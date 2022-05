Le marché des systèmes de gestion de l’énergie connaîtra une croissance de 18%. TCAC d’ici 2027

Plusieurs entreprises du marché des systèmes de gestion de l’énergie se disputent des mesures suggestives pour relever les défis résultant de la pandémie de COVID-19 (Coronavirus). Des recherches approfondies sur la COVID-19 fournissent des techniques actuelles et des méthodes alternatives pour atténuer l’impact sur le coronavirus sur les revenus du marché des systèmes de gestion de l’énergie.

La taille du marché des systèmes de gestion de l’énergie est de plus en plus reconnue, car elle contribue à obtenir un avantage concurrentiel, à augmenter la productivité et à réduire les coûts énergétiques. En outre, les politiques gouvernementales en matière de conservation de l’énergie et la disponibilité limitée des fossiles attirent l’attention des acteurs du marché, à l’échelle mondiale, ce qui, à son tour, a motivé la croissance pour la période de prévision.

Selon le dernier rapport, chaque industrie fonctionne avec l’aide de l’énergie, il est donc essentiel de mettre en place le système de gestion de l’énergie. Avec les progrès des dernières technologies dans le système de gestion de l’énergie, telles que l’analyse des petits signaux, il y a eu une augmentation de l’adoption de systèmes économes en énergie et une diminution de l’empreinte carbone. En outre, certaines entreprises renommées telles qu’IBM Corporation, Honeywell International Inc. et Schneider Electric ont intégré le logiciel d’analyse de données à leurs modules de système de gestion de l’énergie existants pour la surveillance efficace des données.

En outre, l’utilisation croissante de sources d’énergie renouvelables, telles que l’utilisation de systèmes de panneaux solaires dans les zones résidentielles et commerciales, devrait également augmenter la demande de solutions de systèmes de gestion de l’énergie. La quantité croissante de plates-formes informatiques fiables pour contrôler et optimiser les ressources disponibles afin de fournir des solutions personnalisées et pertinentes d’efficacité énergétique des données est le principal facteur motivant la croissance du marché des systèmes de gestion de l’énergie.

Au contraire, d’autres facteurs, tels que l’expertise limitée, les obstacles financiers et la fragmentation des parties prenantes, sont quelques-uns des défis critiques pour le marché des systèmes de gestion de l’énergie au cours de la période de prévision.

Principaux acteurs

Les acteurs leaders du marché mondial des systèmes de gestion de l’énergie sont Cisco Systems Inc. (États-Unis), Honeywell International Inc. (États-Unis), International Business Machines Corporation (États-Unis), Eaton Corporation PLC (Irlande), Siemens AG Ltd. (Allemagne), CA Technologies (États-Unis), Daikin Industries Ltd. (Japon), Emerson Electric Company (États-Unis), Carma Industries Inc. (Canada) et Enernoc Inc. (États-Unis), entre autres.

Obtenir un exemple de rapport @ https://www.marketresearchfuture.com/sample_request/2808

Marché des systèmes de gestion de l’énergie – Segments

Le rapport est segmenté en quatre dynamiques;

Par logiciel: utilitaire, industriel, EMS résidentiel et gestion du carbone et de l’énergie d’entreprise.

Par solution: gestion de l’énergie carbone, gestion de la réponse à la demande, facturation des services publics et système d’information client, etc.

Par secteurs verticaux: informatique et télécommunications, énergie et énergie, soins de santé, fabrication, immeubles de bureaux et commerciaux, etc.

Par régions : Asie-Pacifique, Amériques, Europe et reste du monde.

Marché des systèmes de gestion de l’énergie – Analyse régionale

L’Amérique du Nord domine le marché mondial des systèmes de gestion de l’énergie. La plus grande part de marché est attribuée à la demande croissante de systèmes de gestion de l’énergie des bâtiments (BEMS), créant ainsi un environnement sain. En outre, l’adoption croissante de technologies de pointe dans la gestion de l’énergie stimule la croissance du marché régional. En outre, la demande croissante d’énergie et les initiatives gouvernementales et la politique à l’échelle des services publics soutiennent la croissance du marché dans la région. En outre, des investissements substantiels dans les infrastructures de réseau et de transport stimulent la croissance du marché régional.

L’Europe se classe au deuxième rang sur le marché mondial des systèmes de gestion de l’énergie. La croissance du marché est tirée par la présence d’acteurs de l’industrie et de fournisseurs de services énergétiques. En outre, les déploiements croissants de systèmes de production d’énergie renouvelable dans le secteur résidentiel et la demande croissante d’électricité favorisent la croissance du marché régional. En outre, l’adoption croissante des sources renouvelables et la consommation d’énergie créent une demande considérable du marché.

Le marché des systèmes de gestion de l’énergie en Asie-Pacifique connaît une croissance rapide. Des facteurs tels que les initiatives gouvernementales visant à promouvoir les plans d’économie d’énergie et les ressources énergétiques renouvelables influencent la croissance du marché. De plus, la demande d’énergie en croissance continue, l’augmentation de la population et l’industrialisation et l’urbanisation rapides alimentent la croissance du marché régional.

L’accent croissant mis par le gouvernement sur le développement de la production d’électricité à faible coût stimule la croissance du marché régional. L’adoption croissante de technologies renouvelables avancées et de micro-réseaux dans les secteurs commerciaux et industriels augmente la taille du marché régional. Le marché des systèmes de gestion de l’énergie de l’APAC devrait créer une poche de revenus substantielle au cours de la période estimée.

Obtenir le rapport complet @ https://www.marketresearchfuture.com/reports/energy-management-system-market-2808

À propos de Market Research Future :

Chez Market Research Future (MRFR), nous permettons à nos clients de démêler la complexité de diverses industries grâce à notre rapport de recherche cuit (CRR), nos rapports de recherche à moitié cuits (HCRR), nos rapports de recherche crus (3R), notre recherche sur l’alimentation continue (CFR) et nos services d’études de marché et de conseil.

L’équipe MRFR a pour objectif suprême de fournir des services d’études de marché et de renseignement de qualité optimale à nos clients. Nos études de marché par produits, services, technologies, applications, utilisateurs finaux et acteurs du marché pour les segments de marché mondiaux, régionaux et nationaux, permettent à nos clients d’en voir plus, d’en savoir plus et d’en faire plus, ce qui aide à répondre à toutes leurs questions les plus importantes.

Contact:

Market Research Future (qui fait partie de Wantstats Research and Media Private Limited)

99, rue Hudson, 5e étage

New York, NY 10013

États-Unis d’Amérique

+1 628 258 0071 (États-Unis)

+44 2035 002 764 (Royaume-Uni)

Courriel : sales@marketresearchfuture.com

Site Web : https://www.marketresearchfuture.com