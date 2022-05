Le marché de l’analyse industrielle touchera 29 milliards de | Analyse de la croissance et prévisions de l’industrie 2027

Aperçu

Les analyses sectorielles sont des données recueillies tout au long du cycle de production d’une industrie afin d’identifier les gains d’efficacité et d’améliorer ses performances sur une période donnée. Les plans d’expansion des géants de l’industrie et le besoin de produits par les consommateurs et les clients peuvent stimuler ses besoins de manière exponentielle. Le rapport sur le marché mondial de l’analyse industrielle de Market Research Future (MRFR) examine l’impact de la pandémie de COVID-19 et les diverses variables telles que les moteurs, les opportunités et les menaces pour la période de 2017 à 2023 (période de prévision).

Portée du marché

La croissance du marché de l’analyse industrielle devrait atteindre environ 29 milliards USD d’ici la fin de 2027 avec un TCAC d’environ 11% au cours de la période de prévision.

Les progrès des appareils connectés, de l’automatisation et de l’Internet industriel des objets (IIoT) sont l’un des principaux moteurs du marché. Les avantages de l’analyse industrielle tels que l’amélioration de la qualité des produits, l’analyse de la satisfaction de la clientèle et l’augmentation des marges bénéficiaires des entreprises peuvent stimuler son adoption. L’émergence de nouvelles entreprises, l’évolution des normes et l’augmentation de la production en raison de la croissance de la population peuvent influencer la croissance du marché.

Segmentation

Le marché de l’analyse industrielle est segmenté sur la base des outils d’analyse, du déploiement, de la taille de l’organisation et de l’industrie.

Sur la base d’outils d’analyse, il est segmenté en intelligence d’affaires, analyse cognitive, analyse prédictive, intelligence artificielle et autres. Parmi ceux-ci, l’analyse prédictive détient la plus grande part du marché. Cela inclut généralement l’analyse pour la maintenance des machines pour lesquelles plus de 40% des organisations considèrent qu’elles sont pertinentes pour la production future au cours de la période prévue. Des outils tels que l’intelligence d’affaires peuvent gagner des parts de revenus en raison de leur importance du point de vue de la fabrication.

Sur la base du déploiement, la segmentation est divisée en sur site et sur le cloud. L’analyse industrielle étant une plate-forme d’activation logicielle, elle comprend des outils d’analyse nécessitant la collecte et l’interprétation d’une énorme quantité de données. Le segment sur le cloud devrait générer des revenus en raison du fait que les grandes organisations en Amérique du Nord, en particulier aux États-Unis, mettent en œuvre la méthode en raison de l’installation moins chère et des avantages de la récupération de données.

Sur la base de la taille des organisations, la segmentation est segmentée en grandes et petites et moyennes entreprises (PME).

Sur la base de la verticale industrielle, le marché est segmenté en services publics, télécommunications, informatique, transport, vente au détail et fabrication. Parmi ceux-ci, le segment des services publics, y compris l’énergie et l’électricité, devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. Cela est principalement dû à la demande accrue de données en temps réel qui peuvent jouer un rôle majeur dans la gestion des pannes de courant soudaines, de la charge de puissance et des calamités imprévues.

Analyse régionale

Le marché mondial de l’analyse industrielle prend en compte les régions d’Amérique du Nord, d’Europe, d’Asie-Pacifique (APAC) et du reste du monde (RoW). Le marché est dominé par l’Amérique du Nord, suivie de l’Europe. Cela est principalement dû à la présence de grandes organisations d’analyse aux États-Unis La présence de divers fabricants de fabrication, d’aliments et de boissons et d’autres fabricants de composants industriels peut stimuler la croissance du marché. Les investissements en recherche et développement aux États-Unis et au Canada se sont adaptés à la technologie plus tôt que d’autres.

Cependant, la croissance du marché dans la région APAC devrait augmenter considérablement au cours de la période de prévision. La facilité des règles de confinement pendant la pandémie de COVID-19 peut conduire à l’utilisation de caméras pour s’assurer que les travailleurs des usines peuvent respecter les mesures préventives. L’utilisation de solutions IoT comme compteurs de personnes pour mesurer la fréquentation des centres commerciaux et le développement de solutions analytiques intelligentes peuvent alimenter la croissance du marché régional.

Perspectives concurrentielles

Hitachi, SAS Institute, General Electric, Hewlett Packard Enterprise, SAP SE, PTC Inc, Microsoft Corporation, Cisco Systems, Oracle Corporation et IBM Corporation sont des acteurs clés du marché mondial de l’analyse industrielle.

Rapport d’étude de marché Industrial Analytics: Information par technologie (effet Hall, magnéto résistif, réluctance variable), par application (automobile, industriel, aérospatiale et défense, électronique grand public) et par région (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud) – Prévisions jusqu’en 2030

