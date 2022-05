Segments de marché de la gestion des commandes multicanaux, paysage, demande et prévisions – 2030

Faits saillants du marché

Les principaux facteurs à l’origine de la croissance du marché de la gestion des commandes multicanal sont le nombre croissant d’internautes et la croissance des ventes multicanaux. Le développement de la stratégie de vente multicanal implique que les managers doivent rechercher la convergence, ou à tout le moins un certain degré de cohérence, entre les nombreux canaux. Cependant, le manque d’expertise technique devrait entraver la croissance du marché mondial. Néanmoins, le potentiel émergent d’opportunités de vente en ligne est susceptible de s’avérer lucratif pour les fournisseurs opérant sur le marché de la gestion des commandes multicanal.

Le marché mondial de la gestion des commandes multicanal devrait enregistrer un TCAC d’environ 12,7% au cours de la période de prévision, 2021-2027. Dans ce rapport, Market Research Future (MRFR) inclut la segmentation et la dynamique du marché de la gestion des commandes multicanal pour offrir un meilleur aperçu des années à venir.

Analyse concurrentielle

Le marché mondial de la gestion des commandes multicanal se caractérise par la présence de plusieurs fournisseurs régionaux et locaux. Certains des principaux acteurs du marché sont IBM (États-Unis), Oracle (États-Unis), SAP (Allemagne), Salesforce (États-Unis), HCL Technologies (Inde), Zoho (Inde), Brightpearl (États-Unis), Stitch Labs (États-Unis), Selro (Angleterre), Linnworks (Angleterre), Vinculum (Inde), Freestyle Solutions (États-Unis), Aptean (États-Unis), Etail Solutions (États-Unis), SellerActive (États-Unis), Delhivery (Inde), Cloud Commerce Pro (Angleterre), QuickBooks Commerce (Inde), Unicommerce (Inde), SalesWarp (États-Unis), Contalog (Inde), Browntape (Inde), Multiorders (Angleterre), ManageEcom (Inde), Evanik (Inde), GeekSeller (États-Unis), SkuSuite (États-Unis), Newfold Digital (États-Unis) et EMERGE App (Singapour).

Segmentation:

Le marché mondial de la gestion des commandes multicanaux a été segmenté en fonction des composants, du mode de déploiement, de lataille des ions d’organisation, de la verticale et de la région.

Sur la base du composant, le marché de la gestion des commandes multicanal a été divisé en solution, logiciel et service. Le segment des services comprend les services professionnels, les services de conseil, les services d’intégration et de déploiement, les services de formation et de support et les services gérés. Ces services sont essentiels pour le fonctionnement des solutions MOM, assurant un déploiement plus rapide et plus facile et maximisant la valeur des investissements de l’entreprise. L’utilisation croissante de logiciels de gestion des commandes multicanaux devrait accroître le besoinde services professionnels et gérés.

Par mode de déploiement, le marché de la gestion des commandes multicanal a été segmenté en cloud et sur site. Les logiciels basés sur le cloud synchronisent tous les canaux de vente, qu’ils soient en ligne ou en magasin, et améliorent les processus d’exécution, permettant aux vendeurs de toutes tailles d’étendre leurs entreprises tout en offrant un excellent service aux consommateurs satisfaits. Le logiciel de gestion des commandes multicanal basé sur le cloud fournit une gamme complète de logiciels et de services agiles et rentables pour une livraison précise et en temps réel à partir des canaux d’inventaire mondiaux afind’accomplir l’exécution à temps ou en temps réel.

Par taille d’organisation, le marché de la gestion des commandes multicanal a été segmenté en petites et moyennes entreprises (PME) et grandes entreprises. MOM aide les entreprises de toutes tailles à résoudre leurs problèmes commerciaux. Cependant, les fonctionnalités, les prix, la configuration et l’installation des petites entreprises diffèrent des entreprises d’autres tailles.

Par vertical, le marché de la gestion des commandes multicanal a été segmenté en vente au détail, commerce électronique et vente en gros, fabrication, soins de santé et sciences de la vie, alimentation et boissons et autres secteurs verticaux. L’autre segment est en outre divisé en automobile et pharmaceutique. Dans le secteur de la vente au détail, les marques vendent leurs produits directement aux consommateurs et aux autres fournisseurs, en personne et en ligne. Le processus de mise à la disposition des clients par le biais de plus d’un canal de vente est connu sous le nom de vente au détail multicanal. La vente au détail multicanal implique divers canaux de vente, y compris les sites Web de commerce électronique, les magasins physiques, les marchés, les moteurs de comparaison de prix, les plateformes de médias sociaux et d’autres canaux en ligne. Dans le secteur du commerce électronique, le développement de différents canaux de vente parmi les entreprises de vente au détail, de commerce électronique et de gros a exigé une plus grande sensibilisation tout au long du cycle de vie du processus d’achat. Dans le secteur manufacturier, le processus MOM est utilisé pour rationaliser les activités d’exécution des commandes en intégrant les processus de gestion des commandes aux systèmes de traitement des commandes, d’expédition et de suivi des stocks. En outre, le secteur de la santé introduit un modèle MOM qui permet l’interaction entre différents acteurs des services de santé tels que les patients, les infirmières, les médecins, le personnel administratif pharmaceutique et les techniciens sur plusieurs canaux dansdifférents conte xts sans perdre d’informations.

Analyse régionale

L’analyse régionale pour le marché mondial de la gestion des commandes multicanal a été réalisée pour l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique et l’Amérique du Sud. L’Amérique du Nord représentait la plus grande part de marché en 2020 et devrait enregistrer une forte croissance au cours de la période de prévision. La région devrait avoir la plus grande part de marché sur le marché de la gestion des commandes multicanal, car il s’agit d’un marché mature et bien établi avec un appétit pour le risque sain et une propension aux innovations technologiques, présentant une pléthore d’opportunités pour les fournisseurs de MOM et les fournisseurs de services. Cependant, l’Asie-Pacifique connaît une croissance phénoménale en raison de divers facteurs, notamment l’expansion des entreprises locales et des programmes gouvernementaux visant le développement de l’IA. Les principaux pays de la région sont technologiquement avancés et offrent un potentiel d’investissement et de revenus important. La croissance du marché de la gestion des commandes multicanaux en Asie-Pacifique devrait être influencée par l’adoption croissante des technologies modernes et le nombre croissant de PME. L’adoption croissante de la technologie, l’accent mis sur les innovations obtenues à partir de la R & D et de la technologie, davantage d’organisations informatiques et les projets en cours devraient stimuler la croissance du marché de l’Asie-Pacifique.

Rapport d’étude de marché sur la gestion des commandes multicanaux: informations par composant [solution, logiciel et services (services professionnels, services de conseil, services d’intégration et de déploiement, services de formation et de support et services gérés)], mode de déploiement (cloud et sur site), taille de l’organisation (grandes entreprises et petites et moyennes entreprises (PME)), verticale (vente au détail, commerce électronique et vente en gros, fabrication, soins de santé et sciences de la vie, aliments et boissons, et autres secteurs verticaux (automobile et pharmaceutique)), et région (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud) – Prévisions jusqu’en 2027

