :

Les acteurs leaders du marché mondial du traitement intelligent de documents comprennent IBM (États-Unis), Kofax (États-Unis), WorkFusion (États-Unis), ABBYY (États-Unis), Automation Anywhere (États-Unis), Appian (États-Unis), UiPath (États-Unis), Datamatics (Inde), Deloitte (Royaume-Uni), AntWorks (Singapour), OpenText (Canada), Celaton (Royaume-Uni), HCL Technologies (Inde), Kodak Alaris (Royaume-Uni), entre autres.

Industrie/ Innovation/ Nouvelles connexes

29 août 2021 —- ZEXPR, une boutique informatique de premier plan, a parrainé le développement de six produits. BAD SISTEMS a acquis diverses connaissances dans différents domaines dans différentes industries. Au lieu de prendre des chemins comme beaucoup d’autres entreprises informatiques en Europe de l’Est, l’entreprise se concentre sur le développement de nouveaux produits.

Rapport d’étude de marché sur le traitement intelligent des documents: informations par composant (solutions et services {services professionnels et services gérés}), mode de déploiement (basé sur le cloud et sur site), taille de l’organisation (petites et moyennes entreprises et grandes entreprises), technologie (traitement du langage naturel (NLP), reconnaissance optique de caractères (OCR), automatisation des processus robotiques (RPA), Google Vision, apprentissage profond (DL), apprentissage automatique (ML) et intelligence artificielle (IA)), Vertical (BFSI, secteur public et gouvernemental, vente au détail et commerce électronique, fabrication, soins de santé et sciences de la vie, transport et logistique, etc.) et région (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique) – Perspectives du marché mondial jusqu’en 2027

